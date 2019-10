Dal rossetto rosso all'eyeliner fino ai capelli con onde: ecco i beauty look delle star più belli di sempre

Il biondo di Marilyn Monroe o l'incarnato di Liz Taylor senza dimenticare l'innata eleganza della principessa Grace Kelly: sono solo alcuni dei beauty look scelti dalle star passati alla storia trasformandosi in hairstyle e make-up iconici. Scopriteli con noi!

Le sopracciglia di Audrey Hepburn

Il look di Holly Golightly in Colazione da Tiffany ha ispirato generazioni di donne: eyeliner e sopracciglia bold per un fascino senza tempo.

Le onde di Grace Kelly

Musa di Alfred Hitchcock, Grace Kelly ha conquistato i cuori dei fan grazie al suo incarnato impeccabile, alle labbra rosse luminose e agli splendidi occhi, senza dimenticare le sue acconciature da favola. Beauty look sempre impeccabile, da vera principessa.

La pelle perfetta di Liz Taylor

Chioma scura, pelle diafana, occhi da cerbiatta e labbra rosse: per incorniciare il volto l'attrice ha sempre scelto spesso un taglio medio-corto, morbido e femminile, che crea volume e lascia libera la fronte.

Le labbra rosso fuoco di Marilyn Monroe

Era la diva più desiderata e anche quando cantava Diamonds are a girl's best friends adornata da gioielli magnifici, era sempre la sua bellezza a finire in primo piano. Nell'immaginario collettivo sono rimaste le labbra rosse e il capello biondo con boccoli e volume.

Il taglio pixie di Mia Farrow

Hair cut mitico scelto dall'attrice durante le riprese del film Rosemary's baby e subito passato alla storia. Semplice ma d'impatto, è ancora super copiato.

Il semi raccolto di Brigitte Bardot

Con frangia piena e capelli quasi spettinati che incorniciano i lati del viso: ecco un altro storico hair look di una delle star più amate di sempre.

Volume hair e sopracciglia bold per Cindy Crawford

I suoi capelli, spettinati, arricchiti con volume, lunghi e sempre molto folti, hanno fatto parlare le cronache per decenni. Come la bellezza del suo viso e quel neo che è diventata la sua firma: Cindy è passata alla storia subito dopo le prime pubblicità di cui ancora oggi si parla.

Il biondo di Kate Moss

Castano in cima e biondo pieno sulle lunghezze: la modella ha sdoganato per prima la tonalità più scura delle radici, anticipando una tendenza dei giorni nostri. Inutile dirlo: copiatissima.

L'eyeliner di Amy Winehouse

"Cofana" ed eyeliner super bold: un beauty look passato alla storia nonostante la giovane età e la morte prematura della cantante.

Il look anni Cinquanta di Dita Von Teese

Labbra rosse ed eyeliner nero più hairlook vintage per la diva del burlesque: un po' Old Hollywood un po' mitici Fifties, è uno dei make-up più gettonati di sempre.

