Il black friday beauty 2021 è qui! Ecco i migliori sconti e offerte a tema cosmetici, skincare, make up, capelli e accessori tecnologici e profumi, da non perdere!

Siete alla ricerca dei migliori sconti e offerte del black friday beauty 2021? Siete nel posto giusto! Quest'anno il black friday cade venerdì 26 novembre: un giorno dedicato allo shopping super scontato in ogni ambito, soprattutto quello cosmetico.

Come di consuetudine le offerte legate al black friday non riguarderanno solo la giornata "nera" dello shopping ma saranno attive in alcuni casi per tutto il week end - arrivano fino a lunedì 29 novembre, il cyber monday - per tutta la settimana, o anche, per tutto il mese!

Questa occasione è ottima per approfittare di sconti molto interessanti tra make up, skincare, prodotti per capelli e corpo, ma anche profumi e beauty tools tecnologici. Il momento ideale per scoprire nuovi brand, fare scorta dei propri preferiti e, naturalmente, iniziare a pensare ai regali di natale, per le persone che amiamo, ma anche per noi stesse/i!

Le migliori offerte e i brand su cui puntare

Abbiamo selezionato per voi i migliori deal per il black friday beauty 2021, suddividendoli per categoria. Dalle offerte skincare - che includono anche gli sconti delle maggiori profumerie italiane - a quelle make up, passando per le offerte dei beauty tools di ultima generazione, profumi e prodotti per capelli.

I brand su cui puntare? Senza dubbio Clarins, Sephora, Fenty Beauty, Kiko Cosmetics, GHD, Foreo, Notino, BaByliss e molti altri.

Sfogliate le offerte e ricordate: questo articolo viene costantemente aggiornato con le offerte e gli sconti più interessanti, tenetelo d'occhio!

Black Friday Beauty 2021 skincare & profumerie

Il meglio degli sconti e delle offerte a tema skincare. In questa gallery non troverete solo i marchi specializzati in cura della pelle - così come del corpo - ma anche i deal delle più importanti profumerie, come Douglas e Sephora.

Black Friday Beauty 2021: sconti e offerte skincare & profumeria Clarins Il marchio francese propone diverse promozioni: 15/11 – 21/11: Black Friday Preview - solo per i membri di Club Clarins - 30% di sconto e 6 prodotti viaggio in regalo a scelta; 10 - 22/11 – 28/11: Black Friday Open per tutti: per i membri di Club Clarins, 30% di sconto e 4 prodotti viaggio in regalo a scelta tra 8, per i non membri, 25% di sconto e 2 prodotti viaggio in regalo a scelta tra 8. Durante tutto il periodo che va dal 15 al 29 novembre, lo sconto sarà applicato su tutti i prodotti ad eccezione della linea My Clarins, di Double Serum Eyes e Mascara Lift&Curl, cofanetti di Natale e calendari dell'avvento.

Amazon Beauty Le offerte del black friday su Amazon sono già attive dal 9 novembre. Nella sezione dedicata è possibile approfittare di promozioni irresistibili di brand come L'Oréal, Maybelline, Pantene, Burt's Bees, Tesori di Provenza, Bottega Verde, Kiko ed Elizabeth Arden, solo per citarne alcuni.

Nuxe Dal 20 al 29 Novembre in tutte le farmacia e parafarmacie aderenti, all'acquisto di 2 prodotti Nuxe, il meno caro è scontato del 60%. L'offerta sarà valida su tutte le gamme prodotto.

Douglas La catena di profumerie propone moltissimi sconti non riguardano solo la skincare ma anche profumi, make up, accessori e cura della persona. In particolare, in store sarà attivo uno sconto del 25% a fronte di un acquisto di oltre 69 euro. Online invece tutti i prodotti hanno il 30% di sconto sul prezzo originale, senza codici da inserire al checkout. In aggiunta ci saranno le Douglas Live: durante l'intero arco della giornata del Black Friday, saranno organizzate delle dirette sul sito di Douglas in collaborazione con il gruppo L'Oreal Luxe: in questa sede saranno offerti addizionali codici sconto del 5% validi nell'ora della live,

Korff Dal 22 al 28 novembre 2021 il marchio propone il 40% di sconto su tutti i prodotti della linea viso Korff Perfect Balance e il 30% di sconto su tutti i prodotti make-up. In aggiunta alla spedizione è gratuita. Inoltre, nel week end, dal 26 al 28 novembre sarà attiva una promo skincare antiage su creme e sieri delle linee Correctionist, Supreme e Superlative, che saranno disponibili all'acquisto con uno sconto del 30%.

Yves Rocher Dal 19 al 30 novembre nei negozi monomarca del brand francese ci saranno interessanti sconti nel segmento skincare e haircare. In particolare, le offerte riguarderanno le maschere viso, i gommage e i trattamenti capelli, che saranno scontati dal 40%. Le medesime offerte saranno attive anche attraverso il servizio di Social Selling e tutti Consulenti di Bellezza dal 18 al 28 novembre.

Somatoline Cosmetic Dal 22 al 28 Novembre, sul sito ufficiale, la Linea 7 notti, scrub e uomo sarà scontata del 40%. I Rituali corpo e viso saranno scontati fino al 30%. Inoltre si riceverà in omaggio Eye Revive Luxe Massaggiatore Contorno Occhi con una spesa di almeno 69 euro. Oltre a questo, nelle farmacie aderenti ci sarà un'offerta dedicata alla linea 7 Notti con uno sconto del 40% su tutte le 5 referenze (formati grandi e piccoli).

Teaology Dal 25 al 28 novembre il marchio di skincare a base di té offre uno sconto del 30% su tutto il catalogo, che include trattamenti viso e corpo, ma anche fragranze.

Biofficina Toscana Dal 26 al 29 novembre compresi il marchio italiano propone sconti su tutti i prodotti (esclusi quelli già in offerta e i cofanetti di Natale). Un esempio? Oleogel Struccante antipollution con pomodoro bio toscano sarà scontato del 20%!

Zago Milano Dal 12 al 18 novembre, sul sito ufficiale ci saranno i private sales: -40% sugli ordini (valido su tutto il catalogo, tranne i kit) per gli iscritti alla newsletter, che riceveranno il coupon via mail. Dal 19 al 28 novembre invece, ci saranno sconti fino al -60% per tutti + un omaggio per gli ordini superiori ai 45 euro di spesa.

Sheranee Cosmetics Dal 22 al 28 novembre Sheranee Cosmetics propone uno sconto del 30% su tutti i prodotti, un'ottima occasione per scoprire il brand di skincare.

Aeqium Il marchio di skincare di ultima generazione propone uno sconto del 30% su tutti gli ordini. L'offerta sarà attiva da lunedì 22 novembre a martedì 30 novembre 2021.

Fenty Beauty -25% su tutti i prodotti Fenty Beauty e Fenty Skin nei giorni 27 e 28 Novembre sul sito Sephora.it e presso gli store Sephora.

Freshly Cosmetics Il Black Friday diventerà il Black Month e i Freshly Fans (i clienti Freshly) potranno godere dei maggiori sconti dell'anno! Il brand propone infatti fino al -50% su tutto il catalogo.

Ambadue' La linea cosmetica che unisce la natura alle più innovative tecnologie biochimiche, in occasione del black friday 2021, offre uno sconto del 30% sugli ordini fino a 300 euro e del 35% per ordini pari o superiori ai 300 euro.

Skon Il marchio green propone fino al 26 novembre tutti i prodotti della linea in promozione al prezzo speciale di 9 euro cad. In più, scegliendo 3 prodotti skincare a scelta, SKÖN regala l'esclusivo beauty case sostenibile in cotone juta "GO GREEN: Small steps every day".

Stemage Ispira alle innovative ricerche della medicina rigenerativa, la linea propone di ridurre del 40% l'indice di invecchiamento della pelle in un solo mese. Per provare questa interessante gamma il brand offre uno sconto del 40% su tutto il catalogo, attivo dal 10 al 28 novembre inserendo al momento del checkout il codice black40.

Matt Dal 22 al 28 Novembre, tutti i prodotti Matt saranno in vendita sul sito ufficiale con uno sconto del 40%. In particolare vi segnaliamo gamma Age Activ, che include moltissime referenze da non perdere, tra cui Linea Rimpolpante all'Acido Ialuronico Puro 3P e Linea Rigenerante alla Bava di Lumaca Pura, solo per citarne alcune. Questa offerta include anche gli integratori.

Black Friday Beauty 2021 make up

Amate il make up? Le offerte del black friday 2021 a tema trucco riguardano alcuni dei brand più hot del momento, come Kiko Cosmetics, Blondesister e Smashbox Cosmetics. Scopriteli tutti sfogliando la gallery!

Black Friday Beauty 2021: sconti e offerte make up Kiko Cosmetics La promozione del marchio italiano è molto interessante: acquistando 3 prodotti se ne ricevono 3 in omaggio. L'offerta è valida su tutto il catalogo ed è attiva online dal 15 al 29 novembre con spedizione gratuita dal 20 al 21/11 e dal 26 al 28/11. In store sarà possibile approfittare del 3 + 3 dal 19 al 29 novembre.

Blondesister Il nuovo beauty brand italiano super smart dedicato alla Gen Z, ma amato da tutti, propone uno sconto del 20% sul suo 4 in 1 Click&Turn Mascara, in grado di trasformare lo sguardo secondo le proprie esigenze e i propri desideri, per un trucco occhi totalmente personalizzato. L'offerta, denominata "blonde friday" sarà attiva da lunedì 22 novembre fino al 27 novembre.

Black Friday Beauty 2021 accessori viso, mani e capelli

Il black friday è il momento ideale per acquistare accessori tecnologici a prezzo scontato.

