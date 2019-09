Avete un budget mini? Scoprite i migliori prodotti di make up low cost, dalle ottime performance



Avete sempre pensato che per avere prodotti di make up di buona qualità fosse necessario spendere cifre folli? Niente di più sbagliato!

Tra i brand di make up economico si nascondono delle chicche imperdibili dalle altissime prestazioni e dal prezzo mini, per tutte le tasche. Per tutte coloro che vogliono togliersi qualche sfizio senza investire somme importanti o hanno un piccolo budget.

Abbiamo selezionato per voi i migliori di prodotti di make up low cost che vi sorprenderanno e che tra le beauty addicted sono diventati dei veri e propri cult. Tutti sotto i €18 (e che potete trovare spesso anche in offerta).

Un fondotinta dalla texture fluida che si fonde perfettamente con la pelle, ha un'ottima tenuta, idrata ma non lucida regala un effetto anti-stanchezza per un colorito rivitalizzato.



Un correttore dalla texture liquida e leggera, ad altissima coprenza e a lunga tenuta. Non va nelle pieghette e copre perfettamente le occhiaie, a prova di lacrime e sudore.



Una matita dall'ottima scrivenza e davvero a lunga tenuta, dalla mina né troppo dura né troppo morbida. Tiene testa a tanti marchi high end.



Una texture morbida e ad altissima pigmentazione, regala un effetto metallico super intenso. Si può utilizzare asciutto o bagnato.



Il mascara da drugstore che più ci ha colpito e che non abbiamo più dimenticato. Regala volume, lunghezza e definizione, senza grumi.



La texture è davvero particolare, morbida e cremosa all'applicazione e matte non appena il rossetto si fissa sulle labbra. Non sbava e non scompare dopo i pasti.



È il prodotto cult per chi ha la pelle chiara e cerca un prodotto per il contouring dal sottotono freddo e molto naturale.



Un altro grande classico del make up economico. Una cipria opacizzante che tiene a bada l'eccesso di sebo e regala un effetto matte per tutto il giorno.



Più che una tinta labbra, un rossetto liquido dalle ottime performance. Resiste anche ai pasti impegnativi, non secca le labbra e non si "sgretola".



Tutte le appassionate di make up hanno avuto almeno una palette Sleek nella vita. I colori sono super scriventi e versatili, sfumabili e a lunga durata.



