Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Sogni di bambini, sogni puri e incontaminati che avevano l’immediato effetto di trasportarci in un mondo solo nostro, popolato di creature fantastiche e leccornie da mangiare, compagni di giochi e bolle di sapone. Il tema dei sogni, uno dei più cari alla letteratura e alla psicanalisi, è anche il cardine delle fashion pills di questa settimana, che girano tutte attorno a quel misto di atmosfere oniriche e ambizioni all’apparenza impossibili diventate realtà che sono la sostanza stessa di cui sono fatti i sogni. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e la collezione in pelle vegana di Cultnaked

(Credits: courtesy of press office)

È possibile conciliare la voglia di indossare un grintoso leather look con la necessità di rispettare gli animali? La risposta arriva da un giovane brand ucraino, Cultnaked, che ha fatto della pelle vegana il suo materiale signature. Mary Furtas, designer nata a Lviv, pur nella difficoltà di gestire un atelier fuori da una zona di guerra dopo aver sradicato la sua vita e la sua giovane famiglia trasferendosi nel Regno Unito, ha un gusto preciso ed eclettico in fatto di moda, che si sostanzia in una collezione di capi dal look grintoso e contemporaneo. Tra di essi spicca il modello The boy, un paio di pantaloni in pelle scura a effetto invecchiato e dal design androgino, realizzato con un poliestere riciclato di alta qualità, e i pantaloni Croc Boy, di vinile stampa cocco. Ad essi si affiancala gamma di pantaloni Killa, dal taglio più femminile, che, come gli altri modelli del marchio, possono essere facilmente regolati per adattarsi a qualsiasi altezza e lunghezza della gamba, senza bisogno di cuciture. #MadeInUkraina

Fashion Pills: martedì e il Pleasure garden di Magda Butrym

(Credits: courtesy of press office)

Una conturbante Natasha Poly è la nuova musa della collezione spring summer 2023 di Magda Butrym. La designer polacca che ha stregato da subito influencer e it girl, scalando le classifiche della coolness internazionale – al punto da essere stato incluso da British Vogue e Luisaviaroma nella Runaway Icons, sfilata evento di pochi giorni fa al Pitti – con i suoi capi a base di tagli sbiechi e applicazioni preziose, creando uno stile che mescola maschile-femminile in modo assolutamente contemporaneo. Una magia che riesce anche nella linea estiva, che mette insieme crop top con spalline over dal sapore Eighties e volute di tessuto arricciate a formare corolle di fiori lussuriosi, pantapalazzo in crochet effetto rete e denim fasciante in formato bustier, blazer modello smocking e abiti drappeggiati che esaltano la silhouette. Insomma, una collezione che mette insieme tutto l’occorrente per diventare “your own muse”: obiettivo dichiarato dalla designer sin dalla nascita del brand, nel 2014. #InBloom

Fashion Pills: mercoledì e L.G.R per Luisa Beccaria

(Credits: courtesy of press office)

“Sogna con i tuoi occhi”, un claim che è anche una dichiarazione d’intenti piuttosto chiara e che inaugura il sodalizio fra il brand di occhiali fondato da Luca Gnecchi Ruscone e la griffe principesca che veste Nicole Kidman e Kate Winslet. Il protagonista della collaborazione è una versione esclusiva e inedita del modello Turkana, con il suo elegante design cat-eye, realizzato in acetato di cellulosa realizzato in colore rosa bois de rose, arricchito dal logo Luisa Beccaria inciso esternamente sulle aste in oro, mentre all'interno sono presenti i loghi della collaborazione L.G.R for Luisa Beccaria e il nome del modello, insieme al claim "sogna con i tuoi occhi". L'occhiale è completato da due varianti di lenti: una con lenti fotocromatiche rosa con una delicata finitura specchiata e l'altra con lenti verdi sfumate. Presentati in un packaging personalizzato con una texture floreale, gli occhiali L.G.R per Luisa Beccaria sono l’accessorio perfetto per l’estate mediterranea. #Daydream

Fashion Pills: giovedì e Valentino x Mytheresa

(Credits: courtesy of press office)

Design esclusivi in una sola tonalità signature, quel pink PP che ha rivoluzionato la tradizionale – e obsoleta – suddivisione dei colori fra maschile e femminile, e accessori rivisitati ad hoc: questo in poche parole il fulcro della nuova collaborazione fra la griffe guidata da Pierpaolo Piccioli e il retailer online con base a Monaco. Basterà atterrare sulle pagine dell’ecommerce dedicate a Valentino, infatti, per venire catturati da un turbine di mini-dress e caftani con applicazioni in piume di struzzo, shorts e camicie dal taglio mascolino in seta pink, con fantasie di rose e lavorazioni jacquard. Per poi passare a capi più strutturati, dal gusto sartoriale e lussuoso, come il blazer doppiopetto, la gonna lunga in cady di seta e la jumpsuit con profonda scollatura posteriore e lunghi nastri fluttuanti che cadono fino a terra. Per completare il look, ecco poi le ballerine incastonate di glitter e stud e le borse in pelle con ricami in pizzo. #ThinkPPink

Fashion Pills: venerdì e il Fashion Co-Lab di Fiorella Rubino

(Credits: courtesy of press office)

Diventare co-designer di un’intera collezione di moda è il sogno diventato realtà di Elisa Ganazzin e Alessandra Sangiorgio, passate in poco tempo dall’essere attive animatrici di una community online al partecipare in prima persona a tutto il processo creativo che precede il lancio di una collezione. Non è una favola contemporanea, ma poco ci manca: sì perché quello di Fiorella Rubino è il primo esperimento di questo tipo, basato sull’intuizione di trasformare il potere e la forza di una comunità online in una fashion experience reale e concreta. Protagoniste del lancio d’esordio sono state due tra le fan più attive di “Amiche di Fiorella”, community nata un anno fa, che hanno ideato le prime due capsule: la linea di capi urban “City Life”, pensata da Alessandra e “La vita in rosso” di Elisa. Due proposte uniche che coniugano i codici di stile Fiorella Rubino con la personalità delle due guest designer, raccontando in ogni capo il marchio in modo inedito, attraverso la prospettiva di chi lo ama e sceglie di indossarlo ogni giorno. #PowerfulCommunity