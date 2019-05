In mille sfumature, femminili e soft: ecco il rosa blooming, un vero must in fatto di make up

Con la primavera sboccia un nuovo tipo di trucco: è il make-up rosa blooming. Leggero, positivo, facile da abbinare, ed estremamente versatile, si esprime in texture impalpabili sul viso. Fard, ombretti e rossetti colorano delicatamente occhi e labbra per un risultato sempre molto femminile. Se anche voi adorate questa tonalità, in tutte le sue sfumature, lasciatevi ispirare dai look che vi proponiamo in questo articolo.

Effetto luminoso

Make-up declinato nei toni dei più tenui colori del rosa: una delicata polvere evidenzia gli zigomi mentre le labbra sono vivacizzate da un rossetto pinky dalla texture morbida.

Trucco monocromatico

Questo make-up punta al fucsia con un delicato smokey sugli occhi mentre le labbra si accendono di un rosa dall'effetto satinato.

Blush up!

Fard protagonista in questo look con pennellate in perfetto stile anni Ottanta.

Per le più audaci

Rosa pink sulle gote, labbra rosse e trucco occhi effetto doll: lasciate che il rosa diventi il colore del vostro outift.



Peachy

Un accenno di ombretto rosa pesca su gote e occhi e labbra esaltate da un rossetto cremoso effetto balm.



Rosa corallo

Le gote sono scaldate da un blush corallo ben pigmentato. La stessa polvere è utilizzata per colorare le palpebre mentre le labbra sono idratate con un balm trasparente.

Nude look

Il trucco è davvero impercettibile: le gote sono leggermente sottolineate da un blush rosa antico. Rosa nude per le labbra. L'incarnato, invece, è omogeneo e reso luminoso da un highlighter applicato nei punti chiave (fronte, naso, gote).

Look romantico

Più sfumature di rosa per questo beauty look molto femminile: rosa trasparente sulle labbra, occhi sfumati con un rosa antico e gote con un blush rosa tenue. Consigliato a chi ha le iridi scure.

Focus on lips

Le labbra sono colorate con un rossetto rosa intenso: brillanti, vivaci, diventano il punto di forza del look, in sintonia con i trend primaverili.

Minimal

Anche in questo caso il focus è sulle labbra spazzolate con un lipstick rosa luminoso. Il contouring scolpisce gli zigomi con una terra fredda mentre sugli occhi c'è solo un accenno di ombretto neutro. Semplice ma elegante allo stesso tempo.

Credit ph: Mondadoriphoto, Pexels

Artwork by Elisa Costa