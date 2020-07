Resistente ad acqua e temperature alte ma glam: è la sfida del make-up estivo. Qui vi diciamo come vincerla

Un make-up long lasting è la “keyword” per il trucco in estate. Senza rinunciare al colore (e alla protezione), con i giusti prodotti e consigli è possibile sfoggiare un beauty look all'altezza delle aspettative anche quando la colonnina di mercurio continua a salire o quando si è in riva al mare (challenge accepted!). Continua a leggere il nostro articolo per fare incetta di beauty tips!

Base trucco in estate: come dare idratazione e luminosità alla pelle

Il primo step nella routine estiva è assicurare che il viso sia protetto contro i raggi UVB e UVA, cause dell'invecchiamento precoce della pelle. Per un incarnato uniforme e luminoso, la soluzione giusta è una protezione solare con un SPF non inferiore a 30 (se siete in città), 50 se siete al mare o in montagna e una BB cream che apporta, allo stesso tempo protezione e luminosità. In alternativa, «per rimpiazzare il classico fondotinta che usiamo nelle altre stagioni – afferma Fanny Maurer, International Make-up Artist per Kat Von D Vegan Beauty – quando è molto caldo, possiamo applicare un po' di correttore, come il Lock It Concealer insieme a una punta di primer idratante».

Chi non vuole rinunciare al fondotinta, invece, può sempre mescolare un piccolo quantitativo di prodotto al correttore per evitate la formazione di pieghe e linee causate dal sudore. La formula giusta, secondo l'esperta, deve essere leggera e con un risultato opaco. Il consiglio di Maurer è di dosare la quantità e diminuire anche il numero di prodotti utilizzati per la base viso durante l'estate. Infine, per un glam touch non dimenticate di applicare un illuminante su zigomi, arco di Cupido, centro della fonte e dorso del naso.

Make-up occhi al mare: nude look o trucco estate colorato?

Harold James, National Artistry Ambassador di Marc Jacobs Beauty, non ha dubbi: «L'estate è la stagione dei colori audaci – dice a Grazia.it – ed è divertentissimo abbinare, per esempio, il vestito o il costume da bagno con l'eyeliner colorato. Mi piace molto l'idea di vedere sugli occhi una riga blu, verde o zafferano: è un modo semplice per dare un tocco di colore a un make-up neutro. Il prodotto consigliato? Le matite Highliner gel di Marc Jacobs Beauty, per esempio, che sono facilissime da applicare».

Scegliete il colore giusto in base alle vostre iridi: «Con gli occhi nocciola o castani – afferma James – potete indossare davvero qualsiasi colore! Per chi ha gli occhi blu, bronzo oro e champagne sono le tonalità che regalano luminosità. Infine, per chi ha gli occhi verdi, i colori consigliati sono rosa gold, viola, lilla o un bronzo molto caldo». Per andare sul sicuro, le tonalità per un trucco occhi super cool sono sempre il bronzo, l'oro e il corallo, perché si adattano a tutti i toni di pelle.

Trucco labbra: è la stagione dei balm e dei gloss

Anche le labbra, come il resto del corpo, hanno bisogno di massima idratazione. Anzi, anche di più dal momento che la pelle di questa zona è sottilissima e si screpola e si scotta con molta facilità. La soluzione è un rossetto con fattore di protezione SPF, abbinato a un balm o a un gloss.

Non è necessario, però, focalizzarsi su un solo prodotto. Per esempio, potete scegliere un finish opaco per un look più sofisticato o un gloss per un look più casual. O mescolare entrambi, per ricreare un elegante effetto ombrè sfumato.

Credit ph: Pexels.com