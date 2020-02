Scoprite come portare l'ombretto rosa con i make up più belli visti in passerella e scegliete quello che fa per voi con la nostra selezione

Amate l'ombretto rosa? Questa primavera potrete sbizzarrirvi con i trucchi occhi in pink.

Dall'ombretto rosa antico all'ombretto rose gold, lo sguardo si veste della shade più girly, perfetta per creare make up semplici, freschi e romantici, ma anche intensi e pop.

Trovate la giusta ispirazione con la nostra selezione di look con eyeshadow rosa. Scoprite come portarlo per creare un make up fresco e chic, e scegliete quello che fa per voi tra i prodotti selezionati per voi da Grazia.it.

Rosa & Kajal

Gli occhi vengono incorniciati da uno shadow rosa perlato e da un kajal nero steso all'interno della rima palpebrale inferiore e superiore. Immancabile il mascara volumizzante.

Hot pink

Rosa fucsia nella parte interna dell'occhio, sfumato leggermente verso l'esterno. Troviamo la stessa shade anche sulle labbra.

A wash of color

Un tocco di rosa a tutta palpebra per un make up fresco e semplice, tremendamente chic.

Rosa pastello

Romantico e facile da replicare, questo make up punta su un tocco di rosa pastello opaco sulle palpebre. Troviamo insieme una base glowy e labbra appena tamponate da un rossetto balmy color albicocca.

Neon look

Trucco occhi grafico realizzato con un ombretto pink neon cremoso. Per equilibrare il look lasciate il resto del trucco molto naturale.

Peachy rose

Anche l'ombretto rosa pesca è splendido in primavera. Sceglietelo di media intensità se avete un incarnato mediterraneo: vi valorizzerà molto.

Rose gold

L'ombretto oro rosa è super cool. Abbinatelo a un make up luminoso all over: effetto glam garantito!

Vintage rose

Ombretto rosa antico per questo make up elegante. Le palpebre si vestono di una shade chic opaca, mentre il trucco labbra è color vino.

Pink & Purple

Un trucco occhi pop d'ispirazione anni '80 con ombretto rosa fucsia sfumato fino alle sopracciglia abbinato a un punto luce rosa chiaro e a una bordatura dell'occhio viola.

I migliori ombretti rosa da provare

Trovate la shade dei vostri sogni con la nostra selezione di palette di ombretti, ombretti mono e proposte liquide e cremose in total pink.

Credits Ph.: Mondadori Photo