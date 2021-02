Le app beauty da provare assolutamente: make up, skincare e consigli di bellezza non sono mai stati più smart!

Il mondo della bellezza è in costante evoluzione, sempre più legato al mondo dei social e della tecnologia. Le app beauty fanno parte di questo processo: smart, divertenti e - soprattutto - super funzionali, sono un must per le beauty addict.

Dall'app in grado di leggere per noi - senza fatica! - la lista ingredienti di un prodotto a quella studiata per trovare al volo la giusta tonalità di fondotinta, le app beauty da provare che vi proponiamo in questo articolo non solo vi faciliteranno la vita, ma vi faranno scoprire prodotti, applicazioni e caratteristiche che, diversamente, non avreste mai sperimentato.

Scopritele insieme a noi continuando a leggere questo articolo!

My Beauty Whisper

Nuovissima, questa app consente di interagire con esperti beauty dalle 8 del mattino a mezzanotte, tutti i giorni. I consulenti, disponibili via chat o videochiamata, sono esperti dei marchi più famosi, come Guerlain, Dior, Weleda, Roc e molti altri. In questa sede è inoltre possibile creare una wishlist dei prodotti desiderati e cercare i punti vendita più vicini per acquistarli.

Greenity

Con questa app il biodizionario incontra la tecnologia! Greenity consente di verificare la lista ingredienti dei prodotti cosmetici in maniera semplice e veloce tramite ricerca per nome - o brand - o lettura del codice a barre. Scannerizzando quello dei prodotti selezionati si accede in maniera rapida alla scheda prodotto con INCI e catalogazione di ogni componente, da quelli verdi - sicuri - a quelli rossi - preferibilmente da evitare. E' inoltre possibile lasciare recensioni e interagire con gli altri utenti.

Perfumist

Un'app internazionale che consente di creare un archivio personale contenente tutti i profumi in nostro possesso, quelli che vorremmo provare o quelli che abbiamo avuto in passato, catalogandoli tra preferiti e non. I profumi presenti nel database sono moltissimi e corredati da schede prodotto dettagliate con tanto di piramide olfattiva. Su Perfumist è possibile lasciare recensioni dei profumi e fare ricerche per ingredienti e corrispondenze, in modo da poter individuare ogni volta nuove fragranze che possano essere nelle nostre corde senza sforzo.

Slapp

Slapp è vero e proprio must per chi non riesce a trovare la giusta tonalità di fondotinta, bronzer, blush o correttore. Questa app, con relativo sito web, consente di trovare le corrispondenze tra tonalità di prodotto. Postando un selfie è in grado di riconoscere la tonalità di pelle e suggerire i prodotti adatti a quel tipo di incarnato. Inoltre, partendo da un prodotto già in nostro possesso può consigliarci articoli che possano sostituirlo. In aggiunta, tramite questa app è possibile acquistare i prodotti selezionati.

CheckFresh

Non un'app, in questo caso, ma un sito web che consente di verificare il periodo di produzione dei prodotti cosmetici. Come funziona CheckFresh? Inserendo nell'apposito motore di ricerca il nome del marchio e il codice di produzione del prodotto - chiamato in gergo "batch code". Questo è utile per sapere se il prodotto che abbiamo acquistato è potenzialmente scaduto, perché prodotto molto tempo prima, oppure per verificare - anche se in questo caso ci sono molti altri parametri da valutare - se un prodotto di dubbia provenienza possa essere originale o meno.

Cocoa Swatches

Chi ha la pelle scura spesso non riesce a trovare in maniera agevole prodotti adatti alla propria carnagione. Fortunatamente - anche grazie a i make up brand inclusivi - gli orizzonti in fatto di tonalità di colore si stanno ampliando e app come Cocoa Swatches offrono un valido aiuto per la ricerca di prodotti da trucco "dark skin approved".

Treatwell: prenota la bellezza

Una piattaforma pensata per prenotare in pochi click servizi personalizzati ovunque ci si trovi. Dalla messa in piega alla manicure, passando per cerette e massaggi, con questa app - e la sua versione desktop, il classico sito - non ci sono limiti!

Photo by Amy Shamblen, x ) & Fausto Sandoval on Unsplash