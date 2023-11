Dua Lipa, Megan Fox o Lily Allen? Scegliete il vostro stile preferito con la tendenza capelli rossi autunno inverno 2023 2024

Voglia di sperimentare un nuovo colore? Date una chance alla tendenza capelli rossi amata dalle star, per una chioma on fire.

Al dare il via alla tendenza Dua Lipa, che oggi sfoggia fieramente una massa di capelli rossi, accompagnata da Megan Fox - che probabilmente opta per parrucche rosso fuoco - Julia Fox e Lily Allen. L'attrice e cantante inglese infatti - oggi nuova testimonial di Armani - ha scelto un taglio extra corto illuminato da un rosso copper.

Questi cambi di look consacrano i capelli rossi a must dell'autunno inverno 2023 2024, e noi non potremmo essere più felici di questo.

Dua Lipa capelli rossi

A destare la nostra attenzione nell'ultimo periodo è Dua Lipa, che, occasione del lancio del suo nuovo singolo, Houdini, ha stupito il fandom "azzerando" il proprio profilo Instagram per poi ricomparire accompagnata non solo da nuova musica ma anche da un drastico cambio di look che la vede sfoggiare capelli rossi ad alto impatto.

La star mostra infatti una chioma lunga e messy in un rosso ciliegia super glam, nuance che scatto dopo scatto, sui social e non solo, è parso talvolta più violaceo, per un effetto goth-chic.

I capelli rossi di Megan Fox

Fresca di cambio look anche Megan Fox. L'attrice americana colpisce infatti nel segno apparendo in pubblico con un long bob con frangia a tendina in rosso fuoco. Sospettiamo si tratti di una parrucca - anzi, più di una - ma amiamo questa scelta e non vediamo l'ora di copiarla.

Capelli corti rossi come Lily Allen

Nelle ultime settimane anche Lily Allen ha cambiato colore di capelli, abbandonando il biondo classico a favore di uno bel rosso caldo. Questo look extra corto e glossato dal sapore vintage scopre il viso puntando l'attenzione sullo sguardo. Extra chic.

I capelli rossi sfumati di Julia Fox

Anche la modella sceglie il rosso e da qualche giorno ci stupisce mostrando una chioma lunga e vaporosa dallo styling mosso, perfetto per fare risaltare al massimo le sfumature di colore rosso sulle lunghezze.

I capelli rossi effetto naturale

Volete seguire la tendenza capelli rossi ma temete che i look delle star siano too much per voi? Questa proposta Joico potrebbe fare al caso vostro.

La chioma con base castano caldo viene illuminata da un balayage chiaro e tonalizzata interamente con una tinta semi permanente rosso caldo. L'effetto è superbo, da provare!

Tinte rosse e prodotti top per il mantenimento dei capelli rossi

Volete provare a fare la tinta rossa a casa, oppure preferite regalare alla vostra chioma qualche riflesso temporaneo?

Ecco una selezione di ottimi prodotti per avere splendidi capelli rossi come vuole la moda del momento tanto amata dalle star. Tinte, maschere e prodotti di mantenimento al top!

Nota: come sempre, questa è una lista e non una classifica.

La tinta reinventata, vegana, senza ammoniaca e composta al 90% da ingredienti di origine naturale. Facile da applicare, copre il 100% dei capelli bianchi.

Una maschera colorata, in rosso intenso, che nutre, intensifica e tonalizza i capelli naturali, colorati e con mèches. Si tiene in posa dai 3 ai 15 minuti per raggiungere l'intensità colore desiderata.

Un duo imperdibile per il mantenimento dei capelli rossi, composto da shampoo e balmsamo Alchemic Rosso, perfetto per esaltarne i riflessi. Il dettaglio in più? La loro formula è biodegradabile e naturale, ad alta concentrazione di pigmenti puri.

Un condizionante infuso di pigmenti diretti rosso fuoco a base di olio di argan e burro di karité, perfetto per esaltare temporaneamente tuo colore. La durata del colore è di circa 8/10 lavaggi.

Una maschera colorata per capelli che si avvale del complesso Colour Guard Complex per curare delicatamente la chioma, intensificandone il colore. L'effetto permane dai 4 ai 10 lavaggi.

Una crema condizionante professionale studiata sia per mantenere vivi i riflessi tra una colorazione e l’altra, ma anche per regalare nuove sfumature ai capelli naturali o tinti. Disponibile in 16 varianti di colore.

Una nuova coppia di prodotti a base di ingredienti green pensata per prendersi cura di tutti i tipi di capelli colorati. La formula include estratti di melograno bio e olio di vinaccioli bio.lavera

Una colorazione permanente di ultima generazione priva di ammoniaca, pensata per coprire fino al 100% dei capelli bianchi. Con olio d’argan nutriente - prodotto secondo i principi del commercio equo e solidale - noto per rendere i capelli morbidi, setosi e luminosi, questa tinta nutre e colora i capelli rendendoli più forti e sani.

