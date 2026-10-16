Volumizzanti, allunganti, incurvanti e tubing: abbiamo selezionato 15 nuovi mascara che promettono di rivoluzionare il vostro sguardo. Pronte a trovare il vostro preferito?

Il mascara è probabilmente l'unico prodotto di make up a mettere d'accordo tutte (e tutti): è indispensabile. Per completare un trucco scenografico o semplicemente per aprire lo sguardo quando siamo un po' stanche, il mascara fa la differenza in una sola passata ed è impossibile rinunciarvi. Quando troviamo quello giusto ci sembra di sentire cantare gli angeli e guardandoci allo specchio dopo l'applicazione riusciamo davvero a riconoscerci. Ed ecco entrare in scena i nuovi mascara Autunno Inverno 2026 2027: quelli su cui puntare per avere uno sguardo intenso, aperto e assolutamente ammaliante.

Tra le novità di stagione spiccano i mascara tubing, che avvolgono le ciglia in un film flessibile facilissimo da struccare con acqua tiepida, senza detergente e senza, soprattutto, sfregamenti selvaggi. Da tenfere d'occhio anche le formule arricchite da attivi nutrienti e rinforzanti, perfette per prendersi cura delle ciglia giorno dopo giorno, e le proposte colorate, che intensificano lo sguardo in maniera inedita.

I nuovi mascara Autunno Inverno 2026 2027 da provare

Abbiamo selezionato le migliori novità del momento. Scorrete la gallery, scegliete il vostro preferito e preparatevi a fare gli occhi dolci a voi stesse!

Porta la firma di Manuele Mameli, uno dei make-up artist italiani più apprezzati, il mascara One Take di Doubleum. Pensato per dare volume e lunghezza alle ciglia, combina una texture cremosa dal nero intenso con una formula arricchita con peptidi e pantenolo. Una novità che porta nel beauty case l'esperienza di un professionista del make-up italiano.

Volume, lunghezza e definizione per il nuovo mascara tubing di Sephora Collection, che promette fino a 24 ore di tenuta senza sbavature. Lo scovolino con micro-setole e punta sferica a 360° raggiunge anche le ciglia più corte, mentre la texture leggera le avvolge senza appesantirle. Il plus? A fine giornata basta solo acqua tiepida per rimuoverlo delicatamente.

L'iconica tonalità Black Honey di Clinique veste anche le ciglia, con una sfumatura borgogna intensa che rappresenta un'alternativa sofisticata al classico nero. Angelina Mango è la testimonial d'eccezione di questo mascara volumizzante, che promette ciglia più folte e definite grazie alla formula arricchita con fibre e allo scovolino studiato per raggiungere anche quelle più corte.

L'amatissimo mascara volumizzante di Pupa si reinventa in versione tubing. La formula avvolge ogni ciglia in un film flessibile, regalando volume modulabile e un nero intenso dall'effetto vinilico. Resiste al sudore, all'umidità e alle sbavature, ma si rimuove facilmente con acqua tiepida, senza bisogno di struccante.

Tre effetti in un solo gesto per il nuovo mascara del brand di Ariana Grande, che promette ciglia più lunghe, incurvate e voluminose. La formula leggera avvolge le ciglia dalla radice alle punte, separandole e intensificandone il volume senza appesantirle. Il plus? Oltre al risultato immediato, applicazione dopo applicazione contribuisce a migliorare la densità delle ciglia, per uno sguardo ancora più intenso.

Lunghezza e curvatura sono protagoniste di questa versione waterproof del mascara Maxi Mod di Kiko Milano. Lo scovolino di piccole dimensioni permette di raggiungere anche le ciglia più corte, separandole e definendole con precisione. La formula resistente all'acqua aiuta a mantenere lo sguardo intenso e le ciglia incurvate a lungo, anche nelle giornate più impegnative.

Il nuovo mascara tubing di Merit reinterpreta il volume con un approccio sofisticato, puntando su ciglia più folte, sollevate e perfettamente separate. Prodotta in Giappone, la formula con burro di karité e cere vegetali avvolge le ciglia in un film leggero e flessibile, mentre il piccolo scovolino di precisione raggiunge anche quelle più corte. Disponibile in nero e marrone, promette fino a 16 ore di tenuta senza sbavature e si rimuove con acqua tiepida e detergente, senza bisogno di sfregare.

La famiglia best seller Lash Princess di Essence accoglie una nuova versione dedicata a chi desidera ciglia lunghe, folte e nerissime. La formula vegana e la texture modulabile permettono di intensificare progressivamente lo sguardo, mentre lo scovolino volumizzante e allungante distribuisce il prodotto in modo uniforme. A renderlo ancora più riconoscibile è il packaging argento metallizzato, che aggiunge un tocco glamour a uno dei mascara low cost più popolari.

Ciglia più lunghe, sollevate e definite per il mascara di Kosas, che unisce make-up e trattamento in un'unica formula. Arricchito con peptidi, punta a valorizzare lo sguardo prendendosi cura delle ciglia. Lo scovolino le separa e le incurva fin dalla radice, regalando un effetto lifting senza appesantirle.

Il nome promette uno sguardo magnetico e il nuovo mascara Collistar punta proprio sull'intensità. Ideale per chi ama le ciglia protagoniste del make-up, regala un effetto panoramico che mette in risalto gli occhi, con un volume costruibile passata dopo passata.

Il nuovo mascara di Nars punta invece su volume, lunghezza e curvatura, con un'intensità modulabile. La formula con tecnologia 3D Film-Flex riveste le ciglia mantenendole flessibili, mentre lo scovolino dalle setole di diverse lunghezze permette di lavorare con facilità anche quelle più corte. Arricchito con olio di argan, resiste alle sbavature e all'umidità, con una tenuta dichiarata fino a 16 ore.

La linea Click On Me di Naj Oleari Beauty si rinnova con due versioni: Volume and Length, per ciglia più folte e allungate, e Color, per chi ama giocare con il colore. Quest'ultima è proposta in quattro tonalità: Chocolate Brown, Deep Blue, Magnetic Purple e Burgundy. Completa la gamma Click On Me Lash Primer, una base trasparente da applicare prima del mascara per preparare le ciglia e valorizzare il risultato.

Volume, lunghezza e definizione sono le promesse del nuovo mascara firmato da Milk Makeup. La formula con olio di semi di canapa e cere vegetali avvolge le ciglia senza irrigidirle, mentre lo scovolino con dentini sfalsati le separa una a una. Resistente al sudore e alle sbavature, promette fino a 24 ore di tenuta. Per rimuoverlo basta un po' di acqua tiepida, senza bisogno di struccante.

Prezzo piccolo, grandi soddisfazioni per il mascara incurvante del nuovo marchio inglese arrivato da OVS. Con formula vegana e scovolino curvo, solleva e definisce le ciglia fin dalla radice, accentuandone la curvatura per uno sguardo più aperto e intenso.

Un mascara di lusso che conquista anche per il packaging elegante e ricaricabile, pensato per durare nel tempo. La formula in nero intenso valorizza le ciglia regalando volume, lunghezza e definizione, mentre lo scovolino permette di distribuirla uniformemente dalla radice alle punte. Un piccolo oggetto del desiderio che trasforma un gesto quotidiano in piccolo rituale luxe.

Credits Ph.: Getty Images

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