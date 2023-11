Calendario Avvento Beauty 2023: i migliori tra skincare, make up e profumi dei migliori marchi, per aspettare il Natale in grande stile

Calendario Avvento Beauty 2023: ecco i migliori per aspettare le Feste al meglio.

Se anche quest'anno siete indecise e indecisi nella scelta del calendario dell'avvento giusto per voi vi diamo una mano.

Abbiamo selezionato per voi i più belli tra make up, skincare, cura dei capelli, del corpo e profumi, ottime alternative per scoprire brand inediti, provare prodotti di lusso e divertirsi nell'aprire giorno dopo giorno le caselline in attesa del Natale.

I brand imperdibili? Sephora, Essence, Kiko, Dior, Disney e molti altri, tutti pensati per farvi felici o fare felici le persone cui vorrete donarli.

I migliori calendari dell'Avvento beauty Natale 2023

Quello di Sephora Favorites è senza dubbio uno tra i più ambiti tra i calendari dell'Avvento 2023. Al suo interno una selezione dei migliori prodotti di bellezza dei beauty brand più amati. Alcuni esempi? Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona, Carolina Herrera, Benefit Cosmetics e Make Up For Ever, solo per citarne alcuni.

Un must per le gli amanti del make up e della skincare premium. Questa proposta propone palette di ombretti, mascara, creme, maschere e pennelli da trucco dei migliori marchi, come Mac Cosmetics, Elemis, Nars, Sol de Janeiro e Real Techniques.

Il meglio dei prodotti di bellezza del marchio francese racchiusi dentro a un elegante cofanetto ispirato alla natura. Questa selezione include 24 prodotti, tra i quali 8 full size, tra trattamenti viso, smalti, creme, trucchi e profumi, senza dimenticare prodotti capelli e corpo.

Un lussuoso cofanetto di bellezza in un'alternanza tra make up, profumi e skincare. Il calendario must per le e gli amanti del lusso.

Naturaverde celebra i 100 anni di Disney con uno spettacolare calendario dell'Avvento dedicato alle maschere viso. Ben 12 referenze ispirate alle principesse e alle "cattive" dei cartoni animati più amati.

E' ispirato al giardino d'inverno de L'Erbolario il suo nuovo calendario beauty, ricco di best seller del marchio lodigiano. Al suo interno una selezione di prodotti viso, corpo e fragranze, tra cui Alba in Asia e Notte a Tangeri, must tra i nuovi profumi autunno inverno 2023 2024.

Il calendario beauty di Yves Saint Laurent è un lussuoso oggetto del desiderio. Il suo design in bianco e oro cela splendide mini taglie dei prodotti di bellezza del marchio francese. Lozioni, creme, rossetti e, naturalmente, profumi per aspettare il Natale in grande stile.

Amate la skincare di qualità? Non potete perdere il calendario dell'Avvento del marchio newyorkese più cool. La coloratissima box creata dai designer francesi Icinori propone imperdibili creme corpo e viso, lip balm, tonici e molto altro.

Il meglio dei prodotti Sephora Collection tra trucchi, smalti, maschere viso, detergenti e accessori must have.

Una proposta imperdibile per chi desidera un calendario dell'Avvento contenente solo make up. Una proposta budget friendly che comprende trucchi sofisticati ideali per creare trucchi scintillanti per le Feste.

24 prodotti viso, corpo e casa per attendere il Natale in tutto relax con il calendario dell'Avvento che ricorda il design degli eleganti store Rituals.

Dodici prodotti da trucco ispirati alla serie tv Netflix Emily in Paris. Dal prezzo abbordabile, ci trasporta a Parigi per un mood natalizio tres chic.

Se siete fan del marchio parigino il suo calendario dell'Avvento rappresenta un'ottima occasione per fare scorta di prodotti di qualità per la cura delle pelle e del corpo, tra i quali il mitico olio corpo nutriente - e profumatissimo! - Huile Prodigieuse.

24 sorprese di bellezza con una selezione dei migliori marchi in vendita nella celebre catena di profumerie. Tra i marchi proposti Mario Badescu, Zoeva, Mesauda, Clinique, Mac Cosmetics, Teaology e Ariana Grande.

Maschere viso e mani, struccanti, mascara, sieri, pennelli da trucco e persino un profumo firmato Sephora Collection all'interno della coloratissima box del marchio francese.

16. Calendario Avvento Beauty 2023: Fenty Beauty + Fenty Skin 12 pieces Calendar

12 imperdibili prodotti di trucco e skincare firmati Fenty, il celebre marchio di Rihanna, disponibile in esclusiva nelle profumerie Sephora Italia. Da collezione!

Un'alternanza di prodotti full size e luxury travel per poter creare una beauty routine completa con le referenze del marchio esclusivo, in vendita su QVC.

"Be unexpected" è il claim del calendario beauty del marchio che propone cosmetici a base di Ingredienti naturali e antichi dalle sponde del Mar Morto, come fanghi e minerali.

