Il trucco neon è la tendenza dal sapore vintage che non vi farà mai passare inosservate. Scoprite i nostri consigli e i prodotti adatti per creare un make-up in vero 90's style

Mollettine variopinte, rossetti color mattone e Wannabe delle Spice Girls non sono l'unica cosa che ricordiamo degli anni 90.



Uno dei trend 90s che non accenna a passare di moda è quello delle sfumature fluo: dalle ciocche di capelli alle unghie, passando per T-shirt e ombretti, negli anni 90 abbiamo amato le nuances neon.

Per definizione vivaci, appariscenti e chiassosi, i colori neon sono un vero e proprio manifesto di vitalità e gioia di vivere.

Il trucco neon è perfetto per chi non ha nessuna voglia di passare inosservata.



Sfumature vibranti di giallo, arancione, rosa e blu caratterizzano ombretti, blush, eyeliner e rossetti, che diventano ancora più appariscenti grazie ai finish glitter e glow in the dark.



Perfetti da indossare per party, serate a tema o semplicemente per iniettare un po' di colore nella vostra beauty routine quotidiana.

Scorrete l'articolo e scoprite come indossare al meglio il trend make-up neon dal sapore vintage e 90's, grazie ai consigli di Grazia.it - parola d'ordine: divertirsi!

Come una tavolozza, questa palette contiene nove colori dalle nuances neon e accese, perfetti per realizzare un look in pieno stile anni 90. Utilizzate un solo colore per un look grafico color block, o mixate sfumature e finish diversi per make up scenografici e d'effetto.

Volete provare la tendenza neon, ma non siete abituate a indossare colori molto accesi? Un mascara colorato è il miglior modo per inserire un pò di colore all'interno della vostra routine. Questo dalla formula extra volume è di un blu navy molto acceso.

Un gel pieno di glitter che si illumina al buio scenografico e di sicuro effetto per chi non ha paura di sperimentare con i colori accesi. Applicatelo sopra l'ombretto in polvere, o picchiettatelo su viso corpo e capelli per un look da vera Spice!

Quattro colori neon dalla formula opaca super pigmentata e vellutata perfetti per creare look occhi di sicuro effetto. Il colore di transizione marrone medio è perfetto da sfumare nella palpebra mobile, per rendere il look più armonico e rendere il passaggio al colore acceso meno netto.



Questo pigmento in crema waterproof giallo puro è un vero e proprio prodotto multitasking, perfetto per sperimentare con il make-up e con i colori: utilizzatelo come eyeliner applicandolo lungo la rima ciliare o lasciate andare la creatività per look sempre diversi.



La formula di queste matite le rende uno strumento di lavoro perfetto per tutte le make-up addict: sono infatti formulate per essere utilizzare su labbra, occhi, rima interna, sopracciglia e viso. Scegliete un colore brillante come questo violetto neon e lasciate andare la fantasia.

Questa palette in edizione limitata unisce tre blush dalle sfumature accese e neon ad altrettanti illuminanti dal finish olografico. Da utilizzare separati o da sovrapporre per un look da vera disco queen.

Aggiungete un tocco neon al vostro make-up con un rossetto dalla sfumatura neon: questo matitone color ciliegia è facile da stendere grazie alla formula vellutata e opaca.



Che trucco 90's sarebbe senza un tocco di lip-gloss? Scegliete un lucido labbra ricco di pagliuzze riflettenti e dalla sfumatura rosa neon bubblegum e non passerete inosservate.

Chi ha detto che il trucco neon non può essere anche delicato e sofisticato? Aggiungete una linea di eyeliner verde neon ad un look minimal e neutro per un look grafico e moderno.



Accendete il vostro make-up look con un tocco di blush dalla sfumatura rosa neon. Sarete sorprese dell'effetto bonne mine che saprà donarvi.

Credits Ph: Elisa Costa



Credits Ph: Unsplash