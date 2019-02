Scoprite i beauty look più belli di Martina Luchena con le proposte make up e acconciature

Nata a Torino nel 1993, Martina Luchena è una delle infuencer del momento, appassionata di beauty e celebre su Instagram come su Youtube.

Scoprite insieme a noi lo stile di Martila Luchena - giunta al successo grazie alla sua partecipazione al programma TV Uomini e Donne - attraverso i suoi beauty look più belli, con focus su make up e acconciature capelli.

Pelle luminosa, contouring ben sfumato, abbondante mascara e lipstick nude: ecco un make up in perfetto stile Martina Luchena.

Smokey eyes argento con rime interne sottolineate dal kajal nero per l'influencer italiana.

Un make up caldo e bronzeo, ideale per mettere in risalto i tratti di Martina e i suoi occhi verdi. Le labbra hanno un effetto stain color bacca.

Martina Luchena abbronzata sul red carpet sfoggia un intenso rossetto rosso opaco e capelli raccolti in una coda bassa casual.

Capelli lisci e make up strong per l'influencer, che tinge le labbra di una nuance color cioccolato, lasciando leggero il trucco occhi.

Martina Luchena con i capelli mossi e voluminosi, un'acconciatura cool che incornicia il viso.

Capelli naturalmente mossi con lunghezze schiarite in una nuance ramata e make up dai toni caldi.

Il messy bun - lo chignon scomposto - è una delle acconciature che Martina ama di più, per un easy look quotidiano dall'effetto glam.

Credits Ph.: Getty Images / Artwork: Elisa Costa