Dal valore complessivo di oltre 1.100 euro, questo è senza dubbio uno degli advent calendar più ambiti. Un prezioso mix di skincare, make up e accessori di marchi ultra prestigiosi, come bareMinerals, Byredo, Elemis, Jo Loves, Olaplex e Paula's Choice.

Una selezione di bellissimi accessori per capelli, perfetti per creare bellissime acconciature per le Feste. Elastici classici a spirale, scrunchie e persino un cerchietto, non solo glam, ma anche pratici.

Un'alternanza di make up e skincare per il calendario avvento del marchio americano più fun. Mascara bestseller, prodotti per sopracciglia, naturalmente, ma anche primer, blush e detergenti per creare beauty look spettacolari in occasione delle Feste.

Il marchio britannico propone un'idea originale, il calendario post-avvento make up da regalare a Natale per creare momenti glamour in attesa del Capodanno 2023.

Senza dubbio uno dei calendari dell'Avvento beauty più desiderati e lussuosi. Made in London, questa box riprende l'iconico design dello store londinese Liberty e include alcuni tra i marchi di bellezza luxury più amati. Ben 29 prodotti, dei quali 20 in formato vendita, firmati Davines, , Dr. Barbara Sturm, Augustinus Bader, Sunday Riley e Vilhelm Parfumerie.

24. Calendario Avvento Mac Cosmetics 12 Days of Delights with Mac

Un calendario dell'Avvento attesissimo quello di Mac Cosmetics, composto da 12 caselline ricche di prodotti must. Al suo interno troviamo infatti articoli da trucco best seller del marchio di make up professionale più amato. Rossetti, mascara, ciglia finte e persino una palette di illuminanti vi attendono.

Lusso sfrenato per il calendario dell'avvento del marchio francese, che ci offre un cofanetto profumato d'eccezione. Tra i prodotti custoditi all'interno dell'elegante box, profumi - sia in formato spray che solido - candele e prodotti corpo. Irrinunciabile per le e gli amanti della profumeria artistica.

26. Calendario dell'Avvento beauty 2023: Charlotte Tilbury Charlotte's Lucky Chest of Beauty Secrets

12 eleganti cassetti ornati da cristalli scintillanti custodiscono alcuni dei migliori prodotti trucco e skincare del marchio britannico in formato full size. Un'ottima occasione per scoprire il brand e innamorarsene tra illuminanti e rossetti, senza dimenticare l'iconica crema viso Magic Cream.

Decorata con simboli porta fortuna provenienti da tutto il mondo, questa allegra scatola regalo rende ancora più speciale l'attesa del Natale. Composta da ben 25 sorprese di bellezza, include profumi, candele profumate e prodotti corpo d'eccellenza.

La sontuosa boutique Dior situata al 30 di Avenue Montaigne, a Parigi, vive in questo cofanetto di bellezza extra lusso, il cui design è curato dall'artista Pietro Ruffo. Al suo interno 24 imperdibili prodotti firmati Dior, che includono profumi, rossetti, creme, candele e molto altro. Très chic!

Profumi, make up e skincare Armani per il calendario dell'Avvento del marchio italiano. L'elegante cofanetto in rosso e oro propone 24 prodotti, 12 in full size e 12 in formato travel luxury. Imperdibile!

30. Calendario Avvento Beauty 2023: L'Alveare delle Meraviglie di Guerlain

Ispirato al prezioso immaginario della gioielliera Begüm Khan, questo calendario di bellezza a forma di arnia - in versione luxury - invita a entrare nell'universo Guerlain con prodotti d'eccezione, come le fragranze della collezione L'Art & La Matière, candele profumate, rossetti e prodotti di cura della pelle. Un'idea regalo superba.

Dal valore complessivo di 698 euro, questo advent calendar propone il meglio della skincare del marchio inglese. Creme, detergenti e idratanti della migliore qualità per attendere il Natale 2023 coccolandosi giorno dopo giorno.

Il primo calendario Avvento di Manucurist propone solo prodotti full size per la cura e la bellezza delle unghie. Oltre a smalti, glitter per nail art e e tool per le unghie, il marchio francese include anche 7 schede-tutorial per realizzare manicure natalizie ultra glam.

Mascara, pennelli da trucco, smalti, maschere viso, gloss, blush e tutto il necessario per un trucco delle Feste sofisticato firmato Kiko Milano. Questa confezione regalo comprende 24 prodotti in un'alternanza tra formati vendita e mini taglie.

Uno dei Calendari dell'Avvento beauty più lussuosi e ambiti, decorato con collage e ricami creati da Isabelle d'Ornano. All'interno del colorato cofanetto 25 prodotti del marchio francese, come la maschera viso Masque Crème à la Rose Noire, i prodotti per capelli Hair Rituel e una selezione di raffinate fragranze.

Il marchio britannico propone tre diversi calendari di bellezza. Il nostro preferito ha un formato maxi e propone - all'interno di un coloratissimo scrigno riutilizzabile - 25 irresistibili prodotti a base di ingredienti di origine naturale. Bombe da bagno, detergenti e idratanti tutto profumatissimo e in stile natalizio. Impossibile resistere!

