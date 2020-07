Luminose, belle, naturali sono le caratteristiche del make up per un matrimonio. Attenzione: niente sperimentazioni, lustrini, paillettes e iridescenze!

Puntare sull’ever green per non sbagliare. Non sarà di certo l’idea più originale ma può essere la più vincente sopratutto quando si parla di make up per le invitate a un matrimonio. Parola d’ordine dev’essere luminosità sia che si tratti di una celebrazione estiva oppure di una invernale. Grazia.it ha stilato cosa fare e cosa no per un beauty code a prova di matrimonio.

Come truccarsi per un matrimonio

1.Natural Style

Solitamente l’effetto “incarnato radioso” è la prima scelta dei look di una sposa ma anche delle invitate. La pelle perfetta è infatti l’obiettivo di molte. Per ottenerlo? Si gioca non solo con i prodotti make-up giusti ma anche con una skincare routine che mira a pulire veramente il viso. Come? Lavandolo con il cleansing e poi applicando una maschera pulente. Il risultato è quell’effetto rugiada che piace a tutte.

2. Partire dalla base

La giornata sarà lunga e il vostro make up sarà messo a dura prova, soprattutto in estate. Per questo motivo è fondamentale partire dalla giusta base. Prima di tutto il primer che aiuta il trucco a durare più a lungo. Poi scegliete una base adatta alla vostra pelle e alla stagione: fondotinta light e BB cream sono adatti per l’estate, le texture più pesanti invece per l’inverno. Il segreto è una consistenza che non appesantisca la pelle e applicare la base con i polpastrelli, dal centro del viso verso l’esterno così da avere un risultato più naturale e facilmente sfumabile.

3. Correttore

Da sempre il miglior amico delle donne, in queste occasioni è la salvezza soprattutto quando si tratta di dover camuffare il brufolo o l’occhiaia usciti a tradimento il giorno prima. Portatelo con voi per un ritocco al volo durante la giornata assieme anche a uno specchietto così da tenere sotto controllo l’effetto lucido.

4. Waterproof Emotion Resistant

Si sa che i matrimoni commuovono e il make up dev’essere a prova di lacrimuccia. In particolare il mascara, sceglietelo resistente all’acqua ma anche che incurvi e dia volume così da puntare su uno sguardo d’effetto e intenso a prova di flash. Il dettaglio in più dei make up artist? Applicatelo su una base trasparente così che duri più a lungo e il risultato sia più “pieno”.

5. Il blush, l’indispensabile

Perché? Perché purtroppo in foto tutte tendiamo ad apparire più pallide. Quindi siate generose con le passate di fard scegliendo una tonalità, come il rosato o l’aranciato, che crea l’immediato effetto bonne mine. Attenzione: evitate di disegnare i “pomelli di Heidi”.

Cosa evitare quando ci si trucca per un matrimonio

1.Il contesto, attenzione!

Smoky eyes e labbra laccate alle 11 del mattino? Un tantino eccessivo. Un semplice gloss per un matrimonio serale in una villa d’epoca? Forse un pochino sotto tono. È l’errore più comune: scegliere un beauty look non adatto al contesto. Perché il tenore del matrimonio suggerisce che tipo di make up scegliere, anche in fatto di tonalità: le nuance più chiare e naturali sono perfette per le celebrazioni di giorno, quelle più ricercare sono l’ideale invece per la sera.

2. Abolite le sperimentazioni

È un matrimonio non il carnevale di Rio, evitate di sperimentare presentandovi con un make up degno delle sfilate al Sambodromo. Al bando quindi tonalità troppo accese e intense, gialli, fucsia e turchesi per esempio, applicazioni a piene mani come se non ci fosse un domani. Meglio una semplice riga di eye-liner.

3. Lasciare a casa paillettes&Co

Va da sé che devono essere lasciate nel cassetto paillettes, lustrini&Co. A meno che non si tratti di un matrimonio a tema “Saturday Night Fever”, le polverine iridescenti sono abolite. Anche nei matrimoni serali. Stesso discorso per gli effetti perlati e cangianti: sono fuori luogo oltre a creare risultati inaspettati nelle foto.

4. Stop alle texture pesanti

Ovvero, se il matrimonio è in estate mettete via il fondotinta che usate in inverno! Il caldo infatti farà colare il trucco, con dei risultati che possono essere imbarazzanti. Alla stessa maniera, evitate troppi passaggi ovvero troppi prodotti sul viso.

5. Lampade e autoabbronzanti= rossore assicurato

Come per il make up perlato, le lampade, soprattutto fatte il giorno prima dell’evento, ma anche l’autoabbronzante (in particolare se applicato male) non solo non sono belli da vedere ma soprattutto fanno virare il vostro viso verso il rosso nelle foto a causa del flash. È meglio evitare.

Credit photos: Mondadori Photos