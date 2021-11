Volete sperimentare un nuovo beauty look? Provate il trucco colorato autunno inverno 2021 2022: ecco le proposte più belle, tutte da copiare

Il trucco colorato autunno autunno inverno 2021 2022 rappresenta una delle tendenze make up più interessanti del momento.

I toni caldi e profondi sono protagonisti del trucco di stagione, accompagnati da tocchi pop che donano al beauty look freschezza e carattere.

Ecco una carrellata delle migliori proposte trucco colorato autunno inverno 2021 2022, tutte da copiare.

Trucco colorato autunno autunno inverno 2021 2022: contrasti

Toni caldi e freddi a contrasto per un trucco occhi ad alta intensità. Le palpebre sono colorate di un verde acqua glaciale e cangiante, estremamente metallico, mentre la piega palpebrale si tinge di arancione. Un effetto da copiare assolutamente.

Effetto arcobaleno

Un make up scenografico dai toni smorzati, perfetto per la stagione fredda. Il trucco qui proposto ci mostra soap brows ben pettinate e un effetto rainbow sulle palpebre, ulteriormente enfatizzato dal blush esagerato in stile anni '80 sul viso.

Total pink

Rosa allover: questo make up romantico ma di carattere ci mostra un trucco occhi orsa opaco allungato - questa forma dona allo sguardo un effetto lifting, che non guasta mai! - abbinato a labbra rosa nude e a un incarato levigato.

Jewel tones

Effetto rubino per il trucco rosso, rame e fucsia con tocchi metallici. Un make up che punta tutto sull'opulenza, per un mood particolarmente prezioso che strizza l'occhio alle Feste imminenti.

Pop-liner

Il trucco con eyeliner originale è un must, per questo scegliere shade inedite come verde fluo, viola e arancione è un'ottima idea. La flick colorata accende il viso ma non diventa "too much", soprattutto se abbinata a viso pulito e a un tocco di gloss sulle labbra.

Trucco angolo interno

Uno dei trend più amati delle ultime stagioni riguarda l'angolo interno dell'occhio. Generalmente illuminato da nuance chiare e shimmer, oggi viene enfatizzato da colori sgargianti come turchese, giallo e arancione. L'effetto? Decisamente intenso e originale, perfetto per chi ama rompere le regole e sperimentare con il beauty look.

Trucco colorato autunno autunno inverno 2021 2022: color granatina

Rosso, fucsia e bordeaux si uniscono per conferire magnetismo allo sguardo. Queste nuance stanno benissimo a chi ha gli occhi verdi, ma sono un'ottima opzione anche per gli occhi castani, neri e azzurri. Da provare!

Eyeliner pop

Come già anticipato, l'eyeliner è uno dei protagonisti indiscussi tra le tendenze trucco autunno inverno 2021 2022. In questa proposta troviamo il contrasto tra nuance calde e fredde con tratti grafici ultra precisi che adoriamo.

Winter tones

Verde scuro, viola e marrone si fondono regalando un make up particolarmente intenso e sofisticato. Questi toni che possiamo definire "invernali" si sposano bene con il rossetto rosso opaco. Una proposta da gran sera che vi suggeriamo di sperimentare al più presto.

Turchese & arancione

Visto più come un match estivo, questo duo di colori rende al massimo anche sulla pelle chiara durante la stagione fredda, per una reminiscenza anni '60 da sogno. Il trucco occhi è allungato e mostra azzurro, grigio e nero - la matita bianca nella rima ciliare interna apre lo sguardo e rende gli occhi otticamente più grandi - sfumati ad hoc mentre le labbra arancioni e glossate propongono un mood like-a-doll da non perdere.

Photo by peter bucks on Unsplash