Le nuove tendenze labbra viste sulle passerelle giocano con finish glossy, glitter, riflessi metallici e il ritorno della matita marrone. Scoprite con noi come sarà il trucco labbra primavera estate 2027 (da provare ora)

Il rossetto non è più il semplice tocco finale del make-up. Oggi le labbra diventano una superficie da esplorare, accendere, sfumare, lucidare, come dimostrano molti look catturati dalle passerelle. E il colore? Può essere rosso lampone e vellutato, scarlatto, ricoperto di glitter oppure virare verso riflessi metallici quasi futuristici. E poi ci sono i borgogna "morsicati", i nude color miele e il grande ritorno della matita marrone anni '90. Il concetto è chiaro: la tendenza, semmai fosse necessario individuarne una, è giocare con contrasti, texture e nuance inattese. Ecco le migliori proposte trucco labbra primavera estate 2027 da anticipare a questo autunno.

1. Rosso intenso, ma con una nuova personalità

Il rosso non ha nessuna intenzione di uscire di scena. Per la Primavera Estate 2027, però, cambia pelle e si allontana dall'immagine del classico rossetto da femme fatale, muovendosi tra due opposto: la profondità vellutata del matte e la brillantezza quasi vinilica del gloss. Antonio Marras ne esplora il lato più sofisticato, con una sfumatura lampone intensa e un finish opaco, quasi cipriato. Lo stesso rosso cambia completamente attitudine nel backstage di Diesel che lo accende in una tonalità scarlatta, per poi trasformarlo in una superficie effetto lacca; un’interpretazione, quest’ultima, facile da replicare: basta aggiungere una passata di gloss trasparente sul classico stick rosso.

2. Glitter, metallo e riflessi: le labbra diventano preziose

Se il colore è protagonista, la texture non vuole certo restare in secondo piano. Anzi, in alcuni dei beauty look più sorprendenti della stagione è proprio la superficie a catturare lo sguardo. Da Elisabetta Franchi, per esempio, le labbra sono rivestite di micro-glitter rossi. Il risultato è una bocca gioiello, tridimensionale e scintillante. Ancora più fuori dagli schemi la proposta di Vaquera, dove il colore sembra cambiare con il movimento delle labbra che riflettono tonalità duochrome, dal rosa al viola, fino ad accendersi di riflessi verdi e ramati.

3. Borgogna e prugna: la bocca effetto "bitten" protagonista nel trucco labbra primavera estate 2027

Il rossetto scuro torna, ma perde la sua aria severa. Borgogna, berry e prugna abbandonano i contorni netti per diventare più morbidi, sensuali, volutamente imperfetti. Torisheju porta in passerella una bocca effetto "bitten", con il pigmento concentrato al centro e sfumato verso i bordi, proprio come una traccia lasciata da un morso. Il risultato è intenso ma spontaneo, e per replicarlo è sufficiente applicare il rossetto nella parte centrale e lavorarlo con le dita verso l'esterno, fino a ottenere una sfumatura delicata che si fonde con l'incarnato.

4. La matita marrone torna protagonista nel trucco labbra primavera estate 2027

Tra i revival più irresistibili della stagione c'è quello delle labbra anni '90. La matita marrone, dopo anni trascorsi ai margini del beauty case, torna a definire il contorno della bocca e lo fa con una precisione volutamente rétro. Da Mark Fast il perimetro delle labbra è delineato con una tonalità marrone più scura rispetto al centro, illuminato da un gloss rosato o trasparente. Il contrasto è quello immediatamente riconoscibile del lip look anni '90, ma la finitura lucida lo rende più fresco e contemporaneo. Il segreto per renderlo attuale? Ridurre la differenza tra matita e labbra facendo in modo che si mescolino sulle superficie.

5. Nude, pesca e miele: quando il colore quasi scompare

In mezzo a glitter, rossi e pigmenti metallici, il nude continua a occupare un posto privilegiato. Ma anche il colore più discreto della palette beauty si rinnova, passando da labbra completamente naturali a sfumature pesca, rosate e miele. Così, se da Giorgio Armani il nude è sofisticato e luminoso dal finish glossy, sulla passerella di Burc Akyol, invece, il colore sulle labbra varia dal pesca al rosa fino al miele mantenendo un aspetto fresco e idratato.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics