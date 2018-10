Vi piace lo stile di Virginia Stablum? Ecco i suoi beauty look più belli, tutti da copiare

Modella, infuencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Viriginia Stablum - 20 anni - è uno dei personaggi del momento.

Reginetta di bellezza - Miss Mondo Covergirl 2017 - e icona di stile nostrana, Virginia è di Trento ma ha origini tedesche e africane, che le conferiscono tratti esotici ricchi di fascino.

Capelli scuri, quasi sempre lisci e acconciati con semplicità, e make up neutro sono i suoi must. Scoprite nel dettaglio lo stile di Viriginia Stablum continuando a leggere questo articolo.

Smokey eyes nei toni del marrone, labbra nude e capelli perfettamente lisci e lucidi.

Virginia Stablum con capelli mossi sulle lunghezze e labbra super voluminose, messe in risalto da un gloss color caramello.

Vittoria on the beach, con coda alta e beauty look naturale.

Nero e marrone per il trucco occhi sfumato dell'ex corteggiatrice, che raccoglie i capelli in una coda bassa semplice. Il tocco in più: lo smalto rosso-bordeaux.

Cut crease chiara per un trucco occhi luminoso ma curato. Immancabile l'eyeliner e abbondante mascara nero a incorniciare lo sguardo.

Virginia Stablum riccia, con i capelli al naturale.

Virigina con un'amica mostra un look edgy con pelle levigata e viso ben scolpito dal contouring. I capelli sono raccolti in trecce boxer braids.

Chioma liscia voluminosa dal leggero effetto bagnato, pettinata all'indietro.

Bushy brows - le sopracciglia voluminose al naturale - e labbra luminose in nuance calda.

Glossy lips color bacca per la modella e influencer italiana.

Credits Ph.: Getty Images