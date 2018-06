Un nuovo brand arriva nel nostro paese: Honest Beauty by Jessica Alba

Honest Beauty arriva in Italia. La linea make up, skin care e haircare dell'attrice Jessica Alba sarà disponibile da Aprile 2019 nei punti vendita Douglas italiani.

A darne la notizia il magazine Inc., che ha parlato dell'apertura del marchio di bellezza verso i mercati europei.

Scoprte insieme a noi il marchio Honest Beauty, la sua filosofia e i dettagli del lancio nel nostro paese.

Il concept di Honest Beauty

Honest Beauty è stato lanciato da Jessica Alba nel 2011 con l'obiettivo di dare vita a un brand di bellezza "onesto" - proprio come dice il suo nome - perfetto per ogni incarnato ed etnia.

Il caposaldo del marchio? La scelta degli ingredienti - formulati internamente all'azienda - selezionati con cura e nella maggior parte dei casi naturali e organici.

Il make up Honest Beauty

La gamma Honest Beauty make up punta a una bellezza naturale, semplice e luminosa. Il punto di forza del range è la scelta di texture e nuance leggere, pensate per enfatizzare la naturale bellezza di ogni donna, senza stravolgerla.

Il range include i Truly Kissable Lip Crayon, matitoni labbra proposti in variante semi opaca e sheer, Everything Cream Foundation, un fondotinta in crema, palette per il contouring, blush in crema, lip gloss e molto altro ancora per un totale di 66 referenze.

Honest Beauty Skin Care

Altrettanto ricca e variaegate è anche l'offerta di prodotti Honest Beauty per la cura della pelle.

Famoso Everything Organic Facial Oil, un olio multiuso organico, Magic Balm, un balsamo ideale per lenire e levigare la pelle di viso, mani e corpo e Even Brighter Everyday Moisturizer, un idratante quotidiano con calendula, camomilla e vitamina E.

Honest Beauty in Italia

Come spiegato da Inc. il Ceo di Honest Beauty Nick Vlahos ha raccontato che a partire da Aprile 2019 il marchio sarà disponibile tramite profumerie Douglas in gran parte dei paesi europei.

Tra questi oltre all'Italia troviamo Germania, Francia, Polonia, Spagna, Olanda e Austria.

Il mercato della bellezza e cura della persona europeo è stato stimato per 94 milioni di dollari nel 2017 ed è prevista una crescita fino ai 100 milioni di dollari per il 2022, per questo Honest Beauty - come spiegato dal suo Ceo - che dal 2016 al 2017 è cresciuta del 34% vuole investire nel "vecchio mondo" puntando a una crescita eccezionale.

Credits Ph.: Getty Images