Alla ricerca delle migliori offerte Black Friday Beauty 2023? Scopritele tutte con le proposte Sephora, Amazon, Douglas, Notino, Kiko & co

Volete sapere quali sono le migliori offerte make up, profumi, skincare, bodycare, capelli e beauty tool del Black Friday Beauty 2023? Siete nel posto giusto.

La "giornata nera dello shopping" quest'anno cade il 25 novembre e rappresenta uno dei migliori momenti dell'anno per fare acquisti - nel mondo della bellezza e non - a prezzi vantaggiosi.

Un'ottima occasione per acquistare in saldo i propri prodotti preferiti, scoprirne di nuovi e, naturalmente, comprare bellissimi regali di Natale senza spendere una fortuna.

Insieme al black friday è impossibile non citare anche il cyber monday, che quest'anno cade lunedì 27 novembre, un'altra giornata dedicata allo shopping scontato.

Questi due momenti, un tempo nettamente separati tra shopping in negozio e acquisti online, oggi rappresentano infatti un unico lungo periodo dedicato a sconti e offerte imperdibili, sia in profumeria che online.

BLACK FRIDAY BEAUTY 2023: TUTTE LE MIGLIORI OFFERTE E SCONTI IN PROFUMERIA E ONLINE

Abbiamo selezionato per voi il meglio in fatto di sconti, offerte, promozioni e iniziative speciali - spesso anche con omaggi e legate a progetti benefici - del black friday beauty 2023.

Come noterete leggendo questo articolo - in costante aggiornamento - le offerte durano diversi giorni e coinvolgono i migliori marchi beauty italiani e stranieri.

Tra questi, solo per citarne alcuni, Sephora, Amazon, Douglas, Notino, Kiko Milano, GHD, Foreo e molti altri.

NOTA: Black Friday e Cyber Monday rappresentano ottime occasioni per effettuare uno shopping scontato mirato, ed è importante ricordarsi di acquistare con buon senso, per noi stess* e per il pianeta.

BLACK FRIDAY SEPHORA 2023: TUTTI GLI SCONTI E LE OFFERTE

Le offerte black friday e cyber monday Sephora includono numerose offerte, come il 20% di sconto su tutto il make up - inclusi brand esclusivi e solitamente non scontabili, come Sephora Collection, Natasha Denona, Rare Beauty, Rem Beauty e Huda Beauty e il 25% di sconto su skincare e fragranze.

In occasione del cyber monday gli sconti proseguono con offerte fino al -25% sui migliori prodotti di bellezza della catena di profumerie francesi, che nel suo catalogo include alcuni dei beauty brand più amati e richiesti, come Tarte, Laneige, Too Faced, Benefit Cosmetics, Anastasia Beverly Hills, Pat McGrath Labs e Make Up By Mario.

Make up, accessori, prodotti per capelli, skincare e profumi scontati vi attendono!

BLACK FRIDAY AMAZON: I MIGLIORI SCONTI BEAUTY E IL POP UP STORE A MILANO

Lo shop online più celebre lancia Amazon Black Friday Fun House, un negozio pop-up a Milano all’interno del quale i visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle offerte di Black Friday e delle idee regalo per la prossima stagione natalizia.

Aperto dal 17 al 27 novembre in via De Cristoforis 1, lo store temporaneo accoglierà i clienti in un’atmosfera tipica degli anni ’80 e ‘90, all’insegna del gioco e del divertimento. In questa sede Amazon propone il meglio delle proprie offerte divise per categoria.

Protagonista dell'area beauty il marchio Fanola, che creerà styling capelli personalizzati.

Per quanto riguarda invece le offerte e gli sconti beauty su Amazon.it, le offerte saranno molteplici e, tra i tanti, coinvolgeranno marchi must come Braun, Oral-B, Pantene, Olay, Head&Shoulders.

Tra le offerte da non perdere, sconti su alcuni styler per capelli, come BaByliss Asciugacapelli Turbo Smooth e BaByliss Piastra Lisciante con Rivestimento in Titanium-Ceramic.

Altri marchi scontati su Amazon? Le fragranze David Beckham e Adidas, i prodotti di make up Max Factor e Rimmel London e quelli per la manicure firmati Sally Hansen.

BLACK FRIDAY BEAUTY 2023: OFFERTE E SCONTI MAKE UP & PROFUMERIA

Amate fare shopping in profumeria? Adorate il make up? Ecco le più interessanti offerte dedicate a trucco e profumerie.

Marchi come Douglas, Kess Berlin, Notino, Mulac Cosmetics e molti altri vi attendono con promozioni imperdibili.

Dai profumi ai rossetti, passando per palette di ombretti, creme e tutto il necessario per una beauty routine su misura.

Black Friday 2023 Douglas: sconti e offerte

Dal 16 al 27 novembre la nota catena di profumerie offre il 25% di sconto su spese minime di 69 euro e il 30% di sconto, utilizzabile una sola volta, dedicato ai possessori della Douglas Beauty Card su spese minime di 99 euro.

Importante: tutte le promozioni speciali valgono anche per l’acquisto degli esclusivi cofanetti regalo.

Kiko Milano Black Friday & Cyber Monday 2023: sconti e offerta 3+3 online e in negozio

Avete voglia di acquistare nuovi prodotti da trucco a prezzo scontato? Kiko Milano ha pensato a voi! Il marchio di make up - ma non solo - propone tante imperdibili offerte per celebrare le giornate del black friday e del cyber monday.

Nello specifico, dal 16 novembre online e dal 17 al 26 novembre nei negozi, sarà attiva la promozione 3+3, che consente di ricevere in omaggio 3 prodotti (i meno cari) a fronte dell'acquisto di altre 3 referenze.

Per quanto riguarda invece il cyber monday, che cade il 27 novembre, Kiko Milano propone uno sconto del 50% su tutti i prodotti sul sito ufficiale e rinnova l'offerta 3+3 in store.

Promozioni, sconti e offerte Notino Black Friday 2023

Se avete voglia di acquistare profumi, make up, prodotti per capelli, accessori di bellezza e molto altro ancora troverete ottime alternative nel catalogo Notino.

La profumeria online offre infatti il meglio dei beauty brand a prezzo scontato in occasione delle giornate dello shopping black friday e cyber monday.

Tra i prodotti must, le fragranze Replica di Maison Martin Margiela, il mascara Lancome Hypnose, il beauty tool Foreo Luna 4, la crema viso La Roche Posay Effaclar DUO (+M) e il trattamento per capelli Olaplex N°3 Hair Perfector.

Mac Cosmetics promozioni e omaggi Black Friday & Cyber Monday

Il marchio professionale propone tante offerte super vantaggiose per acquistare make up, accessori e prodotti di skincare a prezzo super scontato, offrendo anche omaggi.

Eccole qui di seguito:

1. Cyber Week: -35% in tutti i MAC Store e online su maccosmetics.it, dal 17 Novembre 2023;

2. Black Weekend: -35% + Mini MACStack Mascara in regalo all'acquisto di 79 euro di prodotti in tutti i MAC Store e online su maccosmetics.it, dal 24 Novembre 2023.

Per celebrare in grande stile il Cyber Monday, dal 27 al 30 Novembre MAC Cosmetics regala poi i suoi prodotti più virali e propone un'offerta Buy one get one nei MAC Store, e offre il -50% su una selezione di prodotti online.

EspressOh sconti black friday 2023

Sconto del 25% su tutti i prodotti EspressOh dal 23 al 27 novembre, escluse le X-Mas Boxes. Siete members del loyalty club RistOhrante? Avrete accesso alle promozioni 48 ore prima!

Mulac Cosmetics sconti make up, skincare e prodotti per capelli

Fino al 30% di sconto su tutto il catalogo del marchio italiano. Make up, skincare e prodotti per capelli - l'olio per capelli Huileberry 10 è un must! - a prezzo scontato per regalare o regalarsi prodotti di alta qualità a un ottimo prezzo.

Bobbi Brown sconti e omaggi trucco black friday e cyber monday

Il marchio di make up premium offre sconti e omaggi imperdibili.

Dal 24 al 26 novembre sarà infatti attivo sul sito ufficiale uno sconto del 30% su tutto il catalogo e, al raggiungimento di una soglia minima di acquisto di 90 euro, Bobbi Brown offrirà in omaggio la matita labbra Rum Raisin.

In occasione del cyber monday invece, dal 27 al 30 novembre, oltre a uno sconto del 30% su tutto l'assoritimento, Bobbi Brown omaggerà la propria clientela con un esclusivo set viso Four Ways to Perfect Set per ogni ordine di importo pari o superiore ai 90 euro di spesa.

Kess Berlin sconti set make up black friday 2023

Sul sito ufficiale del make up brand tedesco, partire dal 20 novembre, verrà applicato il 40% di sconto su tutti i prodotti da trucco.

Kess Berlin propone anche speciali sconti sui set make up che includono prodotti in omaggio.

Le Mini Macaron: smalti semipermanenti sconti black friday 2023

Avete voglia di cimentarvi in una manicure (o pedicure!) con smalto semipermanente a casa? Sul sito ufficiale italiano Le Mini Macaron sono attivi sconti fino al 75% su oltre 200 prodotti tra kit per la manicure, smalti e accessori.

Smashbox sconti make up black friday e cyber monday

Se amate il trucco ad alte prestazioni, l'offerta Smashbox è quella giusta per voi. Dal 20 al 26 novembre infatti, il marchio professionale sconta tutto il suo assortimento del 30%. In aggiunta, una speciale selezione sarà in offerta con uno sconto del 50%.

