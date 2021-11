Date una svolta al vostro beauty look provando la tendenza eyeliner originale autunno inverno 2021 2022. Tante idee da copiare e soprattutto, personalizzare

Indossare la mascherina ci ha spronati a essere creativi con il make up occhi, per questo non stupisce sapere che l'eyeliner originale sia una delle tendenze trucco A/I 2021 2022 su cui puntare.

Dal classico eyeliner nero, applicato però in maniera inconsueta, come ad esempio il bat eyeliner e il reverse eyeliner, passando per il trucco anni '60 con eyeliner a sottolineare la piega palpebrale e proposte super colorate, il trucco occhi del momento punta tutto sulla creatività.

Avete voglia di sperimentare il trend dell'eyeliner originale? Armatevi dei vostri liner preferiti e di tanta fantasia: qui di seguito vi mostriamo alcune proposte da copiare e modificare a piacimento a seconda dei gusti!

Eyeliner grafico

Il classico eyeliner nero borda l'occhio e lo enfatizza al massimo. Attorno troviamo altri tratti affilati, per un effetto grafico di grande tendenza.

Empty space liner

In questo beauty look KVD Beauty troviamo un maxi eyeliner "vuoto". Nel creare una codina molto pronunciata lo spazio tra i due tratti esterni non viene colorato, creando un contrasto molto interessante.

Eyeliner sfumato

Una proposta davvero originale, che trasforma il classico eyeliner donandogli un effetto sfumato peculiare. In questa proposta troviamo anche una bella flick a contrasto, in fucsia, anche all'angolo interno.

Deep Reverse Liner

L'eyeliner "al contrario" spopola. Ecco una variante firmata House Labs - il beauty brand di Lady Gaga - con sfumature verde anticato e pois. L'effetto è intensissimo!

Neon Liner

I trucchi colorati sono uno dei must di stagione. Per questo l'eyeliner grafico in nuance neon non può mancare. Arancione fluo, come quello in foto, insieme a verde, fucsia, viola e blu e ci faranno impazzire!

The flick

La codina, da sola, è protagonista del beauty look. In questa proposta Mac Cosmetics è abbinata alla nuance del rossetto, un rosso vibrante che amiamo.

Eyeliner bianco

Un contrasto inedito quello tra l'ombretto verde salvia opaco e l'eyeliner bianco: da provare assolutamente. L'unica accortezza necessaria? Bilanciare bene l'effetto applicando tanto mascara.

Eyeliner originale: contrasti pastello

Lilla, verde acqua e viola: questo make up è particolarmente luminoso e intrigante. Usate lo scherma come base e divertitevi a combinare le shade che amate di più.

Glitter Eyeliner

L'eyeliner di glitter è sempre un must. Volete un tocco originale? Create la vostra linea nella piega palpebrale per un effetto particolarmente glam e on trend.

Goth Eyeliner

Vi piace lo stile gotico? Divertitevi a replicare questo trucco occhi d'effetto. Le "codine" circondano l'occhio, mentre al centro della palpebra esplodono i glitter color oro. In una parola? Wow!

Photo by Apostolos Vamvouras & Ashley Piszek on Unsplash