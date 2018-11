Scoprite lo stile di Lily James attraverso i suoi beauty look più belli

Lily James è un'attrice britannica giunta al successo grazie alla serie Tv Downton Abbey, al film Disney Cenerentola e - più recentemente - a "Mamma mia! Ci risiamo".

Dallo stile sobrio ma ricercato, Lily ama i make up naturali con dettagli glam e le acconciature che mettono in risalto i suoi lunghi capelli biondi dallo styling mosso.

Scoprite tutto sullo stile, capelli e make up di Lily James continuando a leggere questo articolo.

Radici scure che sfumano in un biondo mielato per i lunghi capelli mossi di Lily James.

Raccolto minimale per la star che opta per un trucco nude che mette in risalto un incarnato luminoso.

Easy look con treccia laterale e rossetto rosa in nuance neutro fredda.

Lily James con un'acconciatura capelli da red carpet. La chioma è raccolta in un banana bun super cool.

Un beauty look in pieno stile Cenerentola per la star, che opta per un semi raccolto ornato da perle abbinato a un trucco sognante in nuance shimmer.

Lily James castana, mostra un trucco occhi smokey in tonalità calde della terra.

I capelli di Lily sciolti sul red carpet in uno styling lievemente mosso in loose curls.

Lily James in barca - probabilmente in Italia - in un easy look con chioma mossa al naturale.

Trucco nude e capelli raccolti in una coda morbida fissata da un maxi fiocco.

Uno scatto di qualche tempo fa ci mostra una Lily inedita, con capelli lisci e castani e trucco occhi smokey eyes nero, super intenso.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa