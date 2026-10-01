Pelle trasparente, boyfriend blush e un tratto metallico sugli occhi: il beauty look di Dior Primavera Estate 2027 accompagna la leggerezza della collezione di Jonathan Anderson

La leggerezza, per Dior, è una materia da modellare. Nella collezione donna Estate 2027 Jonathan Anderson la traduce in una sartorialità fluida, dove pizzi, mousseline di seta e organza sembrano trattenere l’aria e trasformarla in movimento. La trasparenza incontra l’opacità, i volumi floreali e le silhouette corte riemergono dalla stagione Autunno-Inverno 2026-2027 in una versione più estiva, mentre iridescenze e superfici leggere suggeriscono il passaggio di una brezza calda.

Dior Primavera Estate 2027: un beauty look...leggero

È proprio questa idea di movimento a ritornare anche nel beauty. Il volto è fresco, i capelli si muovono in onde morbide e imperfette, mentre sugli occhi compare un lampo d’argento che interrompe con discrezione la semplicità dell’insieme. Un dettaglio inatteso, capace di cambiare il volto a seconda della luce. Peter Philips, direttore creativo e dell’immagine di Dior Makeup, costruisce così un incarnato sano e trasparente, sul quale il make-up non cancella la pelle ma ne conserva la consistenza. «Abbiamo scelto un incarnato nude, sano e luminoso, con alcuni accenti argentati sugli occhi», racconta.

La pelle è il vero punto di partenza del make-up di Dior Primavera Estate 2027

L’incarnato è preparato con cura e poi uniformato mantenendo un effetto fresco e trasparente. Dior Forever Skin Veil contribuisce a creare un velo leggero e omogeneo, mentre la base resta quasi impercettibile. Il viso non appare scolpito né eccessivamente perfezionato. Su questa base si inserisce il blush, che evita le regole più classiche e asseconda la stessa idea di naturalezza controllata. Il colore viene portato verso il basso, creando quello che Philips definisce un «boyfriend blush», più rilassato e meno costruito rispetto al consueto gesto sugli zigomi.

Il dettaglio argento

A questa idea di semplicità si contrappone l’argento sugli occhi che, su alcune modelle diventa una linea sottilissima lungo la rima superiore, mentre su altre è concentrato nell’angolo esterno. Il tratto metallico non diventa una decorazione evidente: è piuttosto un riflesso che compare e scompare con il movimento delle palpebre, introducendo una nota quasi gioiello in un trucco altrimenti essenziale.

Il resto dello sguardo rimane volutamente misurato. Le sopracciglia sono semplicemente pettinate verso l’alto, mentre le labbra seguono la stessa ricerca di discrezione: nude, appena lucide e ravvivate da Dior Addict Lip Maximizer 001 Pink. Discreta è anche la nail art che vede da una parte unghie dall’aspetto nudo, dall’altra una manicure rossa, fino alla proposta più originale firmata dalla manicurist Ama Quashie.

A chiudere il look sono i capelli, lasciati sciolti e mossi in onde dalla texture volutamente irregolare. Le ciocche seguono il movimento della testa e incorniciano il viso senza irrigidirlo, come dopo una giornata trascorsa al mare.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics, Dior Spring-Summer 2027 Ready-to-wear by Dior Dior makeup created and styled by Peter Philips, Photography: Olivier Rose for Christian Dior Parfums