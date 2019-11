Il rossetto rosso continua a essere un must anche per questa stagione Autunno Inverno 2019-2020, scoprite come si porta ora



Il rossetto rosso torna anche questa stagione come protagonista assoluto del beauty look, con un focus sulle labbra che rivisita i grandi classici del make up. Siete curiose di scoprire come si porta ora?

Se il colore è l'intramontabile evergreen, il modo di sfoggiarlo scardina un po' le solite regole a cui eravamo abituate. Con il concetto di individualità che sta prendendo sempre più campo nel mondo beauty, il rossetto rosso non richiede più labbra dalle proporzioni "perfette" e applicazione ultra precisa.

Il messaggio è che ci si può divertire a reinterpretare e fare nostri colori che ci rappresentano senza l'ossessione di apparire perfette.

Per quanto riguarda il finish, non vediamo più l'ultra matte che ha dominato le scorse stagioni. Ora anche l'opaco ha un leggero sheen per un look più soft, e più in generale ci si orienta verso texture più satinate e cremose.

Scoprite tutte le migliori interpretazioni del rossetto rosso per questa stagione Autunno Inverno 2019-2020.

Scarlet



Il rossetto rosso d'autunno è pieno, saturo e cremoso. Il colore? Un rosso scarlatto scuro, con una lieve punta di marrone per armonizzarsi con i colori della natura autunnali.



Geisha



Entriamo ora nel territorio delle sperimentazioni, se cercate un modo nuovo di portare il rossetto ispiratevi al Giappone, picchiettando il colore soltanto al centro delle labbra con un leggero effetto smudged.



Glossy



Una texture leggera e idratante, un finish super glossato che valorizza le labbra sottili e contrasta la secchezza tipica della stagione fredda.



Tono su tono



Difficile pensare al rossetto rosso senza una matita labbra abbinata della stessa identica tonalità. Usatela per definire il contorno e sfumatela verso l'interno, per aumentare la tenuta del rossetto.



Pumpkin

Il colore aranciato è riservato soltanto all'estate? Niente di più sbagliato! Osservate i colori tipici dell'autunno e vedrete come il color zucca non può proprio mancare.



Contrast



Come regalarci una carica di buonumore nelle giornate più fredde? Con un rossetto acceso che crea contrasto con i colori glaciali dell'inverno che incombe.



Dark



Amate i contrasti e i colori scuri e intensi? Provate un rossetto "rosso sangue" per dare ancora più carattere al vostro look, soprattutto se avete occhi e capelli castani.



Smudged



Voglia di qualcosa di nuovo? Provate ad applicare il rossetto alla maniera delle coreane. Tamponate il colore scuro nella parte interna delle labbra e sfumatelo fino al contorno.



New classic



I beauty look iconici non passano mai di moda. Come abbinare il rossetto rosso mela all'eyeliner. Modernizzatelo giocando con i dettagli, come delle sopracciglia bushy.



Frosty



Le nuove texture hanno una luminosità discreta, che gioca con effetti metallici per creare un look 3D.



Credits Ph.: Mondadori Photo