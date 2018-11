Per un make up on trend portate un tocco di blu nel vostro trucco

Una delle tendenze trucco più interessanti del momento porta un tocco di blu nel make up occhi per un effetto glam.

La tendenza make up blu accende lo sguardo grazie a effetti speciali più o meno accentuati.

Dall'eyeliner blu elettrico allo smokey con un accento blu metallico passando per il nude look impreziosito dal kajal blu, ecco i look a touch of blue più belli per l'autunno inverno 2018 2019.

Double liner

L'eyeliner blu elettrico opaco doppia quello nero classico per un trucco occhi pop di tendenza.

Total look blu

Il blu incornicia lo sguardo in maniera totale con eyeliner e mascara tono su tono.

Smokey eyes blu

Intenso, pop e divertente, lo smokey eyes colora di blu elettrico opaco tutta la palpebra.

Metal touch

Trucco occhi grafico in nero "graffiato" e palpebra mobile illuminata da un tocco di ombretto metallico blu notte.

Metal look

Una linea di eyeliner intenso ma non "affilato" in finitura metallica.

Posh look

Un make up elegante con sottile eyeliner blu abbinato a un viso pulito e labbra lucide color caramello.

Blue waterline

Il focus del trucco? Una base viso super opaca, sopracciglia forti e ciglia lunghe, effetto spider lashes. L'unico tocco di colore è dato dalla rima interna colorata di kajal blu.

Carioca crease

Make up minimale con rima dell'occhio enfatizzata da una netta linea di colore blu elettrico effetto carioca.

Caramel'n blue

Uno smokey marrone con sfumature caramello con un tocco a contrasto dato dalla rima interna tinta di blu opaco intenso.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa