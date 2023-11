L'ombretto stick rappresenta la tendenza make up più pratica e cool di stagione. Ecco i migliori tra le novità per l'autunno inverno 2023

E' il momento dell'ombretto stick! Gli ombretti in stick sono protagonisti delle tendenze make up autunno inverno 2023.

Facili da applicare, sono l'arma segreta per un beauty look glam senza sforzo. Proposti in questa stagione nelle collezioni trucco dei brand più amati, tornano in auge per regalarci trucchi chic in nuance prevalentemente neutre.

Le palette cromatiche vanno infatti dal nude rosato al marrone ramato, passando per champagne e tortora, con incursioni di verdone e viola.

Il vantaggio degli ombretti stick? Sono cremosi ma non sbavano, si sfumano facilmente e rimangono intensi e vividi nel corso della giornata, fornendo inoltre un'ottima base per i classici ombretti in polvere compatta.

Perfetti per creare un trucco smokey eyes velocissimo, è possibile utilizzarli anche come eyeliner e kajal (in questo secondo caso solo se non avete gli occhi sensibili), applicandoli con un pennellino di precisione.

Ombretto stick: i migliori del momento

Continuate a leggere questo articolo per scoprire quali sono i migliori ombretti stick del momento, tra novità must try e grandi classici.

Un nuovo ombretto stick leggero e setoso che illumina le palpebre a lungo. Disponibile in quattro varianti di colore, ci fa impazzire nella nuance 01 Almond, un nude quasi trasparente dai bagliori perlacei.

Uno dei must del marchio americano, un ombretto in stick a lunghissima tenuta dalla formula ricca in attivi benefici per le palpebre, per un effetto levigato. Il colore su cui puntare? Transformative Taupe, un color tortora sofisticato.

Finitura metallizzata per il nuovo ombretto in formato matitone del marchio budget friendly tedesco. Declinato in quattro sfumature on trend, ci conquista nella variante 04 Full of Beans, un marrone ramato perfetto per la stagione fredda.

Un imperdibile stick multiuso - proposto in 8 shade neutre - appena sbarcato nelle profumerie Sephora Italia. Questo prodotto può essere utilizzato come ombretto, eyeliner e kajal, ma anche come illuminante e matita per le sopracciglia. Oh yes!

16 varianti di colore, tutte assolutamente nude, per i nuovi ombretti in stick del marchio americano guidato da Rihanna. Questo prodotto promette massima sfumabilità, texture stratificabile e tenuta estrema a calore, lacrime (di gioia!) e sudore. Da provare.

Un ombretto dalla formula 2 in 1 che riprende i celebri ombretti in stick Longlasting Stick Eyeshadow in abbinamento a una nuova formula liquida extra shiny. Parte della collezione Crazy '90s, questo prodotto propone nuance "vintage" di grande tendenza, come azzurro polvere e argento.

Uno stick per sopracciglia innovativo dalla formula cream-to-powder, pensato per riempire le sopracciglia con morbidezza creando arcate folte a lunga tenuta. Appena uscito sul mercato, è disponibile in 6 diverse sfumature di colore.

Un prodotto economico da non perdere, un ombretto ultra opaco anti-sbavature proposto in nuance perfettamente autunnali come marrone, biscotto, rosa antico e verde oliva, la nostra variante del cuore. Nota di merito: da qualche giorno Elf Cosmetics è disponibile all'acquisto anche nei punti vendita fisici delle profumerie Douglas Italia!

Il marchio partner di X-Factor vanta una linea di 8 ombretti in stylo facili da applicare in nuance prevalentemente nude, con incursioni di verde e blu. La colorazione must? La 01, Sparkling Grease, un color champagne luminoso.

I nuovi ombretti 3 in 1 del marchio professionale italiano offrono una textura leggera e scorrevole, perfetta per creare make up raffinati a lunga tenuta. I colori disponibili sono 8, tra i quali spicca un bellissimo marrone rosato caldo.