Le promozioni con sconti al 50% continuano anche in occasione del cyber monday, dal 27 al 30 novembre.

Layla Cosmetics sconti fino al 70% per il black friday

In occasione del Black Friday Beauty 2023 il marchio italiano sconta i prodotti della linea smalti, make up e skincare, della collezione Layla Skin, fino al 70%. La promozione è valida dal 20 al 27 novembre nel negozio Layla Store e Spa in Via San Marco 12 a Milano sul sito ufficiale.

Pixi Beauty sconti make up Black Friday + Cyber Monday

In occasione della black week il marchio britannico propone offerte imperdibili, omaggi e mistery box.

Ecco qui elencate tutte le proposte:

Anteprima del Black Friday - dal 15 al 21 novembre

- Acquista 2 prodotti, ottieni il 50% di sconto sul secondo prodotto*.

*Sono esclusi i prodotti Pixi + Hello Kitty Collection, Pixi Pretties, Bundles e Last Chance.



Utilizza il codice: VIPBOGO al momento del checkout!

Inoltre in regalo con gli ordini superiori a 60€ una maschera Remedy Mask (valore 24€)

Sorpresa e delizia: se spendi 90€ o più ricevi un ulteriore misterioso regalo

Black Friday - dal 22 al 28 novembre

- Acquista 2 prodotti, ottieni il 50% di sconto sul secondo prodotto*.

*Sono esclusi i prodotti Pixi + Hello Kitty Collection, Pixi Pretties, Bundles e Last Chance.



Utilizza il codice: GIFTGLOW al momento del checkout!

Inoltre in regalo con gli ordini superiori a 60€ un pacchetto di 9 maschere (valore 30€)

*Sono esclusi i prodotti Pixi + Hello Kitty & Aftersun Sheet Mask

Evento Pixi+ Rewards: Punti doppi

Sorpresa e delizia: se spendi 90€ o più ricevi un ulteriore misterioso regalo

Cyber Monday - dal 27 al 28 novembre

- Solo per questi 2 giorni sono disponibili set regalo misteriosi scontati del 60%

- Estensione dell'iniziativa Acquista 2 prodotti, ottieni il 50% di sconto sul secondo prodotto*.

*Sono esclusi i prodotti Pixi + Hello Kitty Collection, Pixi Pretties, Bundles e Last Chance.

Utilizza il codice: GIFTGLOW al momento del checkout!

Inoltre in regalo con gli ordini superiori a 60€ - 10 mini prodotti (valore 30€)

Evento Pixi+ Rewards: Punti tripli

Sorpresa e delizia: se spendi 90€ o più ricevi un ulteriore misterioso regalo

QVC sconti black friday Elemis, Roc e Manucurist

Lo store propone tantissime offerte in ogni categoria. In particolare nella sezione beauty è possibile trovare interessanti kit skincare, body care e smalti per unghie dei migliori marchi, come Elemis, Roc e Manicurist.

Lush campagna etica ESC Big Tech

In occasione del Black Friday Lush lancia la campagna ESC Big Tech e unisce le forze con il movimento internazionale People vs Big Tech. Dal 24 novembre infatti l’intero ricavato delle vendite della bomba da bagno in edizione limitata The Cloud, realizzata per l’occasione, sarà interamente devoluto a People vs Big Tech, che si batte per tutelare i diritti digitali delle persone e per contrastare il modello di business delle Big Tech basato sul tracciamento dei dati per accumulare profitti.

La campagna si propone di raccogliere fondi al fine di arginare il modello distruttivo imposto dalle aziende Big Tech, e promuovere un internet sicuro, libero dalla sorveglianza intrusiva, dai contenuti dannosi e dagli algoritmi predatori che creano dipendenza. Lush invita così le persone a unirsi alla Big Tech Rebellion, un presa di posizione per costruire un futuro digitale migliore e per riconoscere e tutelare i diritti digitali come diritti umani, annunciata dal brand a marzo 2023 in occasione del Festival SXSW ad Austin in Texas; la campagna ESC Big Tech invita anche le persone a firmare la Dichiarazione del popolo, per entrare a far parte del network aperto di individui impegnati e di organizzazioni della società civile che lavorano insieme per sfidare il potere e gli abusi delle Big Tech.

Néonail sconti black friday e cyber monday



Sul sito ufficiale del marchio specializzato in manicure, per un’intera settimana -dal 20 novembre alle 9:00 fino al 28 novembre alle 8:59 - ci saranno sconti fino al 70% su tutte le diverse categorie prodotto.

