Sono definite la cornice dello sguardo. E quindi non possiamo trascurarle. Ecco come fare con i consigli degli esperti

Se curate al meglio e se rese piene e definite, le sopracciglia portano simmetria al viso e mettono in risalto i nostri occhi. Ma come disegnare le sopracciglia? Leggete la nostra guida!

Come trovare la forma perfetta

Il primo passo per avere sopracciglia perfette è quello di trovare la forma giusta. Il trick che arriva dai Brow Bar Benefit su come disegnare le sopracciglia è davvero molto semplice. Prendete una matita per sopracciglia e allineatela con la fossetta interna del naso. Alzatela fino a incontrare il sopracciglio. Questo è il punto esatto dal quale dovrebbe iniziare il vostro sopracciglio. Con questo facile beauty tip darete al sopracciglio una forma che rende il naso più sottile e regala simmetria agli occhi. Poi, posizionate la matita all’angolo esterno del naso e inclinatela finché non raggiungete il centro della pupilla. Questa è la vostra arcata ideale, la forma perfetta per dare risalto agli occhi. Mantenete, poi, la base della matita all'angolo esterno del naso e regolate il pettinino ancora una volta finché non si allinea con l’angolo più esterno dell'occhio. Questo è il punto esatto dove il sopracciglio deve terminare.

Come disegnare le sopracciglia: lo styling

Un prodotto che non può mai mancare nel vostro beauty case è una matita con la mina in cera munita anche di un pettinino da utilizzare per pettinare le sopracciglia verso l'alto (un po' come facciamo per i capelli!). Dopo questo veloce passaggio applicate la matita (o un prodotto in polvere), riempiendo tutta la parte delle sopracciglia. L'intensità del colore determina il finish. In generale, la matita con una mina sottile può permettere una definizione migliore. Per un look più audace, abbinate la matita o lo styler alla polvere libera.

Ultimo step: il correttore

Il correttore non è solo utile per il contorno occhi. Anche per disegnare le sopracciglia alla perfezione è un alleato irrinunciabile. Ideale per coprire i peletti tra un’epilazione e l’altra, per esempio, può anche correggere i piccoli errori durante il brow make-up. In più, potete utilizzarlo anche per dare maggiore definizione, applicandolo sopra e sotto l'arcata. Facile, no?

In cerca dei migliori prodotti per disegnare le sopracciglia? Sfogliate la gallery!

Credit ph: Mondadoriphoto, Pexels