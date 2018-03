Scoprite lo stile glamour di Sarah Hyland, l'attrice di Modern Family

Sarah Hayland, il cui nome completo è Sarah Jane Hyland, è un'attrice americana.

Nata a New York nel 1990, è giunta al successo grazie alla sua partecipazione alla serie Modern Family nel ruolo di Haley Dunphy.

Attivista di Time's Up, movimento contro violenza sessuale, molestie e diseguaglianza - sopratuttto in ambito lavorativo - Sarah ha uno stile trasformista e glam.





Un post condiviso da Sarah Hyland (@sarahhyland) in data: Set 18, 2017 at 1:28 PDT

Lo stile

La star ama infatti enfatizzare i suoi capelli scuri - anche se è stata anche bionda - con acconciature ricercate.

Il make up gioca un ruolo fondamentale nello stile di Sarah, che sceglie spesso rossetti importanti e trucchi occhi magnetici, perfetti per mettere in risalto le sue iridi verdi.

Un post condiviso da Sarah Hyland (@sarahhyland) in data: Mar 2, 2018 at 1:14 PST

Sarah Hayland beauty look

Scoprite i beauty look più belli dell'attrice continuando a leggere questo articolo.

Un post condiviso da Sarah Hyland (@sarahhyland) in data: Ago 2, 2017 at 12:05 PDT

Extra glam

Un beauty look da red carpet con capelli lisci portati dietro le spalle. Il trucco è elegante, nei toni nude e caldi, enfatizzato da folte ciglia finte.

Low-pony

La coda bassa sul red carpet? Non è mai stata così glamour. Ecco Sarah sfoggiarla in abbinamento a un beauty look minimale nei toni del rosa polvere.

Intrecci cool

Un altro beauty look dal piglio trendy, con treccia morbida a ricadere sulla schiena e rossetto burgundy intenso.

Easy look

Capelli lunghissimi e mossi per Sarah Hayland, che predilige lo styling wavy.

Diva

Capelli raccolti e trucco da diva, con sopracciglia folte e ben disegnate, ciglia finte statement e rossetto rosso opaco. Super!

Purple eyes & nude lips

Un make up glam dai toni audaci per un beauty look originale.

Pretty in pink

Trucco occhi nei toni del rosa abbinato a un rossetto fucsia intenso. Il beauty look è completato dai lunghi capelli scuri di Sarah acconciati con onde morbide.

Vampy look

Sarah Hayland punta i riflettori sullo sguardo con ciglia finte importanti e rossetto bordeaux, perfetto per "fare uscire" il verde delle iridi.

Burgundy

Total look in bordeaux, la nuance perfetta per enfatizzare gli occhi verdi di Sarah Hayland.

Blondie

Sarah Hayland bionda, con un longbob mosso schiarito sulle lunghezze. Il make up è classico ed elegante.

Top knot

Chignon alto e rossetto arancione fluo dal finish opaco, un beauty look edgy da copiare.

Highlights

Base scura e colpi di luce biondi per la star di Modern Family, che raccoglie il taglio medio in una coda bassa, una delle sue acconciature preferite.

Superliner

Eyeliner intenso per questo beauty look modaiolo con chignon scomposto e labbra nude.

Credits Ph.: Getty Images