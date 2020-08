Priyanka Chopra Jonas è una delle giovani attrici più amate di Hollywood. Scopriamo insieme come ricreare il suo beauty look glam e sofisticato

Classe 1982, Priyanka Chopra è attrice, cantante e modella, nonché una delle donne indiane più ammirate del globo. Incoronata Miss Mondo nel 2000, dopo una notevole carriera Bollywoodiana, Priyanka ha raggiunto le vette del successo negli States grazie al ruolo di Alex Parrish, la protagonista della serie TV Quantico. A dicembre del 2018, inoltre, l'attrice è convolata a nozze con Nick Jonas, in una splendida cerimonia indù-cristiana nel cuore del Jodhpur.

Famosa per la sua bellezza orientale, Priyanka è amante dei look femminili, sofisticati e senza tempo. Molto spesso, inoltre, l'attrice ama inserire nel beauty look alcuni dettagli che costituiscono un forte richiamo alle sue origini indiane, come il kohl per definire lo sguardo e l'utilizzo di colori caldi e accesi per le labbra.

Continuate a leggere l'articolo e scoprite tutti i prodotti e i consigli per copiare il beauty look sofisticato di Priyanka Chopra Jonas. Lasciatevi ispirare!

La beauty routine non può che iniziare con una crema viso ultra nutriente. La formula Anti-Aging con SPF 30 di questa crema idratante combatte lo stress ambientale prevenendo linee sottili e rughe e potenziando l'idratazione rendendo la pelle protetta e nutrita.

Dopo aver preparato la pelle con la skincare è il momento di pensare alla base, che nel caso dell'attrice è levigata e perfezionata. Scegliete un fondotinta dalla texture fondente in grado di mimetizzare i rossori e le discromie, dal finish satinato e naturale.

Per perfezionare ulteriormente la base ed eliminare le discromie, scegliete un correttore dal sottotono pescato: la formula cremosa di questo prodotto è altamente coprente e long lasting, e non appesantisce l'incarnato.

Per scolpire i contorni del volto in modo naturale scegliete prodotti dal sottotono caldo e dal finish satinato. Questo bronzer in polvere super morbido, cremoso e facile da stendere è l'ideale per dare dimensione al viso.

Questo duo in polvere dall'effetto idratante dona alle guance un effetto soft-focus levigato, con un tocco di colore, mentre l'illuminante complementare aggiunge luminosità agli zigomi e alle parti alte del viso. Le due tonalità possono essere indossate singolarmente o mescolate tra loro.

Questa matita facile da applicare definisce e riempie all’istante l'arcata sopracciliare grazie alla punta retrattile di precisione e alla formula waterproof e long lasting. Consiglio pro: utilizzate lo scovolino all’altra estremità della matita per sfumare il tratto e rendere le sopracciglia ancora più naturali.

L'heritage Indiano di Priyanka viene celebrato in questo beauty look grazie al sapiente utilizzo del kohl nero per definire i contorni dell'occhio ed intensificare lo sguardo. Questo eyeliner in matita morbido è l'ideale, grazie al colore ricco ed al finish liscio come seta.

Per definire lo sguardo e renderlo magnetico, scegliete un mascara volumizzante. La formula piena di attivi trattanti di questo mascara rende le ciglia più belle, mentre la texture ricca di siero resta fresca e facile da lavorare fino alle ultime gocce.



Per definire il contorno labbra ed ottenere un effetto colore pieno, l'attrice sceglie una matita: questa ha una texture morbida e ultra pigmentata che si stende facilmente, modellando e definendo le labbra, per un’applicazione semplice e un colore intenso.

Per completare il look labbra ispirato a Priyanka Chopra Jonas scegliete un rossetto liquido dalla texture cremosa e vellutata che nutre nutre ed idrata le labbra. Questo abbina una straordinaria texture avvolgente ma leggera ad una formula vegan e cruelty free altamente pigmentata.

Credits Ph: Getty Images