Si potranno mettere nel carrello su basi, colori e top semipermanenti scontati al 35% , gel per stamping scontati al 70%, smalti 3in1 per chi vuole risparmiare anche sul tempo di applicazione scontati del 40%, prodotti per la cura delle mani scontati al 25%.

Per chi non ha mai fatto il semipermanente è una bella opportunità per acquistare un kit con tutto il necessario al 15% di sconto.

BLACK FRIDAY BEAUTY 2023: OFFERTE E SCONTI SKINCARE

Se tra le vostre necessità del momento c'è quella di rinnovare i prodotti per corpo e viso, questa è la sezione giusta per voi.

Gli sconti proposti riguardano le esigenze e i budget di tutti e riguardano brand must come Labo Suisse, Veralab by Estetista Cinica, Luce by Alessia Marcuzzi e molti altri ancora.

Labo Suisse sconti black friday beauty 2023

Volete acquistare skincare, make up e "trattamenti d'urto" a prezzo scontato? Dal 22 al 27 novembre Labo Suisse propone uno sconto del 30% su tutto il catalogo. Lo sconto si applica direttamente al check out sul sito ufficiale e include referenze come Crescina, Fillerina, Collagenina e make up.

Estée Lauder sconti Black Friday & Cyber Monday

Volete fare scorta di prodotti iconici per la cura del viso, make up e fragranze? Le offerte Estée Lauder sono quelle giuste per voi! Il marchio icona, dal 20 al 26 novembre, mette a disposizione uno sconto del 30% + spese di spedizione gratuite. In aggiunta, nelle giornate del 25 e 26 novembre, con un acquisto minimo da 89 euro la clientela riceverà in omaggio un Mini Size Mascara Turbo Lash.

Il 27 novembre, nella giornata del cyber monday, Estée Lauder lancia invece il 35% di sconto con spedizione gratuita e una pochette con 4 prodotti in formato speciale in omaggio per tutti gli ordini di importo pari o superiore ai 120 euro di spesa. Gli ordini di importo pari o superiore ai 200 euro riceveranno invece in omaggio una esclusiva pochette con 7 prodotti in formato speciale.

La promozione non include i prodotti parte della sezione novità, minisize, refill, limited editions, Collezione Xmas, Luxury Fragrances, Aerin e Re-Nutriv.

VeraLab by Estetista Cinica sconti Black Friday

Il marchio di skincare, fragranze e make up, con Overskin, fondato da Cristina Fogazzi, l'Estetista Cinica, propone "Pop Friday", con sconti su tutti i prodotti.

In particolare, le persone iscritte alla newsletter possono ottenere sconti fino al 50%. L'accesso alle promozioni è infatti scaglionato base all’anno di iscrizione alla newsletter, mentre da venerdì 24 novembre alle ore12 fino a domenica 25 alle ore 23.59 sarà attivo uno sconto fino al 35% disponibile per tutti.

Adesso Beauty sconto black friday

Dal 24 al 26 novembre sarà applicato il 30% di sconto con il codice ADESSO30 su tutti i prodotti presenti sul sito, come skincare, integratori, capi di abbigliamento e accessori.

Luce Beauty by Alessia Marcuzzi sconti e iniziative black friday

Dal 17 al 27 novembre il marchio di skincare fondato da Alessia Marcuzzi propone il "Black-Out", attivo con sconti fino al al 35% su tutto l'assortimento del brand.

Oltre agli sconti disponibili online, Luce Beauty ha pensato a un regalo speciale per coloro che amano il brand: cinque fortunati vincitori potranno partecipare a un’estrazione per trascorrere un’intera giornata all’insegna del benessere assieme ad Alessia in una location immersa nella natura tra massaggi, chiacchere e relax.

Le sorprese non finiscono qui: durante tutto il periodo dell’iniziativa il marchio creerà dei flash sale irripetibili, delle occasioni uniche per aggiudicarsi una selezione di prodotti esclusivi con uno sconto extra. Gli sconti saranno attivi solo per 48 ore per l’acquisto della Mystery Box disponibile solo il 26 e 27 novembre. Le promozioni sono valide fino ad esaurimento scorte.

Eterea Cosmesi Naturale offerte "Gold Friday"

Il marchio italiano propone sconti attivi dal 24 novembre alle 00:00 al 27 novembre alle ore 23:59. La promozione include il 20% di sconto su tutto il catalogo, escluse le mini-size e gli accessori.

In aggiunta la nuova Lux Hydra Radiant Eye Mask sarà scontata del 10%, mentre per gli ordini pari o superiori ai 109,90 euro di spesa si riceverà in omaggio il Burro Corpo Precious “Feel of Gold - Body Butter” e un coupon del valore di 15 euro (valido dal 1 dicembre al 31 gennaio e da usare su una spesa minima di 90 euro). La promozione è valida online, sul sito ufficiale, così come presso i rivenditori autorizzati Eterea Cosmesi Naturale.

