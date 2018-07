Rgina delle passerelle e icona di stile Natasha Poly conquista per il suo look sofisticato. Scopritelo attraverso i suoi beauty look più belli

Ha debbutato sulle passerelle a 15 anni e da allora non si è più fermata. Natasha Poly è una delle supermodelle più affermate e rchieste al mondo.

Nata in Russia nel 1985 Natasha, il cui vero nome è Natalia Sergeevna Polevshchikova, è una delle icone icone fashion degli anni 2000.

Il suo stile? Elegante e ricco di fascino, sostenuto dai suoi setosi capelli biondi e dagli occhi verdi e felini. Scopritelo attraverso i suoi beauty look più belli.

Chioma vaporosa e rossetto rosso per Natasha Poly.

Nude look e incarnato luminoso per la super top russa.

Beauty look spettacolare per un'occasione speciale. Natasha scolpisce il viso con il contouring e lascia il trucco naturale, rendendo protagonista la decorazione geometrica con cristalli sulla fronte.

Capelli portati di lato, lisci e lucidissimi e make up glam con smokey grigio e labbra nude.

Natasha Poly con un beauty look extra naturale con capelli mossi e viso pulito.

Il rossetto rosso accende il volto della modella dall'incarnato baciato dal sole.

L'eyeliner nero sottile enfatizza gli occhi verdi della star russa, mentre i capelli sono raccolti con massima semplicità.

Beauty look extra glamour con capelli raccolti in un top knot con torchon e make up grafico con eyeliner nero ben definito.

Anche Natasha Poly si lascia conquistare dai trend: eccola sfoggiare un trucco occhi caldo e luminoso da manuale.

Look naturale per Natasha, con i capelli leggermente movimentati sulle lunghezze.

Beauty look retrò con chiom acconciata a onde e viso extra glowy.

Una proposta rigorosa con capelli raccolti e ben tirati con scriminatura centrale. Lo sguardo è sottolineato dall'eyeliner grafico.

Smokey eyes glitzy in verde scuro, oro e rame, completato da glitter. Le labbra, in contrapposizione, sono nude e opache, mentre la chioma è mossa e leggera.

Una proposta sofisticata con capelli raccolti con morbidezza con ciocche frontali libere e labbra rosse e voluttuose.

Natasha Poly abbronzata, sfoggia una pelle super luminosa e un raccolti chic con torchon a creare un low bun.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa