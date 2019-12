Il trucco occhi si fa essenziale ma sofisticato: ecco i beauty look da copiare

Ombretti ultra soft oppure smokey eyes appena accennati nei colori della terra, rigorosamente abbinati a labbra nude: è la nuova tendenza make-up che punta al minimalismo in chiave ultra-chic.

Pochi ma fondamentali i prodotti per realizzare questo make-up occhi essenziale: primer, polveri sui toni del marrone chiaro e del bronzo e un eyeliner per chi vuole realizzare delle sfumature lungo la rima superiore. E, poi, un tocco di illuminante per valorizzare la luminosità della pelle nei punti chiave.

Se è questo il beauty look che desiderate, lasciatevi pure ispirare dalla nostra selezione: ecco le proposte più belle viste in passerella e nei backstage fashion.

Total look

Leggere polveri tra marrone e bronzo creano delle sfumature originali lungo la palpebra. Il trick? La polvere usata per sottolineare gli zigomi può essere utilizzata anche sugli occhi.

Ci piace perché: è un trucco consigliato a chi ama un finish classico ma con un occhio alle tendenze.

Credit ph: Giorgio Armani Beauty

Effetto opaco

Un nomakeup makeup che punta a un incarnato matte e senza imperfezioni.

Ci piace perché: scegliendo il fondotinta o la CC cream giusta, il gioco è fatto!

Soft smokey eyes

Per chi non vuole rinunciare alle sfumature, anche quando il trucco è essenziale. Puntate sui toni del marrone luminoso e su labbra rosa.

Ci piace perché: è un trucco molto personalizzabile.

Glowing

Make-up occhi dal finish super luminoso: poco impegnativo, necessita di un primer dal finish dewy che può essere usato anche come illuminante.

Ci piace perché: è perfetto per chi non vuole colore sul volto. Attenzione, però: richiede una base viso impeccabile.

Credit ph: Aveda

Bronzing effect

Ideale per chi vuole riscaldare l'incarnato con un trucco occhi minimal.

Ci piace perché: lavorando sui volumi e sui punti luce si ottiene un beauty look d'impatto anche se il make-up sulle palpebre è leggerissimo.

Credit ph: Aveda

Sfumature beige

Tre sono i prodotti must per questo beauty look: un ombretto marrone chiaro, un eyeliner da sfumare sulla palpebra più un blush nella stessa tonalità dell'eyeshadow.

Ci piace perché: è il make-up consigliato a chi ha gli occhi color nocciola.

Credit ph: Compagnia della Bellezza

Sopracciglia bold

Sulle palpebre potete scegliere qualsiasi tonalità nude, mentre le sopracciglia sono pettinate con un mascara ad hoc.

Ci piace perché: è un make-up che si presta a effetti diversi. Molto, infatti, dipende dal contouring e dal rossetto scelto.

Credit ph: milk_shake

Palpebre luminose

Le palpebre sono colorate con una polvere marrone chiara dal leggero tocco dorato.

Ci piace perché: è un trucco minimal e non particolarmente impegnativo. Permette, infatti, di utilizzare accessori evitando gli eccessi. Se volete dare ancora più importanza allo sguardo, non dimenticate di colorare le sopracciglia con una mina leggermente più scura della nuance naturale.

Credit ph: Toni&Guy

Peach

Un make-up solo accennato nella tonalità delicatissima del pesca.

Ci piace perché: è un trucco super versatile.



Credit ph: Mondadoriphoto