L'haircut che tutte hanno provato almeno una volta nella vita è quello di Rachel AKA Jennifer Lopez. Qui vi spieghiamo perché - e perché è ancora super gettonato

A 30 anni dal primo episodio di Friends cosa ricordiamo di più? La comicità di Chandler (Matthew Perry), il carattere naif di Phoebe (Lisa Judrow), per esempio. Le beauty addicted, però, non hanno dubbi: a essere indimenticabile è il taglio di Rachel interpretata da Jennifer Aniston. Passano gli anni, cambiano i red carpet, ma l'hair cut sfoggiato dall'attrice che tutti adoriamo – e che ormai da tempo non è più l'ex di Brad Pitt – è ancora lì. Liscio, mosso, più biondo o meno biondo, è il taglio che-non-si-cambia. E poi, è anche il più copiato di sempre nella storia del cinema. Jennifer lo sa benissimo e, dopo essere passata dalle mani esperte di Chris McMillan, l'hair stylist di fiducia che la segue fin dai tempi della sit-com, è rimasta fedelissima al suo stile, senza sbagliare un colpo.

Variazioni sul biondo

Il genio di Chris? Adeguare il taglio alle mode del momento senza, però, tradire l'originale. Una mossa vincente che ha permesso alla Aniston di essere sempre impeccabile su qualsiasi tappeto rosso e, a noi, di trovare mille fonti di ispirazione per i look. Ecco alcuni tra i migliori che abbiamo selezionato per voi. Quale che sia la forma del vostro viso, qui troverete sicuramente il taglio migliore per voi. Ecco dieci tagli, ovvero 10 motivi per cui il taglio Rachel dopo 30 anni è ancora cool.

Il primo taglio signature

Scalato e arricchito di volume, perfetto per il suo volto a forma di cuore. Ecco il taglio all'epoca di “Friends” ovviamente riadattato ai canoni estetici dell'epoca. Prendete spunto dalle pennellate di biondo.

Le schiariture

Il colorist Michael Canalé ha firmato tutte le variazioni di biondo di Jennifer ancora prima che diventasse una super star. Ecco una nuance che noi amiamo tantissimo e che, come il taglio, è stato super copiato nelle ultime tre decadi.

Raccolto? Solo quando era con Pitt...

Pochi ma buoni: gli hairdo di Jennifer visti sul red carpet si contano sulle dita di una sola mano. Li amava il suo primo marito, come dimostra questo scatto.

...o a lavoro

Da poco l'attrice ha aperto un profilo su Instagram, dimostrando di essere una influencer nata. Immancabile la foto mentre si reca sul set. Coda bassa e capelli ben aderenti al viso rappresentano un look di tutti i giorni al quale non siamo molto abituati.

Le lunghezze mosse

Qualche anno fa è stato anche il momento dei wavy hair con schiariture sulle lunghezze. Dedicato alle amanti del capello mosso.

L'extra lungo

Abbiamo cercato lo scatto che immortalasse il lungo più lungo di sempre ed eccolo qui: l'attrice - giovanissima ma con il taglio Rachel già ben rodato - sta d'incanto anche con chiome extra blond ed extra long.

Il biondo scuro...

Versione più calda e scura sulle radici e sulle punte: colore promosso a pieni voti.

...e quello miele

Bionda e più bionda. Con l'amica Reese Witherspoon è un gara alla nuance più bella. Il biondo miele di Aniston, che vira verso un rosso rame, è tra i nostri preferiti di sempre.

La perfezione di oggi

Ed eccola sul red carpet dei Golden Globes 2020, con un balayage senza sbavature e un lungo arricchito del giusto volume. Che dire: non ne sbaglia una!

Credit ph: Getty Images