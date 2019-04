Lo stile e i migliori beauty look della blogger e influencer Nicole Warne, alias Gary Pepper Girl

Prima degli influencer, c'erano i blog, e Nicole Warne - conosciuta in rete come Gary Pepper Girl - era tra le più apprezzate blogger di lifestyle, viaggi e moda.

Nel suo spazio virtuale ha sempre condiviso più che semplici foto, degli scenari immaginifici capaci di trasportarci in luoghi fuori dal tempo in cui potevamo sognare un mondo in cui la bellezza trionfava in ogni sua declinazione.

Nominata da Forbes nel prestigioso elenco dei 30 under 30, Nicole Warne continua il suo racconto di impeccabile eleganza sul suo profilo Instagram.

Scoprite i beauty look e lo stile di Nicole, ispirato alle sue origini giapponesi.

Pelle di porcellana



I canoni stilistici della bellezza giapponese non possono prescindere da un incarnato luminoso e senza l'ombra di imperfezioni, con una sottile linea di eyeliner e labbra rosso lacca.



Long bob



Il taglio di capelli più amato dalle influencer, qui interpretato in versione naturale con le punte mosse e voluminose.



Chic



Lo stile di Nicole si distingue sempre per essere sofisticato e mai fuori posto. Eccola con un raccolto con riga laterale, un cat-eye allungato e rossetto rosso.



Nude



Ecco come rendere un no make up make up adatto anche alle occasioni più formali. Il trucco è tutto giocato sui toni del beige rosato. Il dettaglio in più? Le unghie dark color cioccolato.



Dark lips



Tutto il focus è sulle labbra color vino, mentre tutto il resto del make up è coordinato su un finish matte, una scelta piuttosto inusuale per Nicole.



Smokey eyes



Il classico smokey eyes realizzato a regola d'arte, con ombretto grigio fumo shimmer e matita nera sfumata.



Frangia



Un cambio di hairlook in cui la frangia diventa protagonista, mentre non mancano gli irrinunciabili, eyeliner e rossetto rosso.



Dewy



Nicole predilige una base viso molto luminosa e curatissima. Per realizzarla armatevi di bb cream cushion o miscelate un siero illuminante al classico fondotinta.



Ladylike



Una bellezza in stile rétro, con rossetto bordeaux dal sottotono marrone e un raccolto morbido e voluminoso.



Sleek



Qui i capelli lunghi hanno uno styling perfettamente liscio, con un finish lucidissimo a effetto specchio.



Credits Ph.: Getty Images