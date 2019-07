Il grande momento è finalmente arrivato: Lady Gaga lancia la sua linea di prodotti di bellezza Haus Labs

In queste ultime settimane gli spoiler e le anticipazioni sono state centellinate ma ora il lancio ufficiale sembra più vicino che mai: Lady Gaga è pronta a far debuttare la sua linea di prodotti di bellezza Haus Laboratories (o Haus Labs).

Dalle anticipazioni sembra una linea completa di prodotti di make up e skincare che sicuramente rispecchieranno lo stile unapologetic e sopra le righe della cantante.

All'insegna dell'inclusività, della diversity e della valorizzazione dell'individualità. Perché, nella Gaga-filosofia, il make up è espressione della propria personalità e creatività.



Il livello di curiosità è ovviamente al massimo, soprattutto perché Lady Gaga è nota per i suoi beauty look camaleontici ad altissimo impatto, anche se negli ultimi tempi non disdegna look iper-naturali dove una pelle perfezionata e occhi luminosi sono i protagonisti assoluti.



Quello che sappiamo finora di Haus Labs



Il mondo delle beauty addicted è in trepidazione già da qualche mese, il marchio Haus Laboratories è stato infatti depositato lo scorso anno e all'inizio del 2019 è comparso il sito ufficiale - attualmente il sito è online e potete registrarvi per ricevere news. È sempre stato mantenuto il massimo riserbo su tutto il progetto.

Dobbiamo aspettare il Met Gala 2019 per avere (forse) un indizio, quando Lady Gaga fa la sua entrata sul red carpet con un carrellino su cui è scritto Haus of Gaga e ritocca il rossetto fucsia - che sia proprio uno dei rossetti Haus Labs?

Che Lady Gaga sia una grande appassionata di beauty e in particolare di rossetti non è di certo una novità. Già nel 2009 e nel 2010 aveva prestato il suo volto come spokeperson per la campagna di MAC Cosmetics Viva Glam, creando due rossetti in edizione limitata il cui ricavato è stato devoluto alla MAC AIDS Fund.

La mente non può che correre a un'altra celeberrima collaborazione tra musica e make up. Anche per Rihanna e la sua Fenty Beauty, infatti, le voci si erano rincorse sul web prima del lancio ufficiale, quando alcune fan avevano trovato su Instagram le prime immagini della collezione beauty.

Volete andare a caccia anche voi? Gli hashtag da seguire sono #hausbeauty, #hauslaboratories, #hauslabs e #hausofgaga.

Il countdown al lancio è iniziato

E finalmente il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Sul sito www.hauslabs.com è stata pubblicato il video della spettacolare campagna del lancio e un countdown: mancano soltanto 5 giorni e potremo finalmente scoprire tutti i dettagli della linea.



Il make up per la campagna è stato creato dalla make up artist Sarah Tanno, la stessa che ha curato il make up di Lady Gaga per A Star is Born e che collabora con la cantante dal 2009.

Anche il canale Instagram @HausLabs è ora attivo con le prime immagini e il video della campagna è stato postato anche sull'account Youtube ufficiale di Lady Gaga.

Credits Ph.: Getty Images