Siete amanti della natura e degli animali ma non volete rinunciare ad un make up impeccabile? Ecco i migliori cosmetici Cruelty Free selezionati per voi da Grazia.it

La dicitura Cruelty Free indica i cosmetici prodotti senza alcun tipo di crudeltà, ovvero senza test sugli animali, spesso invasivi o addirittura letali. Chi ha detto che scegliere una routine make up Cruelty Free sia difficile, scomodo o particolarmente costoso, fose non sa che gran parte dei prodotti che sta già acquistando viene prodotta da brand che hanno già adottato da tempo una policy zero crudeltà.







Cosmetici Cruelty Free: cosa c'è da sapere

E' già dall'11 Marzo 2013 infatti, che in Europa non possono essere venduti cosmetici che contengono ingredienti testati sugli animali in qualunque parte del mondo. Ma come possiamo essere certi che quello che acquistiamo è realmente Cuelty Free?

Basta cercare un simbolo che lo attesti. Le certificazioni più diffuse sono quella della PETA e quella della Leaping Bunny, entrambe rappresentate da un icona di un coniglietto stilizzato. C'è un altro gruppo di brand inoltre, quelli auto-certificati: si tratta di aziende che dichiarano di non testare sugli animali e di non appartenere ad una multinazionale che esegua test analoghi

Make up Cruelty Free: I prodotti must have

Scorrete l'articolo e scoprite i brand più famosi che hanno detto no ai test sugli animali, e i nostri prodotti preferiti per creare un total look zero crudeltà

La battaglia contro i test condotti sugli animali è forse il centro pulsante di tutta l'etica del brand LUSH, che dopo essersi distinto nel'ambito della skincare e bodycare ha da qualche anno lanciato una linea di cosmetici naturali e cruelty free. Jackie Oats è una crema concentrata ricca di pigmenti perfetta come base uniformante per tutto il viso.

3INA X Primark 3 in 1 Foundation



L'ultima novità del colosso della moda low cost è la collaborazione con il brand di make up 3INA. La collezione sarà disponibile in alcuni selezionati stor e Pri mark a partire dalla prima set timana di Maggio 2019 . I prodo tti della co llezione sono 100% vega ni : l e parole chiave della collezione sono trasparenza e sostenibilità, a partire dal packaging utilizzato, realizzato interamente con materiali riciclat i .

I pennelli del brand britannico sono creati esclusivamente con setole sintetiche di altissima qualità. Oltre ad essere Cruelty Free offrono performance professionali, applicando il make up in modo infallibile, e durando nel tempo, utilizzo dopo utilizzo.

The balm è un brand che produce prodotti di qualità ispirati ad un'idea di bellezza vintage e retrò. Tra i best seller c'è questo bronzer opaco dal sottotono freddo, perfetto per scolpire l'incarnato con un leggero conturing.

Nabla è un make up brand italiano certificato Cruelty Free, che produce inoltre make up per la maggior parte a base di ingredienti vegan. Questo blush dalla consistenza setosa e dalla tonalità pescata è perfetto da sfumare sulle gote per un look bonne mine.

Quando l'etica cruelty-free si mescola ad un'estetica minimal e hip nascono veri e propri gioielli beauty. Questo smalto 100% vegan, atossico e made in Italy sposa una formula super green a un colore neutro e perfetto per completare ogni tipo di look.







Questo brand americano è specializzato in prodotti per le sopracciglia; tutta la gamma di prodotti non è testata sugli animali. Questa matita per sopracciglia è un prodotto must have: la punta super sottile aiuta a ridefinire l'arcata sopracciliare in modo naturale e veloce.

Becca è un marchio cruelty free specializzato in prodotti per la base viso: i suoi fondotinta, primer, blush e illuminanti sono un vero must have. Di recente ha aggiunto nuovi prodotti alla sua line up, come le palettes occhi, dalla formula ricca, pigmentata e facile da sfumare.

Eyeko è un brand cruelty free specializzato in prodotti per gli occhi, in particolar modo in mascara dalle formule sempre innovative. Grazie allo scovolino a forma di clessidra, questo mascara permette di ottenere un effetto ulta volume e di ridefinire le ciglia donando definizione ed intensità allo sguardo.

Oltre a non testare i suoi prodotti sugli animali, il marchio PuroBio è certificato Vegan, biologico e nicket tested. Questo rossetto liquido nude è coprente sin dalla prima passata: la formula liquida asciugandosi si opacizza e dura tutta la giornata.

Credits Ph: Unsplash