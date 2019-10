Make-up minimal e pettinature sempre curatissime: scoprite con noi i migliori beauty look di questa nuova stella del cinema

Bellissima e bravissima - perché il DNA non mente. Margaret Qualley è la figlia dell'attrice Andie MacDowell (ve la ricordate in Quattro Matrimoni e un Funerale con Hugh Grant?) e del modello Paul Qualley.

Difficile dimenticare il suo viso, una volta incrociato. Per esempio, in uno dei film del momento - C'era una volta a... Hollywood - l'ultima opera di Quentin Tarantino - in cui interpreta il ruolo della hippie in macchina con Brad Pitt.

Look fresco e minimal, l'attrice ama giocare con gli hair style e con i beauty look che enfatizzano lo sguardo. Ecco i migliori.

Sopracciglia bold

Make-up minimal con incarnato luminoso: spiccano le sopracciglia pettinate perfettamente.

Flick

Eyeliner nero opaco e blush rosato per un look da red carpet.

Labbra corallo

Il colore preferito dall'attrice per il trucco labbra è un rosa intenso o con sfumature vicine al corallo: impossibile sbagliare.

Total look

Make-up nei colori dorati della terra: un mix di nuance ideali per ogni occasione, tappeto rosso incluso.

Ladylike

Il make-up nude classico è perfettamente abbinato allo chignon basso, dalla massima eleganza. Da copiare.

No makeup makeup

Il trucco c'è ma non si vede: è la scelta migliore per chi non ha alcuna imperfezione da nascondere.

Incarnato luminoso

Se il make-up è essenziale, meglio puntare su una base luminosa e su un hair look di tendenza.

Infracigliare

La matita nera è applicata lungo la rima per un effetto super discreto che, però, regala intensità allo sguardo.

Like a princess

La pettinatura superba incornicia perfettamente il viso. Il focus è sullo sguardo con un classico abbinamento: eyeliner nero e sopracciglia in evidenza.

Credit ph: GettyImages