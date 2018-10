Colorate o naturali? Matita o stick? Effetto tattoo o riempitivo? Le novità di stagione riguardo le sopracciglia sono perfette per tutte le arcate. Comprese quelle che hanno voglia di osare con colori pop

Punto focale dello sguardo, le sopracciglia sono sotto gli occhi di tutti già da diverse stagioni con trend e strumenti che non possono mancare nella propria trousse per un’arcata perfetta.



E per la nuova stagione le novità puntano molto sul colore, con tonalità accese per sguardi pop, oltre che sulle tinte più classiche così da rinforzare il proprio colore naturale.

A matita, con punte fini o più grosse e morbide, così da riempire gli spazi e donare luce, in polvere per fissare meglio la forma, oppure in crema per un risultato più preciso.



Infine i classici scovolini, simili a quelli per il mascara, per una passata veloce che racchiude ogni singolo pelo, oppure con punta diagonale per un effetto tattoo pur restando naturale.



Le novità si adattano a tutti i tipi di sopracciglia e a tutte le esigenze.





Definite, scolpite e illuminate, è formata da 4 mine, due che uniformano, una che definisce i contorni e l’ultima che illumina così da accentuare l’arcata.

Con il classico scovolino, colora intensamente l’arcata in una calda tonalità color cioccolato.

Da un lato una punta finissima per disegnare i piccoli tratti così da riempire, dall’altro lo scovolino per sfumare e rendere l’effetto più naturale.

Ricca di pigmenti e a lunga tenuta, questo stick dona un effetto tattoo e definisce l’arcata riempiendo nelle zone più rade grazie al pennello con punta diagonale.



Due tonalità nude, una leggermente più chiara dell’altra per un effetto naturale dell’arcata.

Colori accesi e intriganti per look sopra le righe, queste matite hanno una punta morbida e sono adatta anche per l’arcata.

Ad altissima pigmentazione, questa crema aiuta a riempire l’arcata e crea effetti modulabili, da quello naturale al più drammatico.



Con specchietto, questa polvere per le sopracciglia a lunga tenuta che aiuta a tenere in ordine l’arcata sopracciliare.

Disponibile in 5 tonalità pop, questi mascara sono pensati sia per le sopracciglia che per le ciglia. L’effetto è intenso e le due estremità donano un finish metallizzato oppure uno più classico.

Con la punta larga, questa matita si applica lungo il contorno inferiore delle sopracciglia così da donare luce e aprire lo sguardo.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Mondadori Photo