Tra le offerte che vi proponiamo, imperdibili quelle di Foreo - con i suoi accessori smart per la cura della pelle - BaByliss e GHD, istituzioni nel mondo dello styling dei capelli.

Black Friday Beauty 2021: sconti e offerte accessori di bellezza BaByliss Dal 26 al 29 novembre, BaByliss propone il 50% di sconto su una selezione di prodotti disponibili sul sito ufficiale. Tra questi la spazzola ad aria calda BaByliss Air Style 1000, il ferro arricciacapelli senza filo BaByliss 9000 Ferro e l'Asciugacapelli Digitale Salon Air Brilliance 2200W, solo per citarne alcuni.

Foreo Fino al 50% di sconto sui dispositivi Luna 3, Ufo 2 e Bear. Le offerte del marchio ultra tecnologico di tool per la cura della saranno disponibili dal 19 al 29 Novembre 2021 sul sito ufficiale e presso retailer selezionati, inclusi Sephora, Douglas e Pinalli. Le promozioni sul sito ufficiale saranno attive fino al 5 dicembre.

GHD Dal 19 Novembre all'1 Dicembre il marchio di tool professionali per capelli propone sconti fino a - 40 euro sui suoi migliori accessori, tra cui piastre, asciugacapelli e arricciacapelli. Il brand promette inoltre "killer deals", offerte a tempo da cogliere al volo. Il consiglio è quello di rimanere connessi sui social del brand!

Black Friday Beauty 2021 profumi

I profumi non sono mai abbastanza, ecco dunque delle offerte imperdibili per gli amanti delle fragranze e dei prodotti profumati.

I brand da non perdere? Notino, con le sue offerte imbattibili, Parfumèide, il marchio italiano di profumeria artistica, il super lussuoso Kilian Paris e il glam Michael Kors.

Black Friday Beauty 2021: sconti e offerte profumi Michael Kors In occasione del black friday 2021 l'esclusiva fragranza Wonderlust viene proposta in un elegante cofanetto regalo con la pochette abbinata in omaggio al prezzo della sola fragranza.

Notino Dal 15 al 28 novembre il sito specializzato in profumi, skincare, accessori, make up e prodotti di cura della persona propone sconti dal 15 al 40% sulle migliori marche del beauty. Tra i brand coinvolti nell'iniziativa Paco Rabanne, Calvin Klein e Atelier Cologne, solo per citarne alcuni.

Parfumèide Il marchio di profumeria artistica italiano propone uno sconto del 50% su tutto il catalogo sul sito ufficiale, così come nei punti vendita fisici situati a Firenze. Per ottenere lo sconto è necessario esibire questo coupon, oppure inserire al momento del checkout il codice BLACKFP2021.

Kilian Paris Il brand francese più chic propone un'offerta imperdibile: sugli acquisti pari o superiori ai 250 euro si riceve in omaggio l'esclusiva crema mani White Tea Hand Cream del valore di 49 euro. La promozione è valida nei punti vendita Kilian e nelle profumerie concessionarie aderenti all'iniziativa.

Tommy Hilfiger Le fragranze maschili Tommy Hilfiger Impac EDT e Impact Intense EDP nel formato da 100 ml saranno in vendita al prezzo del 50 ml. Un deal da non perdere!

Black Friday Beauty 2021 capelli

Se siete alla ricerca di prodotti per capelli di ottima qualità a prezzo scontato e/o siete attente/i alla causa ambientale qui troverete offerte e iniziative da non perdere.

Iniziamo con Davines e Shampora: adorerete le loro promozioni!

Black Friday Beauty 2021: sconti e offerte prodotti per capelli Davines Il marchio italiano attento all'ambiente propone il "green friday". Venerdì 26 novembre infatti, Davines devolverà il 100% degli utili derivanti dagli acquisti effettuati sul proprio sito e-commerce alla Fondazione Slow Food Italia. L'importo raccolto verrà destinato al presidio dell'ape nera che è stato creato da Slow Food per salvaguardarne l'estinzione proprio grazie ai fondi raccolti da Davines in occasione della campagna «Bee Strong». Lo stesso giorno, il brand offrirà inoltre gratuitamente la compensazione delle emissioni di co2 derivante dalla spedizione di ogni acquisto effettuato sul proprio sito. La spedizione carbon neutral è un'opzione già presente sul sito e-commerce del brand: ogni volta che viene effettuato un ordine è possibile, a fronte di un piccolo contributo, scegliere di compensarne la spedizione. In questa occasione viene offerta gratuitamente da Davines su tutti gli ordini.

Shampora Il marchio specializzato nella creazione di prodotti per capelli su misura propone offerte per tutto il mese di novembre, dando vita al suo "black month". Dal 7 al 30 novembre infatti, a fronte di una spesa minima di 49 euro, il brand offre uno sconto del 40% su tutto il catalogo. In aggiunta, le spese di spedizione sono gratuite.