Sconti Lyfta Kit Patches Kinesiologici & Calendario Avvento Beauty

L'innovativo marchio che propone patches kinesiologici liftanti per il viso lancia offerte molto interessanti in occasione del black friday 2023, attive dal 20 al 27 novembre.

Nello specifico, sarà disponibile uno sconto del 10% di sconto sul calendario dell'Avvento Beauty The Female Founders Advent Calendar, che include prodotti di bellezza appartenenti a brand fondati da donne. Lo sconto si attiva al check out, inserendo il codice SUPPORT.

Le offerte, naturalmente, interesseranno anche i kit di patches kinesiologici Lyfta, che saranno scontati del 15% - con l'inserimento del codice BLACK15 - per l'acquisto di 2 kit piccoli e del 25% - con il codice BLACK25 - per l'acquisto di 2 kit grandi.

Yepoda promozioni e sconti black friday 2023

Avete voglia di sperimentare la vera skincare routine coreana? Approfittate delle offerte Yepoda.

Dal 18 al 26 novembre il marchio coreano propone infatti il 30% di sconto su una selezione di prodotti, mentre dal 23 al 26 novembre giorni sarà attiva la promozione BUY 1 GET 1 FREE: con un prodotto acquistato, uno è in omaggio.

Antos sconti black friday 2023

Gli sconti Antos sono molto vantaggiosi. Le offerte si aprono con largo anticipo per gli iscritti alla newsletter del brand italiano, quindi è importate iscriversi sul sito ufficiale per poter approfittare in esclusiva degli sconti dedicati.

Le scontistiche - anche se le offerte si moltiplicheranno con l'avvicinarsi della data effettiva del Black Friday Beauty 2023 - saranno queste:

Da 0 a 29,00 euro - 10% di sconto

Da 29,00 a 89,00 euro - 15% di sconto

Da 89,00 a 129,00 - 20% di sconto

Da 129,00 a 249,00 - 25% di sconto

Da 249,00 in poi - 30% di sconto

In aggiunta, lo spaccio aziendale Antos di Ozzano Monferrato, in provincia di Alessandrai, il 25 novembre sarà aperto fino alle 21 e offrirà un'ulteriore sconto del 15% su tutto l'assortimento già in offerta.

The Ordinary - DECIEM offerta "slowvember" per tutto il mese

Il marchio di skincare propone un intero mese di offerte consapevoli, con sconti che incoraggiano i consumatori a rallentare e ad acquistare in maniera pensata durante la frenesia di questo periodo dell'anno.

Con l'iniziativa, chiamata Slowvember, DECIEM propone il 23% di sconto su tutti i prodotti The Ordinary sul sito ufficiale del brand e in tutti i negozi monomarca del mondo per tutto il mese di Novembre. I

Inoltre, nella giornata del 24 novembre il brand trasformerà i suoi punti vendita in punti “zero-transazioni”, a dimostrazione del suo impegno a lungo termine e della posizione aziendale contro le politiche del Black Friday.

Offerte Freshly Cosmetics Black Friday e Ciber Monday 2023

Offerte imperdibili per quanto riguarda skincare e bodycare, attive dal 19 novembre alle ore 20.00 al 28 novembre.

Le proposte Freshly Cosmetics parte della "Freshly Black Week" includono uno sconto del 30% su tutto il sito, e proposte al 50% variabili da un prodotto all'altro.

Inoltre, a partire dai 49 euro di acquisto si riceve in regalo un Mini Body Oil, mentre per gli ordini superiori ai 69 euro si riceve in omaggio un prodotto Collagen.

I best seller saranno invece scontati al 50%, tra questi troviamo Golden Radiance Body Oil, Hair Radiance Keratin Spray, Hyaluronic Energy Body Serum e Vitamin C Concentrate Serum.

Dr. Juri Cosmetics sconti skincare e gift box natalizie

Il marchio di skincare propone sconti su tutto l'assortimento di creme viso, sieri, detergenti e molto altro ancora. Su ogni singolo prodotto della linea sono infatti previsti sconti fino al 25%.

Saranno inoltre attive tante offerte sui gift box, perfetti da regalare a Natale. Gli sconti partiranno il 19 novembre e termineranno alla mezzanotte del 24 novembre.

World of Beauty offerte Black Friday & Cyber Monday 2023

Dal 22 novembre al 24 novembre sarà attivo uno sconto del 40% su tutto il catalogo del marchio di skincare bio. Lo sconto sarà applicato presso i licenziatari del brand aderenti all'iniziativa e sul sito ufficiale.

L'offerta World of Beauty per il Cyber Monday, attiva nei giorni 26 e 27 novembre, proporrà invece uno sconto del 40% su tutti i dispositivi di bellezza, sia viso che corpo. La promozione è valida unicamente sul sito ufficiale.

