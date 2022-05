Il make-up di Gucci Beauty all'ultima sfilata rilancia alcuni dei main trend 2022: make-up metallico "misplaced", base viso luminosa e massima idratazione. Vediamo come

Scintillante, luminoso, di chiara ispirazione anni Ottanta. In una parola stellare, proprio come la collezione “Gucci Cosmogonie” del Direttore Creativo Alessandro Michele, svelata attraverso una sfilata a Castel del Monte, in Puglia: un coloratissimo viaggio tra le costellazioni, con una serie di look luccicanti proprio come le stelle del firmamento.

Il make-up luminoso di Gucci Beauty

Il beauty look – realizzato da Thomas de Kluyver, Global Makeup Consultant per Gucci Beauty e tutto spostato su dettagli inaspettati tra cui lacrime scintillanti – ha portato a un next level una delle tendenze make-up dell'estate 2022 basata sulla luminosità di viso, occhi, zigomi e labbra. Un luce che è il risultato di inedite sovapposizioni di polveri metalliche focalizzate sulla zona dello sguardo e delle gote, una miscela di colorazioni che richiama il mood audace della disco dance degli anni Ottanta ma con un finish più “diffuso” e meno grafico.

#misplacedmetals

Gli esperti del trucco di MAC Cosmetics parlano di tendenza “#misplacedmetals”. Consiste nel mescolare sul viso le nuance metalliche senza creare simmetrie forzate ma un risultato assolutamente originale. Il tutto è favorito dalla texture metal che si presta molto bene a questa massima espressione di creatività.

L'importanza del gloss

Se le polveri dalle finiture metalliche non possono mancare nel kit della make-up obsessed, lo stesso vale per un altro key product: il gloss in gel multiuso che, nella sfilata di Gucci, ha caratterizzato una serie di sguardi luminosi a viso scoperto. Il gloss è un prodotto multitasking perché può essere applicato su labbra, palpebre e zigomi con un effetto dewy. Il contrasto con le basi viso opache viste sulle passerelle della scorsa stagione è evidente.

Il beauty look "steamy"

Oggi, come raccontano anche gli esperti del trucco di MAC Cosmetics, la base viso si realizza con un mix sapiente di texture glowy per un effetto “steamy” ovvero super idratato, radioso, come bagnato da gocce di rugiada. Per realizzarlo è sufficiente mescolare un primer idratante con un fondotinta luminoso.

Shine effect

L'effetto “shine” sui punti chiave del volto come centro della fronte, zigomi, arco di cupido e ponte del naso sarà molto naturale e quasi automatico. E, se non siete soddisfatte, basta vaporizzare un po' di brume per rinfrescare la pelle.

Credit ph: Gucci Beauty - Photographer: Francesco Ormando - Makeup: Thomas de Kluyver