Scoprite come copiare il beauty look di Ludovica Bizzaglia con i giusti prodotti

Vi piace lo stile di Ludovica Bizzaglia? Ecco come copiare il suo beauty look da red carpet con soft smokey luminoso e capelli sinuosi.

Ludovica è celebre per lo stile acqua e sapone, anche se ama sorprenderci con make up intensi nelle occasioni speciali.

Ecco dunque l'attrice italiana in un look importante, con trucco occhi soft smokey luminoso con glitter, labbra nude e capelli mossi, da vamp. Scoprite qui di seguito i prodotti adatti a copiare la sua proposta.

Levigante e perfezionante, questo fondotinta opaco è perfetto per le occasioni speciali - dalle cene fuori alle cerimonie, passando per il red carpet! - perché resiste a lungo e regala un bell'aspetto alla pelle.

Il perfetto ombretto "da piega", da sfumare nell'incavo palpebrare per creare definizione e profondità, proprio come nel trucco di Ludovica Bizzaglia.

Un ombretto glitter nero-grigio che crea un effetto paillettes da gran sera. Per copiare il look di Ludovica picchiettatelo sulla palpebra mobile dopo aver creato una base cremosa marrone.

Un prodotto multiuso ideale per scurire la rima interna dell'occhio e incorniciarlo al meglio. Ottimo anche come base per l'ombretto nero iper glitterato.

Un color taupe estremamente brillante ideale per illuminare l'angolo interno dell'occhio e la rima ciliare inferiore e regalare uno speciale tocco di luce allo sguardo.

Formula leggera e flessibile per il mascara del marchio americano, perfetto per enfatizzare lo sguardo senza creare grumi.

Uno dei prodotti per sopracciglia più resistenti ed efficaci. Trasparente, fissa le sopracciglia per un risultato impeccabile a lunghissimo.

Opaco e dalla tenuta ottima, questo rossetto nude è il giusto complemento per un trucco occhi importante come quello di Ludovica.

Una crema protettrice che discipilina i capelli, li protegge e facilita la messa in piega rendendo la chioma lucida e glam, priva di effetto "frizz".

Una spazzola perfetta per mettere in piega i capelli senza sforzo e creare un hairlook su misura, liscio o morbidamente sinuoso, proprio di Ludovica sul red carpet.

Credits Ph.: Getty Images / Artwork: Elisa Costa