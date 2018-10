I fondotinta si prendono sempre più cura della pelle, per offire nutrimento, idratazione e un look naturale a effetto seconda pelle

I fondotinta pesanti sulla pelle sono sempre più un lontano ricordo. I prodotti di nuova generazione uniscono l'effetto make up alle caratteristiche dei prodotti di skincare, prendendosi cura della bellezza della pelle a 360°.

I fondotinta in siero hanno una texture fluida e setosa, garantiscono il giusto livello di idratazione e nutrimento per tutta la giornata, proteggono la pelle dalle aggressioni degli agenti esterni e offrono un finish satinato, dal look super naturale.

Il risultato? L'effetto glow sembra provenire dall'interno della pelle, per una luminosità diffusa.

Sul fronte innovazione, le novità arrivano come spesso accade dalla cosmesi coreana. I brand stanno infatti lanciando gli essence pact, l'evoluzione di bb cream e fondotinta cushion. Si tratta di fondotina cremosi in versione compatta, miscelati alle famose essence, per un look dewy e una pelle protetta.

Fondotinta a effetto bonne mine dal finish non eccessivamente dewy, migliora l'aspetto della pelle pur rimanendo "invisibile", minimizzando pori e linee d'espressione.



Ci piace perché: il colore si adatta all'incarnato, contiene un complesso di peptidi che lo rende più simile a un siero viso vero e proprio piuttosto che a un "semplice" fondotinta.



Un fondotinta bifasico dalla texture setosa arricchito con un mix di tre oli naturali per nutrire anche le pelli più secche.



Ci piace perché: ha un effetto setificante e non segna le zone secche, regalando un aspetto glowing.



Il fondotinta leggero come l'aria che ricrea l'effetto nude look, senza effetto maschera, arricchito con attivi antiossidanti.



Ci piace perché: la formula è leggera anche sulla pelle mista, il finish è super naturale e sembra di non avere nulla sul viso.



La formula è quella di un siero a base d'acqua, per un effetto rinfrescante e idratante, con un finish luminoso.



Ci piace perché: crea un effetto glow intenso, perfetto per le pelli disidratate che ricercano un look dewy.



Fondotinta formulato per minimizzare le linee d'espressione e stimolare la produzione di collagene, rendendo la pelle più rimpolpata e flawless.



Ci piace perché: ha un effetto elasticizzante con tutte le caratteristiche di un trattamento correttivo, unitamente a un effetto soft focus che rende meno evidenti le imperfezioni.



Fondotinta arricchito di estratti vegetali ad azione rigenerante e rivitalizzante, per un'azione del tutto simile a quella di un siero per il viso.



Ci piace perché: ha un spf più alto della media ed è particolarmente confortevole per le pelli secche con aree del viso disidratate.



Fondotinta a effetto radioso e naturale, dalla coprenza media e modulabile. La formula, arricchita da vitamine, si fonde completamente con la pelle.



Ci piace perché: la texture in gel si adatta non solo alle pelli secche, ma anche a quelle miste che presentano zone più disidratate, non mette in evidenza le imperfezioni e leviga la texture della pelle.



Fondotinta dalla texture fluida e leggerissima che si fonde completamente con la pelle. La coprenza è leggera ma modulabile, con un finish semi-opaco.



Ci piace perché: non secca ma non rende la pelle untuosa, ogni tonalità è disponibile da due o tre sottotoni differenti.



Il nuovo trend dei cosmetici coreani, un fondotinta compatto in crema arricchito da una essence ad azione super idratante.



Ci piace perché: ha un alto SPF, dona un look naturale ma offre una buona coprenza e mantiene costante l'idratazione della pelle.



BB cream compatta arricchita da una essence a base di perla, per un finish super luminoso. È disponibile in cinque colorazioni con diversi sottotoni.



Ci piace perché: è una BB cream "potenziata" negli aspetti positivi, comoda da tenere sempre in borsa per i ritocchi al volo.