Ben 24 "blue wonders" firmate Biotherm per un natale scintillante, fatto di skincare d'eccellenza. Creme anti rughe, tonici, detergenti e prodotti corpo in un mix tra formati vendita e travel luxury imperdibili.

24 "coccole" di bellezza con il meglio dei prodotti Nivea per viso, corpo e labbra accompagnati da piccoli accessori a tema natalizio. Delizioso!

Pensato per lanciare messaggi positivi all'insegna della bellezza, questo calendario è stato illustrato dall'artista Amy Jones. Al suo interno 24 sorprese profumatissime, composte al 95% di ingredienti di origine naturale.

Manicure e nail art sono la vostra passione? Questa idea è quella giusta per voi! Un prezioso mix di smalti semipermanenti in edizione limitata, basi, top coat e tool per la nail art. Must!

Disponibile in tre varianti: classica, deluxe e super deluxe, il Calendario Avvento di The Body Shop è colorato e profumato. Un'ottima occasione per scoprire i prodotti iconici del marchio dall'anima green.

41. Dr. Vranjes Firenze Calendario dell'Avvento

Realizzato artigianalmente in Toscana, questo advent calendar è un tripudio di lusso in stile Dr. Vranjes Firenze. 24 piccoli cassetti contengono profumi per l'ambiente e per la persona, candele e accessori in total gold per attendere il periodo delle Feste.

Una proposta premium per la profumeria online Notino, che lancia un calendario dell'Avvento che include il meglio della sua offerta in un'alternanza tra prodotti da trucco, skincare e haircare. Tra i marchio proposti Shiseido, The Balm, Clarins, Urban Decay, Foreo, Clinique e molti altri ancora.

Prodotti must viso, corpo e trucco in una selezione dei prodotti più amati in vendita su Notino. Tra i prodotti presenti all'interno della box fucsia, solo per citarne alcuni, una palette di ombretti Essence, uno scintillante illuminante Physicians Formula, una crema idratante Neutrogena e un idratante labbra Pawpaw.

Un trenino dell'Avvento che fa tornare bambini con quattro prodotti da utilizzare in successione nelle quattro settimane che precedono il Natale. Il risultato? Una pelle rigenerata e splendente in vista delle Feste.

La profumeria artistica italiana lancia un calendario beauty in edizione limitata di soli 500 pezzi dedicato alle persone amanti delle fragranze e dei prodotti di bellezza "di nicchia". Al suo interno troviamo infatti una selezione di referenze skincare, fiale di profumo in vetro da 10 ml e altri prodotti a sorpresa per un totale di 24 gift da scartare "ad occhi chiusi" con il sorriso sulle labbra.

Sognate un calendario dell'Avvento beauty davvero speciale? Date una chance alla proposta del marchio di lusso Sensai. Una box festiva elegante in bianco, oro e argento al cui interno si celano prevalentemente prodotti skincare d'eccellenza. Imperdibile!

Formato super smart - e assolutamente riutilizzabile - per il calendario Bottega Verde, che lancia una maxi pochette glitterata in oro contenente una ghirlanda con piccoli pacchetti contenenti il meglio del proprio catalogo, in un'alternanza di accessori, skin e body care, senza dimenticare il make up.

24 sorprese all'insegna della bellezza totalmente green con il calendario del marchio tedesco, che ci invita ad attendere il Natale godendo di piccoli momenti di benessere con prodotti skin e body care interamente a base di ingredienti di origine naturale.

49. CALENDANTOS 2023: Calendario Avvento Beauty Antos Cosmesi Naturale

Un calendario dell'Avvento beauty contenente ben 24 referenze full size, tra cui un'anteprima esclusiva. Il dettaglio in più? I cosmetici sono racchiusi in sacchetti - solitamente utilizzati per la conservazione del riso, prodotto tipico del territorio dell'azienda italiana - confezionati singolarmente a mano.

Un valore retail di oltre 1600 euro per la box natalizia di World of Beauty. Al suo interno 25 prodotti bio e naturali, totalmente green, e due pochette per conservare le proprie referenze beauty preferite.

Include un ombretto glitterato, un mascara, un gloss, una maschera per le labbra e molto altro, tutto da scoprire e ideale per un look natalizio sfavillante. In vendita da Action.

Il marchio americano propone ben due diversi calendari dell'Avvento dedicati a make up e skincare. La variante con 24 sorprese di bellezza mixa prodotti da trucco, corpo, per il viso e accessori, mentre la versione più piccola da 12 sorprese coccola con una selezione di referenze dedicate esclusivamente alla skincare "effetto coccola".

Amate i prodotti per capelli professionali? La box pensata esclusivamente per la bellezza della chioma propone un percorso completo di trattamenti nutritivi, rigeneranti, setificanti e illuminanti con shampoo, balsamo, maschere e trattamenti specifici. All'interno 24 prodotti in formato travel size per 9 ritualità differenti.

Insieme all'esclusiva collezione di regali di Natale il marchio italiano lancia uno splendido calendario dell'Avvento dedicato alla bellezza e alla cura dei capelli. All'interno dello splendido cofanetto troviamo 12 prodotti in formato travel luxury, una selezione del best seller del brand. Super!

