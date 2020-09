Il trucco con eyeliner è un grande classico capace di reinventarsi stagione dopo stagione. Scoprite i look d'ispirazione più cool del momento, tutti da copiare

Il trucco con eyeliner è un vero e proprio evergreen, e come tale è pronto a riaffacciarsi e ad assumere forme sempre nuove, con il passare degli anni. Che sia liquido o in gel, con la punta di feltro o in matita, l'eyeliner è lo strumento ideale per liberare la nostra creatività, e giocare con forme e colori sempre nuovi, senza necessariamente sconvolgere tutto il nostro beauty look.

Ecco perché abbiamo selezionato per voi alcune tra le immagini d'ispirazione più belle del momento, tutte da copiare.

Extra-long

Per trasformare il vostro look everyday in qualcosa di decisamente più creativo e d'impatto basta partire dalle proporzioni. Provate linee allungatissime, effetto eye-lift.

60's

L'eyeliner è un must-have beauty da decenni ormai: per questo, per variare sul tema basterà ispirarsi ad una delle tante decadi del passato. Qui l'eyeliner à la Twiggy, in versione 60's.

Mind the gap

La bellezza è nei dettagli. Letteralmente. Questo look con eyeliner davvero minimal è reso interessante e moderno dal gap nell'angolo esterno dell'occhio.

Pure white

Per dare nuova vita al vostro look con eyeliner, non serve necessariamente sperimentare con forme diverse: può bastare cambiare colore. Qui un look optical, total white.

Asimmetrie

Quante volte avete tentato e ritentato di ottenere la linea di eyliner perfetta? Don't worry, il trucco è anche creatività: provate questo look dalle linee asimmetriche.

Kiss inspired

A metà tra un revival punk-rock e un moderno look tribale, questo makeup con eyeliner è per chi non ha paura di sperimentare.

Nel blu

Decisamente d'effetto, questo look d'ispirazione cartoon abbina una lunga linea sottilissima di eyeliner nero ad una base color-block azzurra.

Foxy

Un grande classico, ora più popolare che mai grazie ai nuovi social network, in primis TikTok. Occhi allungati da volpe, grazie ad una linea sfumata di eyeliner nero.

Black&White

Avete mai pensato di sovrapporre una linea di eyeliner bianco al vostro classico tratto nero? Un look minimal, decisamente fresco e cool.

Credits Ph: Unsplash

Credits Ph: Getty Images

Credits Ph: Mondadori Photo