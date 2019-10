Ecco dieci proposte per un make-up occhi super originale con protagonista l'eyeliner, nero o colorato

Volete rendere speciale il vostro trucco occhi? Provate con l'eyeliner. Non solo declinato sulla classica riga nera, perfetta per avere uno sguardo felino. Ma anche dal tratto grafico, eccentrico e colorato.

Dal cat eye all'open flick fino ai giochi di geometrie eclettiche, è il momento di dare spazio alla creatività.

Prendete ispirazione dalle sfilate A/I 2019-20 e scegliete il beauty look che fa per voi!

Eighties

Disegno classico dal mood anni Ottanta per chi ama un look seducente.

Double color

Fucsia nella rima interna, off white sulla palpebra mobile: per chi non si accontenta di una sola tonalità.

Asimmetrico

Una semplice linea nera tracciata sulla palpebra mobile sinistra e sguardo felino per l'occhio destro: il minimalismo che diventa avanguardia. Per chi ama osare.

Only Black

L'eyeliner nero è abbinato a un delicato smokey eyes: il trucco perfetto per mettere in risalto le iridi.

Oriental Punk

Lo stile punk si mescola ai grafismi di stampo orientale che "tagliano" in due sezioni la palpebra mobile. Essenziale ma catchy.

Bianco gesso

Una riga sottile evidenzia la palpebra mobile per un grafismo ispirato al mood orientale. Il consiglio beauty: completate il make-up con un mascara very black.

Open Flick

L'eyeliner black (leggermente sfumato) si sdoppia per dar vita a un look d'ispirazione orientale.

Long line

Un trucco occhio inusuale: una riga spessa color silver glitterato supera la palpebra per allungare lo sguardo.

Cat Liner

Riga black dal finish opaco per uno sguardo dall'eleganza semplice.

Grafismi

Applicate l'eyeliner blu creando un leggero movimento nella parte più esterna dell'occhio. Molto bello l'effetto contrasto con il resto del make-up caratterizzato dalla massima semplicità.