City Lab Cosmetics: sconti black friday per regalarsi e regalare skincare e make up personalizzati

Fino al 20 novembre il marchio milanese che crea beauty experience su misura offre uno sconto riservato alla community di City Lab: -30% su tutte le experience Lipstick, Skincare, Fondotinta e Armocromia. Il codice verrà comunicato via e-mail e/o whatsapp.beauty lovers più fedeli.

Dal 21 al 30 novembre invece, le promozioni Black Friday saranno destinate a tutti con le seguenti percentuali di sconto:

Experience Lipstick: in store e virtuale: 20% di sconto

Experience Skincare: in store e virtuale: 30% di sconto

Experience Fondotinta: in store: 30% di sconto

Armocromia in store: 20% di sconto

Black Friday 51.15 Skincare

Dal 23 al 25 novembre tutto il catalogo del brand 51.15 Skincare sarà scontato del 25%. I principi del marchio italiano? "Qualità, no gender, ecodermocompatibile, che rispetta la nostra pelle ma anche l'ambiente". Lo sconto verrà applicato automaticamente in fase di check-out sul sito ufficiale.

Zago Milano sconti prodotti viso e make up

Fantastici sconti fino al 50% su tutto l'assortimento di prodotti di skincare e "undermakeup" del marchio italiano. La promozione è valida dal 13 al 27 novembre e include anche i cofanetti speciali, tra i quali LOOK AT MI Box Limited Edition, la box realizzata in collaborazione con Qlhype contenente il nuovo siero-primer 2 in 1 ciglia/sopracciglia Look at MI e l'esclusivo specchio hot pink con lavorazione artigianale.

Skin First sconto del 35% su tutti i prodotti

Sconto del 35% su tutti i prodotti skincare e "under make up" del brand fino al 27/11. Lo sconto è attivo sul sito ufficiale e nei nei temporary store Skin First di Milano, Roma e Bari.

Sconto e omaggio SVR Black Friday

Dal 20 al 26 novembre, sul sito ufficiale, il marchio SVR propone sconti fino al 30% su tutto l'assortimento di prodotti di skincare, inoltre si riceve in omaggio un massaggiatore per il viso gua sha.

In farmacia e parafarmacia è invece attiva una promozione: sconto del 30% su tutte le Ampolle anti-età.

Sconti Caudalie Black Friday 2023

Sconti fino al 30% su una selezione di prodotti viso e corpo del marchio francese. Tra questi detergenti, idratanti, oli per il corpo, deodoranti, trattamenti mani e labbra.

BLACK FRIDAY BEAUTY 2023: SCONTI, OFFERTE E PROMOZIONI PROFUMI

Anche l'amatissimo mondo dei profumi propone interessanti sconti. Con gli sconti profumati di stagione è possibile fare scorta dei propri preferiti o regalare - o regalarsi - fragranze d'eccellenza risprarmiando.

Tra i marchi citati, Acqua dell'Elba, con un interessante progetto benefico e il marchio di nicchia Amarsi Fragrances.

Profumi Coreterno sconti black friday

Il marchio di fragranze di nicchia e lifestyle propone sconti variabili su tutte le categorie del proprio catalogo, che include non solo profumi ma anche candele, t-shirt, foulard, gioielli e articoli di arredamento e design.

Le promozioni saranno attive dal 23 al 25 novembre e, in particolare, i profumi Coreterno saranno scontati del 10%.

Acqua dell'Elba promozione "Green Week" 2023

Dal 20 al 26 novembre torna la quarta edizione della Green Week organizzata da Acqua dell’Elba Società Benefit e da Fondazione Acqua dell’Elba.

Per sensibilizzare a un consumo critico e consapevole, Acqua dell’Elba non prevede, come sempre, sconti o promozioni legatie al black friday, piuttosto, a fronte di un acquisto di prodotti per un importo minimo di 104 euro sul sito ufficiale del brand, negli store monomarca e nelle migliori profumerie d’Italia, i clienti riceveranno in omaggio la Green Box, un kit contenente un flacone di Profumatore D'Ambiente e una ricarica da 500 ml.

Le Geen Box a disposizione saranno 2800, e l'equivalente del loro prezzo sarà devoluto dal marchio italiano alla Fondazione Acqua dell'Elba.

Offerta black friday profumi Amarsi Fragrances

Il marchio di fragranze di nicchia propone un esclusivo sconto del 25% su tutto il suo assortimento, che include profumi e candele. La promozione sarà attiva dal 24 al 27 novembre.

Frangonard sconti profumi e cosmetici

Dal 20 al 26 novembre la storica casa francese offre uno sconto del 20% su tutto il sito, che include profumi, cosmetici e accessori, inclusa l'esclusiva collezione natalizia, perfetta da regalare (o regalarsi) in occasione delle Feste. La promozione è valida anche nei negozi fisici, dal 23 al 26 novembre.

