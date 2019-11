La tendenza per il make up da provare ora? Si chiama trucco monocromatico ed è semplicissimo da realizzare!

Il trend beauty da provare ora? Si chiama trucco monocromatico ed è semplicissimo e veloce da realizzare, la soluzione perfetta quando non abbiamo molto tempo per truccarci e non abbiamo voglia di pensare a quali colori abbinare tra loro.

Si tratta fondamentalmente di scegliere un unico colore da utilizzare come ombretto, blush e rossetto. Naturalmente non è necessario applicare la stessa precisa tonalità ma è sufficiente restare nella stessa palette di colori tono su tono.

L'idea più veloce? Procuratevi uno stick o un colore in crema da sfumare velocemente sulla palpebra mobile, sulle gote e sulle labbra. Avrete ottenuto così un perfetto trucco monocromatico.

Scoprite tutte le suggestioni da provare che abbiamo visto in passerella!

Mauve

Blush, ombretto e rossetto in un elegante color malva, per valorizzare la pelle scura.



Nude rosato

La tonalità perfetta per dare un tocco di luminosità al volto in tutta naturalezza, dal finish sheer.



Terracotta

Il colore ideale se avete un sottotono caldo e occhi e capelli castani, si presta a essere utilizzato su ogni parte del viso.



Dal fragola al lampone, tingete il vostro viso - sì, anche le palpebre! - di un colore a effetto bonne mine, per una vivacità istantanea.



Beige dorato

Mette in risalto i coloriti chiari ma dal sottotono caldo, creando un effetto di luce diffusa.



Silver

Un colore molto particolare per il trucco monocromatico, da utilizzare come ombretto, illuminante e gloss iridescente. Molto glam sulla pelle scura.



Plum

Le tonalità più delicate del prugna dai riflessi caldi creano subito un look elegante e molto sofisticato.



Corallo

Il colore più versatile in assoluto? È il corallo naturalmente! Perfetto per valorizzare gli occhi azzurri.



Taupe

Un colore freddo e particolare, da utilizzare sulle guance per il contouring, mentre per le labbra scegliete un nude dal sottotono freddo.



Rosa pastello

Un trucco romantico e molto femminile, con un bell'effetto anti-stanchezza.



Credits Ph.: Mondadori Photo