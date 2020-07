Amate il trucco occhi colorato? Per l'estate 2020 sarà la tendenza

must-try. Con un prodotto indispensabile: l'eyeliner

Dai grafismi, allo stile minimal fino alla tendenza fluo che accende lo sguardo, non sarà difficile trovare il colore giusto per il vostro beauty look! Ma per rendere il make-up occhi davvero speciale il prodotto indispensabile per l'estate 2020 è l'eyeliner. Abbandonate la classica riga nera e scegliete un effetto speciale, eccentrico e coloratissimo. Vi spieghiamo come fare con qualche tricks e con una selezione dei migliori eyeliner colorati che abbiamo provato per voi. Pronte? È il momento di dare spazio alla creatività!

Eyeliner colorati: perché sceglierli

Perché l'estate è la stagione dei colori per antonomasia: blu elettrico, giallo, rosa e rosso, fino al bianco, niente di più semplice che puntare su un trucco occhi unconventional (e long lasting grazie alle nuove formule). A patto di scegliere la tonalità giusta tenendo conto del colore delle vostre iridi e del risultato finale. Vi spieghiamo come fare.

Colore delle iridi e forma dell'occhio

Funziona come per gli ombretti. Se avete le iridi marroni, i colori top sono il viola, il blu, il verde o un più classico giallo oro. Occhi azzurri? Meglio puntare sulle tonalità della terra o del verde che può essere applicato anche lungo tutto il contorno occhi per un make-up ancora più intenso. In ogni caso, la regola per gli occhi chiari è, se possibile, non puntare sul ton sur ton e scegliere una nuance diversa anche se dello stesso colore. Per il resto, scegliete sempre gli eyeliner colorati (anche in coppia!) in base al vostro look e al risultato che volete ottenere. E la forma quanto conta? Molto, perché per valorizzare un occhio tondo, è meglio allungare la riga. E se il colore è importante, l'effetto è amplificato.

Vi abbiamo convinto a indossare un eyeliner colorato? Sfogliate la gallery e scoprite i migliori prodotti per questa estate!

Credit ph: MondadoriPhoto