Sconti fragranze personalizzate Posh Profumo

Il marchio italiano che produce fragranze personalizzate offre sconti nei giorni 24, 25, 26 e 27 Novembre.

In questi giorni tutti i prodotti Posh Profumo saranno scontati:

15% sull'acquisto di 1 prodotto

sull'acquisto di 1 prodotto 20% sull'acquisto di 2 prodotti

sull'acquisto di 2 prodotti 25% per l'acquisto di 3 prodotti

L'offerta è valida anche su Giftcard - Posh 100ml - E-giftcard

Le persona iscritte alla newsletter potranno inoltre beneficiare delle spese di spedizioni gratuite nella giornata del 24 novembre.

BLACK FRIDAY BEAUTY 2023: PRODOTTI E ACCESSORI PER CAPELLI

I prodotti per capelli non sono mai abbastanza. Ecco quindi le migliori offerte per la chioma, una selezione di promozioni must per quanto concerne prodotti per la cura, la detersione e lo styling dei capelli, senza dimenticare gli accessori tecnologici di ultima generazione, super scontati in occasione di di black friday e cyber monday.

I brand su cui puntare? GHD ed Elgon, solo per citarne alcuni.

GHD sconti e offerte Black Friday & Cyber Monday

Fino al 28 Novembre, GHD propone offerte esclusive in occasione del Black Friday e del Cyber Monday.

Il marchio professionale di styler per capelli propone sconti fino meno 100 euro su tutti i prodotti. In aggiunta, durante tutta la settimana del Black Friday sarà applicato uno sconto fino fino al 15% sull’intera collezione di Natale ghd Dreamland e sulla nuova piastra Duet Style.

Inoltre, acquistando uno degli esclusivi gift set della collezione ghd Dreamland, sarà possibile personalizzare gratuitamente il proprio styling tool.

Aveda sconti black friday & cyber monday

Se desiderate fare il pieno di salute e bellezza per la vostra chioma, l'offerta Aveda è quello che ci vuole.

Il marchio professionale per capelli propone infatti uno sconto del 30% + spese di spedizione gratuite per tutta la "cyber week", dal 20 al 26 novembre.

La promozione continua anche nell'ambito del cyber monday, con uno sconto del 33% su tutto l'assortimento + spese di spedizione gratuite dal 27 al 30 novembre.

L'offerta è attiva sul sito ufficiale Aveda e nei Saloni aderenti ed esclude i prodotti in travel size e i cofanetti regalo.

Elgon Black Friday 2023: offerte prodotti per capelli

Dal 24 al 26 novembre il brand di prodotti professionali per capelli offre fino al 30% di sconto più spese di spedizione gratuite su tutto il catalogo, disponibile sul sito ufficiale.

La gamma Elgon include shampoo, balsamo, maschere, prodotti per lo styling e per la colorazione, tutti di altissima qualità.

Tutti gli sconti Capellopoint Blackfriday & Cyber Monday

Dal 14 al 27 novembre, in tutti i negozi e sull’e-commerce Capellopoint, è possibile usufruire di imperdibili sconti sulla gamma di trattamenti hair care, skin care, colorazione permanente e styling tools firmati Salon Studio Professional.

In particolare la linea K-Cheratina è scontata del 30%, Renova e Dream sono scontate del 20% e Complex Revolution, il trattamento innovativo per la ricostruzione dei capelli danneggiati è in saldo con uno sconto del 30%.

Anarkhìa Bio sconti black friday prodotti per capelli bio

Il brand che propone prodotti per capelli bio propone uno sconto del 25% su tutto il catalogo.

Tra questi sei nuovi prodotti per far brillare anche le chiome più stressate: quattro Deep Treatment Mask e due prodotti per lo styling must. Sconto disponibile sul sito ufficiale.

BaByliss sconto Black Friday 2023

Fino a lunedì 27 novembre, sul sito ufficiale del marchio italiano specializzato nella produzione di prodotti professionali per capelli è attivo uno sconto del 20% su una selezione di articoli, come ad esempio tutti gli asciugacapelli Made in Italy.

BLACK FRIDAY BEAUTY 2023: ACCESSORI DI BELLEZZA & SELFCARE

Dai massaggiatori per il viso passando per asciugacapelli, sex toys ed epilatori: gli accessori di bellezza sono tra i più prodotti più scontati in questo periodo dell'anno!

Qui di seguito troverete una selezione di beauty brand che offrono promozioni imperdibili, come Foreo, Air-Up, Lelo e Braun.

