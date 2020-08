Rispota affermativa, a patto di seguire qualche piccola regola. Niente di complicato: leggete i consigli della nostra esperta

Partiamo dallo sfatare un mito: se amate truccarvi e avete in mente una vacanza al mare (o se già vi state godendo la vostra dream holiday), non siete obbligate a rinunciare al trucco. Al contrario. «I nuovi prodotti spesso aiutano a proteggere la pelle del viso e delle labbra perché sono arricchiti con un fattore di protezione solare», afferma Melly Sorace, make-up artist e formatrice. Trucco al mare sì, quindi, senza però dimenticare la skincare e la protezione solare. «Consiglio sempre una specifica per il viso con SPF 30 e una con SPF 50 per chi soffre di macchie solari».

Fondotinta o BB Cream?

Capitolo fondotinta: semaforo verde per le make-up addicted anche se il prodotto consigliato per andare in spiaggia «è una BB Cream con un fattore di protezione alto». La BB Cream è un prodotto facile da applicare e anche da portare con sé per eventuali ritocchi. «È leggera, è una crema colorata che apporta idratazione e allo stesso tempo luminosità e, infine, rende uniforme l'incarnato – chiosa l'esperta-. Ma non solo. La BB Cream è un prodotto che possiamo applicare sul viso con un semplice gesto, anche dopo il bagno, proteggendo la pelle con una crema che non fa spessore».

Illuminante e make-up occhi per il trucco al mare e in spiaggia

Altro prodotto che possiamo aggiungere al nostro trucco in spiaggia è l'illuminante, «meglio ancora se in crema, da applicare sugli zigomi e sotto l'arco delle sopracciglia. È un prodotto che regala un finish stupendo quando colpito dai raggi del sole». Passando, invece, al trucco occhi, il prodotto must per l'estate 2020 è la matita «da applicare sul contorno occhi. Nera o colorata poco importante, basta che sia resistente all'acqua esattamente come il mascara». In alternativa, ci sono gli ombretti in crema o i matitoni ombretti che si possono sfumare o che possono essere utilizzati come se fossero eyeliner.

Trucco al mare: rossetto o gloss?

E le labbra? Anche qui, più opzioni: dal balsamo idratante colorato con SPF alto al rossetto «rigorosamente con protezione solare e con acido ialuronico o vitamina E che svolge un'azione antiossidante». «Il rossetto – precisa Sorace- deve contenere uno o entrambi questi elementi e deve apportare idratazione e protezione». La scelta della texture è soggettiva. «Si può scegliere un gloss con dei glitter come un rossetto nude o uno pop per chi non vuole rinunciare a un tocco di colore che dona all'abbronzatura e dà luminosità al viso». La scelta per il trucco in spiaggia è quindi vasta: l'importante è fare sempre un check controllando che tutti i prodotti siano waterproof, mascara incluso.

Credit ph: Pexels, Mondadoriphoto