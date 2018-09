I migliori beauty look di Meg Donnelly, star del musical Disney Zombies

Che sia bionda o mora, Meg Donnelly ha stile da vendere.

Classe 2000, Meg è una cantante e attrice americana, celebre per aver interpretato Taylor Otto nella serie Netflix American Housewife e Addison nel musical Disney Zombies.

Nonostante la giovane età lo stile di Meg è ricercato e glam. Scopritelo qui di seguito attraverso i suoi beauty look più belli con focus su capelli e trucco.



Rossetto rosso e trucco occhi cut crease in nuance luminose: un beauty look extra glamour.

Capelli biondo caldo dallo styling mosso per l'attrice e cantante americana. Il make up è luminoso e bronzeo.

Pettinatura con scriminatura laterale e volume ridotto al minimo abbinato a un make up nude: chic!

Beauty look da gran sera con semi raccolto voluminoso e make up sui toni del rosso scuro, perfettamente abbinato all'abito.

I colpi di sole in stile anni '90/'00 sono di grande tendenza. Ecco dunque Meg Donnelly sfoggiarli in un beauty look da sera.

Coda bassa, mossa e cool per la star, che abbina il rossetto rosso elle maxi rose dell'abito da sera.

Easy look da giorno con viso pulito e labbra color mattone, come vuole la moda del momento.

Meg Donnelly castana, con trucco nei toni del malva.

I capelli lisci di Meg in variante ramata, per un look tono su tono con il trucco occhi soft smokey.

Coda alta e ben tirata per questo beauty look da red carpet, corredato da make up mauve e ciglia finte statement.

Meg castana con capelli al naturae e viso pulito. L'unico accento di make up si posa su occhi e sopracciglie.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa