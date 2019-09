La regola fondamentale è puntare sullo skincare e poi giocare con gli illuminanti e i blush: ecco come realizzare un make-up glowing impeccabile

L'evoluzione del trucco nude, ormai da un po' di tempo, si chiama make-up glow: glow come bagliore, luce. E non c'è niente di meglio che sfoggiare un trucco naturale ma luminoso, capace, con poche (e semplici) mosse, di valorizzare l'incarnato.

A qualcuna suonerà strano, ma il successo di un buon make-up glowing è tutto nello skincare, primo step per un trucco impeccabile.

Ma quali sono i prodotti fondamentali? Scoprite con noi tutto l'occorrente per un beauty look super luminoso.

Primo step: detersione al top. Scegliete questo prodotto: ha una formula che associa il Super-Skin Boosting Factors [booster di Ossigeno + acido ialuronico + L-enzima]- ad azione idratante, detossificante e illuminante - ad agenti detergenti per rivelare una pelle pura e luminosa in un solo gesto.

Ha un’azione minimizzante sulle occhiaie. La maschera dona una luminosità dorata alla zona specifica e un effetto di freschezza (usatela dopo averla messa qualche ora in frigo). Applicatela prima del make-up e noterete subito la differenza!

Ad azione super-levigante, contiene sciroppo d’acero, fonte naturale di alfa-idrossiadici, che contribuiscono a rimuovere le cellule morte dalla pelle per un incarnato splendente.



Una crema "budino" morbida e vellutata: contiene un concentrato di Olio di Semi di Fico d'India, molto nutritivo, estratti di Cactus dissetante e Acido Ialuronico levigante per una pelle subito più radiosa.

OXYGEN-GLOW [EYES] di Filorga Leviga e illumina la zona del contorno occhi cancellando la stanchezza e potenziando la naturale luminosità dello sguardo.

Illuminante in crema, è un oro acceso da bagliori scintillanti. Applicatelo sui punti luce del viso per avere un incarnato deliziosamente radioso.

Quattro illuminanti shimmer & due blush matte che possono essere utilizzati per rinfrescare il viso con un tocco di colore oppure anche sugli occhi. Per un look California glow garantito!

Questo mix di polveri crea un originale effetto sfumato, per riscaldare l’incarnato con un blush dai toni caldi unito al colore neutro della terra.

Questa palette viso include bronzer, highlighter e due blush dai toni rosa pesca: per chi ama un glowing effect nei toni rosa e pesca.

Credit ph: Pexels, Unsplash