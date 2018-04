Il Festival di Coachella apre ufficialmente la stagione dei Music Festival. Scoprite tutti i prodotti must have per creare un make up look in perfetto stile music fest

Arriva la stagione dei Festival: Coachella, Glastonbury, Reading & Leeds sono solo alcuni dei nomi dei palchi che infiammeranno la bella stagione.

Templi musicali a cielo aperto animati da line up eccellenti, ma anche luoghi prediletti da celeb e influencer per sfoggiare i look più cool del momento. Lo stile Festival è ormai diventato un look vero e proprio a metà tra il boho-chic anni settanta e i trend contemporanei.

Anche il make up si trasforma: illuminanti olografici, glitter, colori vibranti e abbinamenti insoliti contribuiscono a comporre un beauty look tra il fantasy e l'hippie.

Festival Makeup: tutti i trend Cool Kid Gli anni 90 restano una fonte d'ispirazione inesauribile per ogni fashion addict amante dei look cool e dello street style. Il must? Capelli raccolti, occhiali con lenti colorate e maxi hoops da vera Ghetto Superstar. A completare, una fila di punti luce gioiello sopra gli zigomi e fake piercing a volontà.

Space Buns Il glitter è un accessorio immancabile per realizare un look in perfetto stile Festival. La moda del momento lo vuole applicato in abbondanza sui punti alti del viso, a mo' di illuminante.

Flower Child Niente dice Festival look più di una coroncina di fiori intrecciata tra i capelli. Per un tocco boho-chic contemporaneo, abbinate gli accessori floreali a un trucco naturale e a una pioggia di stelle e cristalli.



Rodeo A metà tra un film Western e una passerella d'avanguardia, il look da moderna cowgirl mixa elementi ultra moderni a fascino senza tempo.

Cartoon Maxi volumi, colori pastello e trucco luminoso: l'Hippie si fa Cartoon! Ecco il look ideale per chi desidera un look eccentrico e allo stesso tempo girly e femminile.

Wild La vera anima dei Festival, è la musica: allora via libera a un trucco naturale e luminoso e a capelli del tutto wild. Ecco il look ideale per ballare fino a tarda notte.



Indian Summer Non possono mancare le contaminazioni d'ispirazione Bollywood: il classico Bindi indiano si trasforma in una composizione variopinta di pois e glitter che incorniciano lo sguardo.

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Abbiamo selezionato per voi tutti i prodotti must have per realizzare un make up in perfetto stile Festival. Scorrete la gallery e lasciatevi ispirare!

Questa palette contiene dodici ombretti dai colori accesi e vibranti e un illuminante, Unicorn Tears, che può essere utilizzato su viso e occhi. L'idea in più? Mixatelo con gli altri colori per creare effetti olografici ed eterei in perfetto stile Festival.

Un eyeliner in glitter è l'alleato perfetto per scintillare durante la stagione dei Music Festival. Applicatene una riga sottile all'attaccatura delle ciglia o create disegni grafici sul resto del viso per un look a tutta luce.

Per chi vuole aggiungere colore al make up senza stravolgerlo troppo e in modo facile e veloce, un mascara colorato è la scelta ideale. Questo verde menta brillante è decisamente on trend.

Aggiungete definizione allo sguardo con queste ciglia finte a tutto volume d'ispirazione hippie. Extra morbide e confortevoli da indossare, rendono lo sguardo intenso e sexy.

Questo illuminante in stick dalla formula effetto bagnato, riveste di una patina irridescente i punti alti del viso. Utilizzatelo da solo, o stratificatelo con un illuminante in polvere tono su tono per un effetto glow assoluto.

Questa polvere illuminante dall'effetto duochrome è perfetta per essere utilizzata come illuminante sui punti alti del viso. Per un effetto luce diffusa, distribuitela dul viso dopo il fondotinta, al posto della cipria.



Un make up in stile Festival non è completo senza una dose abbondante di glitter: da applicare sugli occhi come un ombretto, oppure sui punti alti del viso come un illuminante ultra brillante.

Non è il più glam degli accessori, ma a un music festival il balsamo labbra è un vero must have. Perfetto per proteggere le labbra da polvere e intemperie e mantenerle sempre soffici e a prova di bacio.

Per un look resistente alle giornate interminabili dei Music festival, serve un rossetto dalla formula idratante e super long lasting, che non ha bisogno di essere ritoccato durante il giorno. Questo rosso aranciato brillante è un passepartout.

Questo setting spray è un must have per la stagione dei Festival: oltre a rinfrescare il viso e a fissare il make up, rilascia una fittissima nebbia di microglitter perlescenti che illuminano l'incarnato.

Credits Ph: Getty Images