Foreo: sconti sui device viso e corpo

Il marchio beautytech più amato propone tante offerte con sconti fino al 50%. Dal 13 al 29 Novembre sarà infatti possibile acquistare i besteller Foreo a prezzi vantaggiosi.

Tra questi Foreo Bear, Foreo Ufo, Foreo Luna e Foreo Luna 4 Body. Imperdibile!

Il marchio specializzato nella produzione di prodotti per la cura e il benessere della persona lancia una edizione limitata in total black che unisce il moderno design tipico del brand, declinato in nero con dettagli e rifiniture petrolio, alla tecnologia e la qualità di sempre.

Questa limited edition racchiude i prodotti beauty, wellness e medical più amati dai clienti italiani - come lo Specchio Cosmetico Illuminanto BS 25 e l'Asciugacapelli da Viaggio Pieghevole HC 25 - ed è disponibile esclusivamente nei negozi fisici, nelle principali insegne di elettronica e grande distribuzione.

Sconti Borracce e pods Air Up

Dal 20 al 27 novembre Il marchio propone un'offerta "Buy More - Save More", disponibile su tutti i prodotti del sito, a esclusione dei cofanetti regalo di Natale.

Ecco le fasce di sconto in base alla spesa:

10% di sconto spendendo almeno 30 euro

15% di sconto spendendo almeno 50 euro

20% di sconto spendendo almeno 70 euro

30% di sconto spendendo almeno 90 euro

40% di sconto spendendo almeno 120 euro

Lelo sconti fino al 60% sui sex toys best seller

In occasione del Black Friday e del Cyber Monday 2023 Lelo, il brand leader nel settore dei sex toys, propone sconti fino al 60% dal 15 al 27 novembre.

Tra le novità da non perdere suggerite dal marchio, Soraya Beads, Enigma Wave e Sona 2 Travel.

Braun must have epilazione, corpo, vivo e barba in sconto per il black friday

Il marchio specializzato in device legati al mondo della bellezza per lei, per lui e per tutti, propone tanti sconti nella giornata del 24 novembre in occasione del black friday 2023.

La promozione include, tra gli altri, l’epilatore a luce pulsata Silk expert Pro 5, l'epilatore con testina completamente flessibile Silk-épil 9 Flex, il rasoio Series 9 Pro+ e il nuovo rifinitore Braun All-In-One 7 con lama ProBlade.

Estrid sconto Black Friday

Estrid lancia Super Saviour - Multipurpose Balm, un balsamo multiuso, con ben 12 utilizzi unici di cui 6 dedicati alla depilazione. Extra nutriente, può essere impiegato da capo a piedi per lenire la pelle dopo la depilazione ma anche per prendersi cura di cuticole e unghie. Vegano e con ingredienti di origine naturale al 99%, è arricchito da un complesso di tre cere vegetali per trattenere l'umidità, olio di fico d'India e burro di karité per lenire, e olio d'oliva e di ricino per nutrire e rafforzare la barriera naturale della pelle.

Per celebrare il lancio di Super Saviour, il marchio offre imperdibili promozioni in occasione del Black Friday e del Cyber Monday.

Per Black Friday, il 24 novembre, i nuovi clienti potranno acquistare lo Starter Kit + Super Saviour con uno sconto del 25%, mentre per il Cyber Monday, il 27 novembre, i nuovi abbonati riceveranno il Super Saviour gratuitamente all'acquisto dello Starter Kit.

Sconti black friday integratori Naturadika

Il black friday è un'ottima occasione per fare scorta di integratori Naturadika, vegani, realizzati con principi attivi di piante, vitamine e minerali, adatti a tutti perché non contengono glutine e lattosio.

La proposta offre pack da 45 giorni in sconto, come Magrifit® Piperine, Magrifit Keto, Green Boost Skin Complex, tutti scontati del 47% con il codice BLACK e e del 53% inscrivendosi gratis al VIP FRIDAY.

Fler sconto 25% Black Friday

Sconto del 25% su tutto il catalogo specializzato in prodotti per corpo e depilazione con il codice BF25. Da non perdere: i set multi prodotto per un risparmio extra, ovviamente, i rasoi e la candela Candle-icious dalla fragranza legnosa e ambrata.

LEGGI ANCHE:

Calendario Avvento Beauty 2023: i migliori tra skincare, make up e profumi per aspettare Natale in bellezza

Capelli color cioccolato, ecco tutte le sfumature più golose del momento

Ombretto stick: la tendenza make up facile per l'autunno inverno 2023 2024

Profumi orientali femminili, speziati e ambrati

Unghie color melanzana, ecco la nail art dark più elegante di sempre

Profumi cozy: le 10 fragranze del benessere, morbide e accoglienti, da provare adesso

Tendenza capelli rossi: le chiome delle star, da Dua Lipa a Megan Fox, sono on fire!

Credits Ph: Getty Images + Fanola