I prodotti di bellezza al cetriolo da provare assolutamente

Purificante, idratante, lenitivo e decongestionante, il cetriolo è il nostro best friend quando si tratta di fresche insalate estive, ma può esserlo anche per la nostra pelle.

Ecco i migliori prodotti di bellezza al cetriolo per una beauty routine freschissima.

Profumo di cetriolo che rinfresca e rasserena per l'acqua-primer tre in uno, utile come base make up, fissatore e rinfrescante viso.

Finitura semi opaca per la crema idratante viso con alto fattore di protezione minerale con estratti di cetriolo.

Maschera in fogli adatta al contorno occhi con estratti di cetriolo e aloe vera per rinfrescare e distendere la delicata zona perioculare.

Siero e colore per il viso due in uno per un effetto perfezionante, illuminante e anti macchia. Tra gli ingredienti Lightful Radiance Booster, estratto di cetriolo, estratto di mela, estratto di Baikal Skullcap e vitamina C.

Maschera purificante, decongestionante e illuminante specifica per la zona T. Il suo blend di attivi include avocado, cetriolo, aloe vera, the verde ed estratto di bambù.

Per mani e corpo elastici, idratati e vitali, questa crema all'estratto di cetriolo e orchidea blu è lenitiva e rinfrescante.

Potere antiossidante, rifrescante e rivitalizzante per l'acqua al cetriolo per viso e capelli composta al 97% da ingredienti naturali.

Cetriolo, té verde matcha e caffeina per questo balsamo primer per il contorno occhi dall'effetto levigante e decongestionante.

Stick rinfrescante alla menta e cetriolo adatto a lenire e decongestionare il contorno occhi dal formato pocket-friendly adatto ai viaggi.





Con vitamine ed estratto di cetriolo, questo mascara nero volumizza, solleva e allunga le ciglia.

Make in Korea e super low cost, questa maschera viso peel-off al cetriolo svolge un'azione purificante e rinfrescante sulla pelle.

Una lozione detergente ideale per la pelle oleosa. La deterge e purifica in profondità grazie agli estratti di cetriolo.

Gel detergente viso che idrata e purifica la pelle grazie ai minerali del Mar Morto, al burro di avocado e al cetriolo e agli estratti di melagrana.

Effetto "lifting" immediato alla zona degli occhi con questi cubetti decongestionanti effetto liquid-to-frozen a base di cetriolo.

Credits Ph.: Harshal S. Hirve on Unsplash - Artwork: Elisa Costa