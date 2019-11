lntenso e misterioso il viola, insieme al lampone, è un colore perfetto per creare un beauty look autunnale glam. Scoprite i prodotti da provare assolutamente

Viola e lampone: in una sola parola berry. È il colore dell'autunno 2019: per gli occhi, per le labbra e - a sorpresa - anche per le gote. Se desiderate tonalità cool, profonde e magnetiche, è su queste che dovete puntare. Vi spieghiamo quali sono i prodotti che non possono mancare nel vostro beauty case.

Berry make-up: come scegliere la tonalità giusta per occhi e labbra

Che i vostri occhi siano verdi o nocciola, poco importa: troverete sicuramente la sfumatura berry che più vi dona e fare abbinamenti originali con altre tonalità. Con le iridi marroni, per esempio, potete accostare il viola o il lampone al rosa. Se gli occhi sono chiari, potete puntare su un'unica nuance oppure sceglierne una che riprenda esattamente il colore degli occhi.

Altre tonalità che potete abbinare al viola o al lampone: i colori nude per un finish più delicato, l'oro o il nero per uno smokey eyes ad alto impatto.



E il rossetto? La tendenza autunnale vuole un ton sur ton, quindi per le labbra possiamo optare per una delle tante sfumature del viola scelte per gli occhi. Preferite sempre meglio una nuance fredda anche quando il rossetto vira verso il rosso.

Ecco alcuni prodotti selezionati per voi!

