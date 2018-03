Scoprite come copiare il trucco da red carpet di Paris Jackson con i prodotti consigliati da Grazia.it

Vi piace lo stile di Paris Jackson? Copiate il suo look luminoso con labbra metallizzate.

La giovane star - figlia della leggenda del pop Michael Jackson - sul recente red carpet del party degli Oscar di Vanity Fair ha sfoggiato un make up extra luminoso, creato per lei dalla make up artist Jo Baker.





Il trucco presenta una base viso levigata e luminosa scaldata da un tocco di bronzer, mentre il trucco occhi è glowy, nei toni del bronzo e viola.

Per creare questo look la make up artist della giovane star ha utilizzato la nuova palette primaverile Pat McGrath Labs in Colours - al momento non reperibile in Italia - abbinando un trucco labbra metal d'impatto, in nuance chiara.

Un post condiviso da JO BAKER (@missjobaker) in data: Mar 5, 2018 at 7:56 PST

I prodotti consigliati

Volete copiare questo trucco? Seguite i nostri suggerimenti e scoprite i prodotti consigliati, selezionati per voi da Grazia.it

Corregge il tono della pelle e l'aspetto delle imperfezioni oltre a levigarla e a proteggerla dalle aggressioni esterne. Un primer viso novità da non perdere.

Un ottimo filtro solare protettivo e una texture liquida che illumina l'incarnato restituendo una base viso sana e luminosa.

Un grande classico per chi ama un trucco viso sunkissed. Questa terra scolpisce i tratti e ravviva l'incarnato sin dal primo tocco.

Un perfetto partner in crime per make up a lunga durata. Questa base leviga la pelle, rende i colori più nitidi e ne prolunga la durata. Essenziale per un make up da red carpet come quello di Paris Jackson.

Ben diciotto cialde di ombretto per questa tavolozza di colore in nuance glamour. Per copiare il trucco di Paris scegliete i colori bronzo e viola.

Per intensificare lo sguardo senza indurirlo optate per una matita occhi resistente in nuance marrone. Applicatela nella rima interna e lavoratene la texture tra le ciglia superiori per un trucco occhi elegante.

Scovolino a clessidra per il mascara che allunga e volumizza le ciglia senza appesantirle o incollarle. La scelta giusta per copiare il look della figlia di Michael Jackson.

Polvere volumizzante e intensificante per sopracciglia. Questo prodotto è essenziale per creare arcate piene dall'aspetto naturale.

Finish metallico per il rossetto liquido a lunga durata dall'effetto lamina. Questo rossetto in shade gioiello si asciuga e dura a lungo per un effetto metallizzato di tendenza.

Pesca e crema di fichi tra gli ingredienti di questo dolce spray che fissa il make up a lungo e regala alla pelle un finish opaco naturale. Essenziale sul red carpet come nella vita di tutti i giorni.

Deterge la chioma al volo - quando si è di corsa ma si vuole apparire al meglio - ma è utile anche a creare maxi volume sui capelli (il brand promette volume al +48%!) per mettere a punto acconciature voluminose, proprio come la coda alta di Pars Jackson.

Credits Ph.: Getty Images